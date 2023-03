Neue Windkraft-Investoren für den Ebersberger Forst gefunden

Von: Robert Langer

Rotor im Grün: Blick auf den bisher einzigen Rotor im Landkreis, bei Hamberg (Bruck). © SRO

Geplante fünf Rotoren im Ebersberger Forst: Neue Investoren haben einen Standortvertrag unterzeichnet. Das Projekt nimmt wieder Fahrt auf.

Landkreis – Rückenwind für das Projekt der geplanten fünf Windräder im Ebersberger Forst: Für Freitag ist dazu eine Pressekonferenz im Landratsamt Ebersberg mit Landrat Robert Niedergesäß (CSU) angesetzt. Er erklärt vorab auf EZ-Anfrage den Anlass: „Wir freuen uns, dass die Bayerischen Staatsforsten in einer geänderten Konstellation auch mit Partnern aus der Region nun einen neuen Standortsicherungsvertrag unterzeichnet haben. Damit kann das Projekt der bis zu fünf Windräder im Ebersberger Forst wieder konkret weiterverfolgt werden. Das Ergebnis und die weitere Perspektive werden am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt.“

Neuer Standortvertrag

„Wir gehen davon aus, dass das Projekt weiter geht“, so Heinz Utschig, Leiter des für den staatlichen Ebersberger Forst zuständigen Forstbetrieb Wasserburg. „Aus der Teilnehmerliste kann man entnehmen, in welche Richtung es gehen könnte“, so Marcel Menzel vom Eberwerk. Mit Details sind die Beteiligten noch sparsam. Aber: „Es gibt Neues“, so Menzel.

Entwicklung im Vorfeld

Im Vorfeld hatte es Ansätze gegeben, das Eberwerk als regionalem Stromnetzbetreiber im Rahmen der Bürgerbeteiligung einzubeziehen. Damit könnten Investitionsmöglichkeiten für Privatleute geschaffen werden, hieß es im vergangenen Oktober.

Das Projekt für die Windräder im Forst läuft schon länger. Nach dem landkreisweiten Bürgerentscheid, der im Frühjahr 2021 mit 52,74 Prozent zugunsten des Windrad-Baus ausgegangen war, war das Projekt allerdings in wirtschaftliche Turbulenzen geraten. Der bisherige Planer, die Green City AG, rutschte in die Pleite. Das Schicksal der Windsparte war zunächst offen. Nun liegt dieser Bereich bei der Münchner Investorengesellschaft „Surplus Equity Partners“. Sie steht auch auf der Liste der Teilnehmer der Pressekonferenz am Freitag. Aufgeführt wird Sebastian Lüdke, Geschäftsführender Gesellschafter Surplus Equity Partners. Das Unternehmen sei aktiv im Bereich erneuerbarer Energien, heißt es bereits im Vorfeld im Oktober 2022. „Wir sind davon überzeugt, dass das Projekt damit einen echten Mehrwert für die Menschen und die Region bietet. Gleichzeitig haben wir von Anfang in der Planung auf die weitgehende Berücksichtigung von Aspekten des Umwelt- und Naturschutzes geachtet.“

Liste der Eingeladenen deutet auf Zukunft

Zudem mit dabei: Philipp Oberbeck, Investmentmanager beim Ökoenergie-Investmentkonzern Qualitas Energy, der damit wohl auch zum Investorenkreis zählen dürfte. Auch die Bayerischen Staatsforsten schicken Vertreter zur Veranstaltung, sie sind eigentlicher Vertragspartner bei der Standortsicherung.

Lange Debatte

Debattiert wird schon lange darüber, ob Windräder überhaupt im Ebersberger Forst errichtet werden könne. Schließlich geht es in großen Teilen des Gebietes um ein Landschaftsschutzgebiet. Angedacht wurde eine Änderung der entsprechenden Verordnung für das Areal. Das ist aber offenbar durch eine Änderung der Rechtslage auf Bundesebene geklärt.

Aktiver Widerstand

Widerstand gegen die Windräder im Forst gibt es durch Bürger. So wurde jüngst eine Petition gegen das Projekt beim Bayerischen Landtag eingereicht. Das „Bündnis für den Wald“ argumentiert unter anderem damit, es gebe mehr als genug geeignete Standorte außerhalb des Waldes.

