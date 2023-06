Kinderkrebshilfe Ebersberg zeigt, dass sie noch da ist

Von: Jörg Domke

Triker nahmen interessierte Fahrgäste gegen eine kleine Spende mit auf eine Rundfahrt über den Volksfestplatz: Zugunsten der Kinderkrebshilfe Ebersberg übrigens. © SRO EBERSBERG

Einen Benefiztag zugunsten der Kinderkrebshilfe erlebte die Stadt Ebersberg. Ein Kinderprogramm war geboten, dazu zahlreiche Liveauftritte von Künstlern aus der Umgebung.

Ebersberg/Landkreis – „Immer wieder Zeichen setzen, dass wir da sind und dass es uns noch gibt“. Etwa so beschreibt der amtierende Vorsitzende der Ebersberger Kinderkrebshilfe, Stefan Freytag, eine nie aufhörende Aufgabe des eingetragenen Vereins, der im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiern konnte. Ganz in diesem Sinne hängte sich die Kinderkrebshilfe jetzt gewissermaßen an eine halbtägige Benefizveranstaltung auf dem Ebersberger Volksfestplatz.

„Wir für Kids“ lautete das Gesamt-Motto. Und das war an allen Ecken und Ende zu spüren. Ponyreiten gab’s zum Beispiel, eine Hüpfburg (gestellt von der Straßenmeisterei Albaching), Kinderschminken, Fußball-Dart-Scheiben für die Älteren. Viel Freude schienen große und kleine Besucher zu haben bei einem besonderen Angebot des Motorrad-Clubs MC Bastards, der mit einigen Trikes vertreten war und jeden für ein paar Runden auf dem Platz gegen eine kleine Spende mitnahm.

Viele Firmen unterstützen den guten Zweck hinter dem Aktionstag

Optisch im Zentrum des gesamten Geschehens stand ein imponierender Truck der Firma Reischl, der so umgebaut werden konnte, dass daraus eine Bühne wurde. Eine Bühne für eine ganze Reihe heimischer und auswärtiger Künstler, die an diesem Tag zugunsten der Krebshilfe vollständig auf ihre Gage verzichteten: „Lokalmatadorin“ Edeltraud Rey, junge und jugendliche Leute der Narhalla Oberschleißheim, Udo Alexander, Albert Hauser, Toni Strasser oder Mike und DJ Bernd, um nur ein paar Beispiele zu nennen. „Selbstverständlich, dass wir hier dabei sind“, so Johanna Seitz, die Managerin von Udo Alexander aus Hohenlinden. Die Begrüßung zum Auftakt am späten Vormittag nahm übrigens Ebersbergs Altbürgermeister Walter Brilmayer vor. Organisiert wurde das ganze Spektakel für den guten Zweck von einem Vierergespann, bestehend aus einem Team von SoulInk Tattoo (Eva Franke, Mike Rieger), DJ Bernd (Bernd Matzke) und Michael Peetz (KPG). Unterstützt schon seit dem frühen Morgen auch vom harten Kern der Kinderkrebshilfe. Sie packte nicht nur an beim Aufbau etwa der Bierzeltgarnituren vor der Volksfesthalle, sondern auch nachher beim Abbau – etwa des Bauzauns, der rund um das Veranstaltungsgelände aufgebaut worden war.

„Wir könnten da künftig schon noch den einen oder anderen jüngeren Mitwirkenden gebrauchen“, so Stefan Freytag. Der 62-Jährige war zusammen mit Reinhold Weise Matthias Mögel einer aus einem verbliebenen Dreierteam, das nach dem Festival noch stundenlang besagten Bauzaun demontierte.

Kinderkrebshilfe kann wieder neue, junge Mitstreiter gebrauchen

Apropos Mitglieder-Akquise: Wie man sich aktiv der Kinderkrebshilfe anschließen kann, ist auf der Homepage unter www.kinderkrebshilfe-ebersberg.de nachzulesen.

Was der Benefiztag finanziell erbracht hat, muss noch ausgerechnet werden. Freytag schätzt, dass ein ähnlicher Betrag zustande gekommen sein dürfte wie bei einer vorangegangenen Auflage; rund 10000 Euro. Das Geld wird u.a. eingesetzt zur nachhaltigen Finanzierung besonderer Stellen in der Haunerschen Kinderklinik. Konkret sind es zusätzlich zurzeit drei Familien mit krebskranken Kindern.

Das Spendenkonto: Kinderkrebshilfe, Kreissparkasse Ebersberg, IBAN: DE 74 7025 0150 0000 0283 99.

