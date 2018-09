Ebersberger Südumfahrung wird wieder geöffnet

Gute Nachricht für Autofahrer: Die Ebersberger Südumfahrung, die seit 30. Juli wegen Sanierungsarbeiten gesperrt war, sollte noch am Freitag, 7. September, geöffnet werden.

Ebersberg - Das Staatliche Bauamt Rosenheim saniert seit dem 30.07.2018 die Ortsumfahrung Ebersberg im Streckenzug der B 304. „In diesem Zusammenhang können wir Ihnen erfreulicherweise mitteilen, dass die Bauarbeiten vorzeitig am heutigen Freitag den 07.09.2018 abgeschlossen sein werden und die Straße dem Verkehr übergeben wird, so ein Sprecher der Behörde.

In der Zeit der Sperrung musste der Ost-West-Verkehr durch die Kreisstadt Ebersberg fahren. Das Straßenbauamt hatte die Sanierungsarbeiten in die großen Ferien gelegt, um die Behinderungen in einem erträglichen Maß zu halten.