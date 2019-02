Ebersberger Trachtler haben den besten Faschingswagen

Am Ende siegte Jamaika. Der Trachtenverein Ebersberg hatte das Thema der schwarz-gelb-grünen Koalition, die vergangenes Jahr die politische Diskussion beherrschte, auf seinem Wagen beim Faschingszug 2018 umgesetzt und die Jury damit so beeindruckt, dass er dafür den ersten Preis bekommen hat.

Ebersberg – Wie jedes Jahr traf sich die Ebersberger Faschingsgesellschaft mit den Zug-Teilnehmern des letzten Jahres im alten kino, um den besten Wagen oder die beste Fußtruppe zu prämieren. Damit setzen die Ebersberger Narren alljährlich einen Anreiz, um wieder am Faschingszug teilzunehmen und sich besondere Mühe bei der Gestaltung von Wagen und Kostümen zu geben.

„Was zählt ist die Idee, die Ausführung, die Kostüme und ob auf dem Wagen etwas los ist,“ erklärt Bürgermeister Walter Brilmayer, der selbst Mitglied der Jury ist und als Rathauschef auch die Preise vergibt. Und da konnte der Trachtenverein mit seinen bunten Palmen auf dem Wagen, mit den Narren und Närrinnen in Baströckchen und mit coolen Sprüchen wie „Suche ungebundenen Koalitionspartner“ punkten. Dabei war die Entscheidung gar nicht einfach, es hat sogar eine Kampfabstimmung zwischen dem Jamaika-Wagen und den „Stoanaringa Bienen“ gegeben, die einen ganzen Wagen in honiggelb gestaltet hatten, mit Honigkorb, Riesennest und vielen gelb-schwarz gekleideten Teilnehmern. Die Bienen aus Steinhöring landeten aber auf dem zweiten Platz. Dritte wurden die „Bayerischen Bieraten“, eine Fußgruppe des Narrischen Angers aus Pfaffing, mit prächtig kostümierten Piratinnen und Freibeutern, die im Gleichschritt und mit Piratengesängen über den Marktplatz marschierten.

Alle Jury-Mitglieder waren sich einig, dass der Wagen mit dem Titel „Auf’m Holzweg“ der Hohenlindener Gruppe „Alle für einen, einer für alle“ den vierten Platz verdient hatte: Auf dem Wagen war der Forst dargestellt, mit wilden Tieren, Hirschen und Hasen, roten Fliegenpilzen und sogar mit einem Aussichtsturm aus Holz. Bei der Vergabe des fünften Platzes dagegen gab es sehr unterschiedliche Meinungen: Er ging schließlich an die Oberndorfer Haberfeldtreiber für ihren Wagen „Kim Jong Un – kleiner Mann am roten Knopf“. Darauf wurde der nordkoreanische Machthaber dargestellt, der den amerikanischen Präsidenten auf einer Rakete in die Luft schießt. „Ein hartes Thema, aber der Weltpolitik angemessen“, erklärte Brilmayer das Urteil der Jury.

Auf den sechsten Platz kam der Stopselclub Tulling mit seinem Wagen „Pumuckl“: Ganz viele Klabautermänner mit zitronengelben Jäckchen und roten Wuschelperücken tummelten sich bei den Tullingern auf dem Gefährt, auf dem auch noch eine große Schiffschaukel hin- und herhutschte. Für eine besonders tolle Ausführung und Gestaltung bekam der Burschenverein Pastetten einen Sonderpreis für den Faschingswagen „besoffener Vollzug“: Die Pastettener hatten eine Justizvollzugsanstalt verblüffend echt nachgebaut mit Mauerwerk, vergitterten Fenstern und Stacheldraht. „Ein großer Dank an alle Gruppen, die am Faschingszug Ebersberg teilnehmen,“ sagte Brilmayer, „denn der Zug lebt von den unterschiedlichen Beiträgen und den verschiedenen Fähigkeiten, die da zusammenkommen!“

Evi Thiermann