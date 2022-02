Ebersberger Trachtler haben neuen Ehrenvorsitzenden

Geehrt und gewählt (v.l.): Ehrenvorstand Michael Wiefarn, Florian Zimmermann (seit 25 Jahren aktiv), Franziska Gerteis (40 Jahre), 2. Vorsitzender Florian Schechner und der neue Vorsitzende Sebastian Zimmermann. © Rossmann

Führungswechsel bei den Ebersberger Trachtlern: Michael Wiefarn hat nach 38 Jahren Arbeit in der Vorstandschaft sein Amt als Vorsitzender übergeben. Sein Nachfolger ist Sebastian Zimmermann. Wiefarn wurde zum Ehrenvorstand ernannt.

Ebersberg - Ein letztes Mal begrüßte Michael Wiefarn als Vorsitzender die Mitglieder zur Generalversammlung, besonders aber zwei langjährige aktive Mitglieder. Seiner Schwägerin Franziska Gerteis überreichte er das Ehrenzeichen für 40-jähriges Engagement im Verein. Florian Zimmermann wurde für 25 Jahre Treue zu den Trachtlern ausgezeichnet.

Wiefarns Werdegang im Verein begann bereits in der Kindergruppe und der Aktivengruppe. Im Jahr 1984 wurde er zum Jugendleiter gewählt. Ab 1994 übernahm er das Amt des 1. Vorplattlers und ab Januar 2002 war er 1. Vorsitzender. Unter Wiefarns Führung gab es schier unzählige Aktivitäten der Ebersberger Trachtler, die eine feste Größe im Vereinsleben der Stadt sind. In all dieser Zeit wurde Wiefarn von seiner Frau Traudi tatkräftig unterstützt, die selbst Jahrzehnte in der Vorstandschaft mitarbeitete. Die Vorstandschaft dankte ihrem Michi und ihrer Traudi mit einem Präsent für ihre langjährige Arbeit und ernannte Wiefarn zum Ehrenvorstand. Völlig überrascht und tief bewegt nahm er diese Ehre an, mit der er nach eigenen Worten nie gerechnet habe.

Gauverband würdigt Wiefarns Verdienste

Der Gebietsvertreter des Gauverbands 1, Hans Schaberl, würdigte die langjährige hervorragende Arbeit Wiefarns. Besonders erwähnte er, dass entweder dieser selber oder aber eine Vertretung bei allen Versammlungen und Besprechungen, sei es auf Gebiets- oder Gauebene, anwesend gewesen sei. Dies sei vorbildlich und selten. Ernst Zimmerman, der Vorsitzende von Kreiskartells der Trachtenvereine, bestätigte in seiner Dankesrede ebenfalls die gute langjährige Zusammenarbeit.

Das ist die neue Vorstandschaft

Die neugewählte Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Sebastian Zimmermann (neu, bisher 1. Schriftführer) 2. Vorsitzender Florian Schechner, 1. Kassier Karin Baumann, 1. Schriftführerin Kathrin Schneider (neu und sie bleibt wie bisher 2. Jugendleiterin), 1. Vorplattler Johannes Wiefarn, 1. Jugendleiterin Barbara Lang, 2. Kassier Hildegard Brummer, 2. Vorplattler Johannes Reischl, 2. Schriftführerin Christiane Winter, 1. Fähnrich Karl Schottenhaml, 2. Fähnrich Christoph Propstmeier (neu), Dirndlvertreterin Anna-Lena Schottenhaml, Pressewart und Mundart, Brauchtum, Laienspiel Doris Lang, Musikwart Michael Wiefarn jun., Zeugwart weiblich Steffi Wagner, Zeugwart männlich Jakob Pröbstl, Beisitzer Sieglinde Wagner und Stefan Wisneth, Revisoren Oliver Brandhuber und Herwig Platzer.

