Glücklicher Auftakt: Ebersberger Volksfest legt Traumstart hin

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Feierstimmung herrschte bei diesen Besucherinnen in der Volksfesthalle. © Artist S.ROSSMANN

Nicht nur das Wetter, auch die Besucher spielten mit, damit sich die Veranstalter des Ebersberger Volksfest über einen Traumstart am ersten Wochenende freuen können.

Ebersberg – Das Glücksgefühl, das endlich wieder Volksfest ist, war den Menschen schon am Freitag vor dem Einzug am Ebersberger Marienplatz anzumerken. Vielleicht haben auch die drei Hektoliter Freibier eine Rolle gespielt, die Martin Lohmeyer und sein Team dort unters Volk brachten. Zum Standkonzert spielten die Stadtkapelle, der Spielmannszug und die Eichhofner Dorfmusik – und die Böllerschützen ließen es krachen, bevor der Festzug mit den Fahnenabordnungen der Vereine zum Volksfestplatz marschierte. „Es hat alles wunderbar hingehauen“, sagt der Festwirt. „Und es war gescheit was los!“

Stimmungsvoll präsentierte sich die Festwiese mit ihren beleuchteten Buden am Samstag bei Sonnenuntergang. © Artist S.ROSSMANN

Volksfest Ebersberg: Warum man einen Biergarten gießen muss

Das setzte sich am Freitag in der Volksfesthalle fort – und natürlich im besonders beliebten Biergarten, der laut Festwirt Lohmeyer das gesamte Wochenende guten Zuspruch erfuhr. „Das ist schon die halbe Miete“, sagt der Chef. Kein Wunder, war doch pünktlich zum Festauftakt der Sommer mit aller Macht in die Kreisstadt zurückgekehrt. Alter Wirtetrick: Am Sonntagmorgen wurde der Biergarten-Boden kräftig mit dem Schlauch gewässert, damit es bei der Hitze weniger staubt und insgesamt ein angenehmeres Klima an den Sitzplätzen herrscht. „Das sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen“, verrät Lohmeyer.

Prost! – Diese Burschen lassen die Krüge am Auftakt-Wochenende klineln. © Artist S.ROSSMANN

Der 63-Jährige hat heuer zwei „Wirte-Praktikanten“ an seiner Seite, die die Festleitung nach und nach übernehmen sollen. „Die haben es drauf und wollen es machen“, sagt das Volksfest-Urgestein. Nächstes Jahr, sagt Lohmeyer, „bin aber schon noch ich der Chef“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebenso wie der Festwirt hatte die Polizei nichts am Auftaktwochenende auszusetzen. „Polizeilich nichts Relevantes“, so der Nachsatz aus der Ebersberger Inspektion über die Geschehnisse auf der Festwiese. So kann es weitergehen – die Ebersberger Festwiese gilt als eine der friedlichsten überhaupt.

(Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)