Zwei Brüder als mögliche Nachfolger für Ebersbergs Festwirt Martin Lohmeyer (63)

Von: Josef Ametsbichler

Ebersbergs Festwirt Martin Lohmeyer (63) mit seinen potenziellen Nachfolgern Michael (34, li.) und Florian Ebenkofler (31, re.) aus Grafing. © Stefan Roßmann

Ein Brüderpaar aus Grafing könnte auf dem Ebersberger Volksfest auf Festwirt Martin Lohmeyer folgen. Unterschrieben ist noch nichts, aber die beiden sind neuer schon mittendrin im Festbetrieb.

Ebersberg – Seine 63 Lebensjahre merkt man Martin Lohmeyer nicht an, wenn der Festwirt durch die Halle auf dem Ebersberger Volksfest wetzt. Da ein Ratsch, dort ein Prost, und keine Augenringe, obwohl er oft abends die Bar zusperrt und morgens unter den ersten auf der Festwiese ist. Aber auch Lohmeyer weiß: Alles hat ein Ende. Bis auf die Schweinswürschtl aus der Hallenkuchl, die haben jeweils zwei.

„Ich merke schon, dass ich keine 50 mehr bin“, sagt der Festwirt mit einem Schmunzeln. Deswegen habe er sich lieber rechtzeitig nach möglichen Nachfolgern umgeschaut. Seit 2010 ist er der Chef auf der Ebersberger Festwiese; hat viel von den bestehenden Strukturen aufgebaut. „Ich will, dass das weitergeht“, sagt er.

Ebersberger Volksfest: Zwei Grafinger könnten weitermachen

Bei einem Stüberlabend im Frühjahr haben sie sich dann getroffen – der Wirt und die potenziellen Nachfolger: Michael und Florian Ebenkofler aus dem kleinen Weiler Gasteig. Der gehört pikanterweise gemeindemäßig zur Lieblingsstadt aller Ebersberger gleich im Süden, Grafing. Allerdings nur einen Steinwurf von der Stadtgrenze zu Ebersberg entfernt, und 1,8 Kilometer Luftlinie von der Volksfesthalle. Ebersbergeriger geht für Grafinger fast nicht.

Das Ebersberger Volksfest, hier am Donnerstagabend, erlebt einen regelrechten Ansturm. Das schöne Wetter und die sommerlichen Temperaturen lassen die Massen auf den Platz vor den Toren der Stadt strömen. © Stefan Rossmann

„Die zwei sind sehr interessiert“, sagt Festwirt Lohmeyer. „Und ich glaube, dass sie es im Kreuz haben.“ Michael Ebenkofler, 34, ist gelernter Koch und betreibt einen Catering-Service. Florian Ebenkofler, 31, arbeitet bei einem Autokonzern und kenne sich kaufmännisch aus.

Spruchreif ist noch nichts, aber das Ebenkofler-Duo ist schon mittendrin

Obwohl der amtierende Festwirt die möglichen Nachfolger bei der Hauptversammlung des Volksfestvereins mehr oder weniger diskret vorgestellt hat, ist eine Übergabe der Wiesn an das Brüderpaar noch nicht spruchreif, betont er. Schließlich müsse es für beide Seiten passen – und am Ende entscheiden der Vorstand und die Mitglieder des Volksfestvereins. „Es ist unfassbar beeindruckend, was der Martin über die letzten Jahre hinweg aufgebaut hat“, so Michael Ebenkofler zur EZ. „Dieses gemütliche, friedliche Volksfest muss weitergehen!“

Beim nächsten Volksfest 2024 will Lohmeyer auf jeden Fall noch selber die Zügel in der Hand behalten – aber die Ebenkoflers nach und nach mehr einbinden. Heuer sind sie schon beim Aufbau dabeigewesen, erzählt Lohmeyer. Sie haben an der Schenke und hinter der Bar beim Ausschenken geschwitzt. Und sind mit einem ganz schön geschwollenen Kopf aus dem Büro wiedergekommen, wo sich in einem Schwung dicker Aktenordner alles an Formularen ansammelt, was ein Volksfest so am Laufen hält. „Gottseidank war das Interesse danach immer noch da“, sagt Lohmeyer und lacht. Ein Festwirt muss viel mehr können, als ratschen und mitschunkeln, deshalb sei es auch nicht schlecht, dass die Ebenkoflers als Duo antreten.

Mit neuer Leitung: Das Ebersberger Volksfest soll seinen Charakter beibehalten

Der Festwirt traut seinen möglichen Nachfolgern zu, dass sie das richtige Gefühl für das Ebersberger Volksfest mitbringen. Dass sie die richtigen Stellschrauben nachziehen, ohne dass was auseinanderfällt. „Natürlich darf sich was verändern auf so einem Fest. Aber es soll seinen Charakter beibehalten“, sagt der Festwirt.

Dazu gehöre etwa, dass Metzger Christian Kainz, übrigens auch ein Grafinger, weiter die gastronomische Versorgung von Festhalle und Biergarten stemmen soll. „Da sind wir hervorragend zufrieden. Die profimäßige Küche möchten wir weiterhin haben“, sagt Lohmeyer.

Fürs 2024 haben sich die Brüder bereits Urlaub genommen, erzählt er. Vollzeit fürs Volksfest – so werden Festwirt-Praktikanten zu Azubis.

