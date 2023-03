Zahlen-Wunder nach Horror-Haushalt: Ebersberg rechnet nach und ist doch nicht pleite

Von: Peter Kees

Die Stadtkämmerei im Ebersberger Rathaus hat noch mal nachgerechnet © PETER KEES

Viel Rotstift und die Rechenkünste des Kämmerers sorgen dafür, dass Ebersberg doch einen Haushalt zustande bringt. Der ist aber mit viel Verzicht verbunden

Ebersberg – Man kürze die Ausgaben und rechne mit mehr Einnahmen – und prompt stimmt der Haushalt fürs laufende Jahr, der doch gerade eben noch als „katastrophal“ bezeichnet wurde, als nicht genehmigungsfähig galt. 4,954 Millionen Euro haben Ebersbergs Verwaltung sowie der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitales seit der Hiobsbotschaft Ende Februar mit dem Rotstift eingespart – durch Pauschalkürzungen, und dem Parken von Vorhaben auf der Warteliste.

Und: 1,982 Millionen Einnahmen hat man hinzugerechnet, ohne dabei die Grund- und Gewerbesteuersätze anzutasten. Die Annahme: Die Steuereinnahmen werden höher sein, als erst prognostiziert. Stadtkämmerer Josef Gibis erklärt das so: die Ansätze für die Steuereinnahmen seien zunächst auf Basis einer Steuerschätzung vom November 2022 getroffen worden. Das Ergebnis im Januar 2023 lag aber höher, so dass man nun die Einnahmen „bis an die äußerste Grenze des Erwartbaren erhöhen konnte.“ Fazit: mit diesem Rechenspiel ist Ebersbergs Haushalt konsolidiert. Zustimmen muss nur noch der Stadtrat Mitte April.

„Gestrichen ist gar nichts“ - aber viele Dinge werden verschoben

Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) dazu: „Gestrichen ist gar nichts. Nur, dort wo wir nicht vertraglich gebunden sind, wurde lediglich verschoben.“ Wie heißt es so schön, „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“ Wobei der Kämmerer allzu euphorischen Hoffnungen flink entgegentrat und den Ausschussmitgliedern in er Sitzung zu verstehen gab, dass die Haushaltslage wohl auch in den nächsten Jahren angespannt bleiben werde. Ergo: manches verzögert sich Jahre. Etwa ein Ersatzbau für das alte Gemeindehaus in Oberndorf oder die Neugestaltung des Marienplatzes samt Schlossplatz, ein Vorhaben, das seit 1999 auf der Stadt-Agenda steht. Aber auch die Photovoltaik-Anlage auf dem neuen Kabinentrakt am Waldsportpark muss warten, zum Missfallen einiger Stadträte.

Susanne Schmidtbauer (Grüne) etwa wies ihre Amtskollegen deutlich darauf hin, dass der Haushalt nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im Sinne der Klimaproblematik zukunftsfähig sein müsse. Um sie doch noch zu einer Zustimmung zum überarbeiteten Haushaltsentwurf zu bewegen, holte Proske salbungsvoll aus: Zwar könne man zum jetzigen Zeitpunkt nichts versprechen, doch alle Vorhaben würden umgesetzt. Vieles von dem, was geplant sei, ließe sich realistisch betrachtet ohnehin heuer nicht umsetzen. „Jetzt das Hallenbad und dann – von meinem Gefühl her – der Waldsportpark.“ Auch die Digitalisierung der Schulklassenzimmer soll erst 2024 umgesetzt werden. „Auch das wäre dieses Jahr nicht zu schaffen gewesen,“ betonte das Rathausoberhaupt.

Bau-Vorhaben auf der Warteliste

Auf einer priorisierten Warteliste stehen etwa eine Lüftung samt Umbau des Bürgerbüros, Photovoltaik-Anlagen auf der Turnhalle und Mensa der Schule in der Flossmannstraße, auf der Kita Die Arche, dem Feuerwehrhaus in Oberndorf – und mehr. Auch der Ausbau der Barrierefreiheit muss warten, etwa im Klosterbauhof.

Die aktualisierten Zahlen: knapp 38 Millionen Euro sind nun im Verwaltungshaushalt vorgesehen, gut 27 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Die Pflichtzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt zur Kredittilgung wird nicht erreicht. Mit etwa 1,8 Millionen Euro rechnet die Verwaltung, 2,1 Millionen wären notwendig. Die Neuverschuldung der Kreisstadt liegt nun bei 15 Millionen Euro. Und noch mal wird betont: „Hauptursache für die hohe Ausgabenlast im Verwaltungshaushalt ist die hohe Kreisumlage durch die hohe Steuerkraft 2021 und der Anstieg des Kreisumlagesatzes um 1,5 Prozent auf nun 48,5 Prozent.“

Immerhin: Kämmerer Gibis rechnet mit Entspannung im Finanzplan der Folgejahre; nur die Neuaufnahme von Schulden werde „aufgrund der bereits begonnenen bzw. zur Erfüllung von Pflichtaufgaben erforderlichen Investitionen auch in den Folgejahren steigen“. 2026 wird der Schuldenstand laut Stadtkämmerer bei knapp 45 Millionen Euro liegen – Ende 2022 waren es 17 Millionen Euro.

