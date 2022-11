Neue Quellen: Ein Ebersberger als Oktoberfest-Erfinder

Von: Josef Ametsbichler

Historische Ansicht des Hölzerbräus: Hier wuchs Franz Xaver Greckl auf, der dank neuer Quellenlage als Ideengeber fürs Oktoberfest infrage kommt. F: Stadtarchiv Ebersberg Zeitungsartikel stützen Theorie Eine „schillernde Persönlichkeit“ © Stadtarchiv Ebersberg

Franz Xaver Greckl aus Ebersberg könnte auf die Idee für das Münchner Oktoberfest gekommen sein. Diese These vertritt kein Geringerer als der Regierungsrat Claudius Stein, Archivar der Ludwig-Maximilians-Universität. Eine schlüssige Quelle hat er auch noch aufgetan.

Ebersberg/München – Die bunte Geschichte des Münchner Oktoberfests ist um ein Puzzlestück reicher – dank eines gewissen Franz Xaver Greckl aus Ebersberg. Nicht einmal dessen Geburtsdatum ist mit Sicherheit überliefert. Zeitlebens war er wegen einer Verwechslung im Taufbuch der Meinung, 1762 geboren zu sein und hielt sich damit wohl für ein Jahr älter als er war. Einen Schluss, den die historische Quellenlage dagegen durchaus hergibt: Der Spross aus der damaligen Besitzerfamilie des Hölzerbräus in der heutigen Kreisstadt könnte 1810 die entscheidende Idee für das Münchner Oktoberfest gehabt haben.

In jenem Jahr noch als Pferderennen angelegt, fand es anlässlich der Hochzeit zwischen Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen statt. Gängigerweise gilt als Ideengeber der Lohnkutscher und Unteroffizier Franz Baumgartner. Er soll den Kavallerie-Major der Münchner Bürgerwehr, Andreas Michael Dall’Armi, von der Idee überzeugt haben. Dieser organisierte die Veranstaltung.

Zeitgenössische Zeitungsartikel nennen Ebersberger als Oktoberfest-Erfinder

Die andere, nach Ebersberg führende Spur hat der Historiker Claudius Stein (44) aufgetan, seines Zeichens Regierungsrat und Archivar der Ludwig-Maximilians-Universität München. „Ich persönlich zweifle nicht am Wahrheitsgehalt dieser Quellen“, sagt er. Gefunden hat Stein Greckls Namen in zwei Ausgaben der zeitgenössischen Zeitung „Bayerischer Volksfreund“, von 1826 und 1833.

Der Zeit geschuldet etwas altbacken kommt die Formulierung von 1833 daher: „Die Hauptidee und Veranlassung zu den gegenwärtig bestehenden und Anno 1810 zu Ehren des höchsten Vermählungsfestes unsers allergnädigsten Königs auf der Theresienwiese veranstalteten Pferderennen, wurde im Hause am Schrannenplatze Nro. 129, neuern Nummer 7 durch Hrn. Kreckl, Caffetier, und sodann weiter durch den damal. Hrn. Major der Landwehr-Kavallerie-Division D’Allarmi und den damal. Hrn. Landwehr-Oberlieut. Weinsheimer in Ausführung gebracht. Dieß hiemit zur Berichtigung irriger Angaben von Freunden der Wahrheit.“

Der Autor dieser Zeilen ist nicht überliefert. Wohl aber, dass wenige Jahre zuvor schon der Polizeidirektor und laut Archivar Stein heute noch als München-Chronisten geschätzten Anton Baumgartner in ein ähnliches Horn gestoßen hatte. Auch er bezog sich im „Bayerischen Volksfreund“ auf das Kaffeehaus, das Greckl zu dieser Zeit betrieb: „Dort entwickelte sich zwischen Kreckl und dem bürgerl. Lohnkutscher zum Spanner, Joseph [recte: Franz] Baumgartner, (beyden bürgerl. Cavalleristen) der Gedanke, dem neuen Brautpaare, und Ihren hochgefeyrten Aeltern die Huldigung der hiesigen Bürgerschaft durch ein freyes Pferderennen im reinen patriotischen Hochgefühlte zu erkennen zu geben.“

Versteckte Quellen zu jahrhundertealter Wiesn-Tradition

Hier taucht der Ebersberger Greckl sogar gemeinsam mit dem Unteroffizier Baumgartner auf, dem die Oktoberfest-Geschichtsschreibung bislang mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatte. „Es lohnt sich, beide Erzählstränge anzuschauen“, findet Historiker Stein. Dass sein Schützling Greckl bisher ungenannt blieb, erklärt er damit, dass die Texte an eher versteckter Stelle erschienen seien. „Das muss man erst mal finden“, sagt der Archivar, dankbar für die neuen Möglichkeiten dank digital durchsuchbarer Zeitungsbestände in der Bayerischen Staatsbibliothek.

Stein, der mit Greckl übrigens kurioserweise sogar weitläufig verwandt ist, sagt aber auch: „Zu einem definitiven Ergebnis wird man wohl nicht kommen.“ Ob nun Greckl das Oktoberfest erfunden hat oder Baumgartner – oder beide zusammen –, die endgültige Wahrheit verbergen die seither vergangenen Jahrhunderte.

Wiesn-Erfinder aus Ebersberg eine „schillernde Persönlichkeit“

Der Historiker plädiert dafür, die beiden Namen in der Sache künftig nebeneinander zu stellen. Und vielleicht gönnt die Stadt Ebersberg ihrem plötzlich aufgetauchten Wiesn-Erfinder ja eine Plakette am Hölzerbräu. Weil er dieses nicht erben durfte – seine Stiefschwester aus zweiter Ehe bekam den Vorzug zeigen Steins Forschungen, verschlug es Franz Xaver Greckl überhaupt erst nach München. Dort war er Wirt, verprasste gemeinsam mit seiner Frau durch aufwendigen Lebensstil sein Vermögen, ging pleite, arbeitete sich wieder nach oben, veruntreute möglicherweise einen Haufen Geld und wurde schließlich Kaffeehaus-Besitzer, damals ein Gewerbe mit teils zwielichtigem Ruf. Und erfand möglicherweise zwischendurch das Oktoberfest.

Durchgehend lasse sich dieser Lebensweg gar nicht nachverfolgen, schreibt Historiker Claudius Stein. „Gleichwohl lassen die wenigen Nachrichten zusammengenommen auf eine schillernde Persönlichkeit schließen.“ Am 11. Oktober 1829 starb Franz Xaver Greckl mivermutlich 65 Jahren an „Brustwassersucht und Zehrfieber“, vermerken die Archive. Der Zufall wollte es so, dass seine Grabstelle auf dem Alten Südlichen Friedhof München direkt neben Andreas Michael Dall’Armi lag – jenem Kavallerie-Major, der die Oktoberfest-Idee in die Tat umsetzte. Von wem sie auch stammen mag.

Die ganze Geschichte

Claudius Steins Text über Franz Xaver Greckl steht im nun erschienenen 24. Jahrbuch des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg. Es ist für 21,90 Euro im örtlichen Buchhandel und im Stadtmuseum Grafing erhältlich. ISBN 978-3-96751-008-9.

