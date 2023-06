„Ein Labor für neue Wege“: Kulturladen M4 in Ebersberg eröffnet

Von: Peter Kees

Teilen

Am Marienplatz 4 in Ebersberg haben (v.li.) Tanja Gronde, Birgit Kube und Kai Platz den Kulturladen M4 eröffnet. © Peter Kees

Am Marienplatz 4 in Ebersberg hat der Kulturladen M4 eröffnet. Die Macher sehen ihn als „ein Labor für neue Wege in der Welt“. Ein Ort der Kommunikation, des Ausprobierens und Lernens.

Ebersberg – Um Kommerz geht es den Machern des neuen Kulturladens M4 am Ebersberger Marienplatz nicht, jedenfalls nicht in erster Linie. Was Tanja Gronde, Birgit Kube und Kai Platz treibt: sie wollen einen Ort für Solidarität in Ebersberg schaffen, einen Laden, der mit einer anderen Unternehmenskultur funktioniert als üblich. „Unser Kulturladen ist ein Labor für neue Wege in der Welt,“ erläutert Gronde, Gewaltfreie-Kommunikations-Trainerin (GFK), Biersommelière, Kommunikationsexpertin und Radiojournalistin. „Wir wollen Raum geben zum gemeinsamen Lernen und Plaudern, Ausprobieren und Austauschen, für Workshops und Coachings, für Vereinssitzungen oder unseren Laden auch als ,Mini-Bürgersaal’ zur Verfügung stellen.“



Ebersberg: Raum für alle möglichen Zwecke

Ein Ort der Inspiration, der Kreativität und des Miteinanders soll es sein. Natürlich kann man dort auch Dinge kaufen. Nur der profitorientierte Aspekt steht eben nicht im Vordergrund. Und: „Die Dinge, die wir verkaufen, stammen ausschließlich aus der Region und sind alle selbst gemacht,“ verdeutlicht Kai Platz, seines Zeichens Nachhaltigkeitsberater und Gemeinwohlökonom sowie studierter Wirtschaftsingenieur.



„Die Idee ist in der Corona-Zeit entstanden,“ verrät Gronde. „Während der Pandemie begannen viele Menschen, Dinge wieder selbst zu machen. Und genau solche Sachen bieten wir hier an. Dinge, die es so in Ebersberg noch nicht gibt und die uns am Herzen liegen.“ In den Regalen findet man etwa Schmuck, Babyschuhe, Schminktragetaschen, Honig-Gin, verschiedene Biere und einiges mehr. Sogar Balkon-Solaranlagen sind im neuen Ebersberger Kulturladen zu bekommen. „Weitere Produkte nehmen wir noch an,“ bekräftigt Platz, „Interessenten können sich gerne melden.“



Es geht darum, etwas erleben zu können.

Das Prinzip: das Angebot soll regional und verrückt sein. „Es geht darum, etwas erleben zu können,“ sagt Tanja Gronde. „Unser Kulturladen M4 steht für besondere Momente und Geschenke.“ Neben den regionalen und selbstgefertigten Produkten bietet man natürlich Programm. Etwa ein Nähcafe, geleitet von der Schneidermeisterin Birgit Kube. Um Anfängerkurse geht es dabei allerdings nicht, sondern um Kreativität und Gemeinschaft. Zweimal im Monat, jeweils Donnerstagvormittag, stellt Kube Nähmaschinen zur Verfügung und man kann gegen einen solidarischen Beitrag von zehn Euro gemeinsam nähen.



Um Austausch geht es auch bei der Bierverkostung, die Sommelière Gronde jeden Montag zwischen 19 und 21 Uhr anbietet, mit jeweils einem besonderen Bier. Ursprünglich wollte man eigentlich eine Bar eröffnen, doch die behördlichen Hürden waren zu strikt, sodass man diesen Ansatz wieder verwerfen musste.



Idee entstand während der Corona-Zeit

So entstand der Kulturladen in seiner heutigen Form, den die drei nun neben ihren Jobs betreiben. „Das funktioniert sehr gut,“ erzählt Birgit Kube, „denn wir sind alle drei selbstständig und können das mit unseren Berufen wunderbar vereinbaren.“ Auch, weil man im Kulturladen Homeoffice betreiben kann.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Kennengelernt hat sich das Trio über das Ebersberger Projekt „Gemeinsam Zukunft machen“. Und genau das wollen sie hier, Zukunft gestalten. Offenheit für Entwicklungsmöglichkeiten haben sie reichlich. Was sie sich wünschen? „Dass die Ebersberger sich einbringen.“ Die Räumlichkeiten kann man übrigens auch mieten, zu einer solidarischen Gebühr, versteht sich.



Geöffnet hat der neue Kulturladen M4 – dessen Name sich schlicht von der Adresse, Marienplatz 4 ableitet – von Mittwoch bis Samstag. Und: Kultur? „Das ist das, was die Ebersberger wollen. Sie können mitgestalten,“ so Gronde. „Wichtig ist uns, Ebersberg etwas zurückzugeben und die Zukunft anders zu gestalten, heißt, man muss auch anders denken. All das ist in unserem Kulturladen M4 möglich.“



Weitere Informationen findet man auf der Internetseite www.m4ebersberg.de

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.