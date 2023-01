Bei Einbruch gestört: Täter flüchtet mit Schmuck und Bargeld durch die Haustüre

Von: Anna Liebelt

Ungesicherte Fenster und Türen machen es Einbrechern leicht. © Frank Rumpenhorst

Am Dienstagnachmittag brach eine bisher unbekannte Person in ein Mehrfamilienhaus in Markt Schwaben ein. Während seinem Beutezug wurde der Täter jedoch von der Vermieterin gestört. Also ergriff er mitsamt seiner Beute die Flucht durch die Haustüre.

Markt Schwaben – Ein bisher unbekannter Täter ist am frühen Dienstagnachmittag gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in Markt Schwaben eingedrungen. Das teilte die Polizeiinspektion Poing erst am Mittwoch mit. Dafür hebelte der Unbekannte vermutlich zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr das Kellerfenster des Anwesens im Hauser Weg auf. Anschließend verschaffte sich der Täter Zutritt zur unverschlossenen Erdgeschosswohnung und durchsuchte diese nach Beute.

Vermieterin hat Einbrecher bei der Tat gestört

Zur gleichen Zeit befand sich die 62-jährige Vermieterin in ihrer Wohnung im ersten Stock, direkt über der Erdgeschosswohnung. Wie die Polizei Poing in einer Presseerklärung mitteilt, ist der Einbrecher wohl durch ein Telefonat auf die Frau aufmerksam geworden. In Sorge entdeckt zu werden, verließ der Täter daraufhin schleunig das Gebäude durch die Haustüre. Die Vermieterin selbst hatte von dem Vorfall jedoch nichts mitbekommen. Erst als der 42-jährige Bewohner gegen 16.30 Uhr nach Hause kam, bemerkte er den Einbruch und erstattete Anzeige.

Täter konnte mit Beute in Höhe von 1500 Euro flüchten

Da der Unbekannte jedoch so schnell die Flucht ergreifen musste, konnten nicht alle Räume durchsucht werden. Laut den Beamten erbeutete der Täter daher lediglich zwei hochwertige Armbanduhren, Bargeld und Schmuck in Höhe von 1500 Euro. Das im Schlafzimmerschrank zwischen der Wäsche versteckte Bargeld sowie der überwiegend vorhandene Schmuck blieb demnach unangetastet. Der Schaden am Kellerfenster beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei Poing hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Vor dem Hintergrund der seit Neujahr steigenden Einbruchszahlen im nördlichen Landkreis raten die Beamten, Schmuck und Bargeld nicht zwischen der Wäsche oder unter der Matratze zu verstecken. „Die vermeintlich guten Verstecke sind längst bei den Einbrechern bekannt“, heißt es in der Pressemitteilung. Sinnvoller sei es, Wertsachen in einem Safe zu deponieren.

