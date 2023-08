Einsamkeit: Der stille Sog ins Nichts

Von: Helena Grillenberger

„Ausgeschlossen zu werden, ist wohl die schmerzhafteste Einsamkeit, die ein Mensch erleiden kann“, sagt Katharina, die sagt, sie habe sich selbst aus dem Sumpf gezogen. „Das ist Balsam für die Seele“ „Ich bin da in die Tiefe gegangen“ „Da helfen auch keine Tabletten“ © Fabian Sommer

Einsamkeit kann jeden treffen. Sie wird unterschiedlich empfunden und ist nicht immer direkt sichtbar. Betroffene erzählen, wie sie in die Einsamkeit geraten sind – und beschreiben ihren Weg aus der Situation heraus.

Landkreis – „Ausgeschlossen zu werden, ist wohl die schmerzhafteste Einsamkeit, die ein Mensch erleiden kann. Sie ist brüllend mit einem stillen Sog ins Nichts. Sie fühlt sich kalt, tief und dunkel an. Abgekapselt vom Leben. Sie schleicht sich in dein Leben, wenn du aufhörst, deinen Geist und Körper zu fördern. Anders zu sein, in deiner Individualität alleine dazustehen, nicht der Masse zu folgen, macht einsam. Traumatisierte Menschen fühlen sich abgetrennt vom Leben. Ins schwarze Weltall katapultiert, wo es kein Licht und kein Leben gibt.“ Katharina (Name geändert) klappt ihr Notizbuch zu. „Das stammt aus meiner Tiefe heraus“, erklärt die 56-Jährige den Text, mit dem sie versucht hat, ihre Gedanken zu ordnen.

Bereits ihr ganzes Leben lang kennt sie das Gefühl der Einsamkeit, erzählt sie. „Das war ein gewohntes Gefühl.“ Doch als Erwachsene dann machte sie eine traumatische Erfahrung, weiter will sie darauf nicht eingehen, „die mich noch mal in ganz andere Tiefen der Einsamkeit gebracht hat“. Isoliert, abgeschnitten vom Rest der Welt, beschreibt sie das Gefühl, das sich damals in ihr breit gemacht hatte. „Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin in einer Glaskapsel und ich komme ans Leben nicht mehr hin und das Leben kommt zu mir nicht mehr hin.“

Am eigenen Schopf aus der Einsamkeit gezogen

Sie habe viele Erfahrungen mit Mobbing, narzisstischen Beziehungen und Freundschaften gemacht, sagt sie. Sie hat Brücken abgebrochen, ist umgezogen, hat hinter sich gelassen, was ihr nicht gut tut. Mittlerweile ist sie stark genug, auf sich selbst zu achten – gegen die Einsamkeit zu kämpfen. Auch, wenn die Katharina noch immer begleitet. Der Unterschied zu früher: Heute findet sie die Worte dafür, die sie als Kind nicht hatte.

Mit viel Autodidaktik und Interesse an der menschlichen Psyche, zog sich die 56-Jährige quasi am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Einsamkeit heraus. Anders habe sie es aber auch nie gekannt, fügt sie hinzu. „Das war eine sehr, sehr, sehr harte Zeit“, in der sie das Internet leer gelesen habe, sagt Katharina heute. „Und ich hab mir natürlich auch Hilfe gesucht.“ In einer Klinik, bei einem Therapeuten, „und das ganz, ganz, ganz oft“. Selbsthilfegruppen seien damals ihr erster Kontakt zurück zur Außenwelt gewesen. „Aber der Schmerz, der Leidensdruck, war einfach so riesig, dass ich schauen musste, wie komme ich da wieder raus“.

Einsam fühlt sie sich trotzdem gelegentlich

Mit Erfolg.

Heute arbeitet die 56-Jährige in der Psychiatrie, wo sie ihre Erfahrungen an andere weitergibt. „Das war eigentlich meine große Heilung“, betont sie. „Weil ich da diesen Schmerz in was Positives umwandeln kann. Und das gibt mir unheimlich viel.“

Einsam fühle sie sich trotzdem noch gelegentlich. Und den Mut, dann auf andere zuzugehen, zu fragen, ob ihr jemand zuhören würde – denn mehr braucht es ja meist gar nicht –, schaffe sie noch nicht jedes Mal aufzubringen.

Da würde es ihr helfen, erklärt sie, wenn ein Freund von sich aus auf sie zukommen, ihr zeigen würde, „dass da jemand ist“. Jemand, der sie stützt, „einfach ein kurzes Gespräch mit mir führt und zeigt, alles ist gut“, erklärt sie. „Das ist ein Gefühl, dass ich nie hatte.“ Jemand, der Interesse zeige, gebe Halt. „Das ist Balsam für die Seele.“ Therapie und Krisendienst seien damit nicht zu vergleichen, stellt sie klar. Und es dauere lang, bis man sich so weit aus der Einsamkeit gekämpft habe, dass man wieder Vertrauen könne.

Oberflächliche Fragen

Mittlerweile ist Katharina aber auch an einem Punkt angekommen, an dem sie sich gerne einmal zurückzieht; das Alleinsein sucht und genießen kann. „Ich brauch das, um zu reflektieren, dass ich wieder zu mir komm“, erklärt sie. „Das Gefühl der Einsamkeit schleicht sich dann ein, wenn es mir selber nicht so gut geht. Wenn ich mich nicht so stabil fühle.“ Dann ist der Abstand zu anderen Menschen automatisch wieder größer, die Selbstkritik nehme wieder zu. Aus diesem Kreis tue sie sich manchmal schwer, herauszukommen. Denn da komme sie in Gedankenspiralen, die sie selbst als „oberflächlich“ bezeichnet. Die sie von den meisten Menschen zu hören bekomme, ganz nach dem Motto, „Reiß dich zam“ und „Was willst du eigentlich, du hast es doch so schön“. Aber so ist es eben nicht, sagt die 56-Jährige. „Einsamkeit ist ein ganz tiefes Gefühl. Und man kann einsam sein unter 60 000 Leuten.“

Vor allem am Anfang habe sie sich diese oberflächlichen Fragen auch selbst immer wieder gestellt. „Aber ich bin da wirklich in die Tiefe gegangen, hab das alles hinterfragt, die Gefühle erforscht und habe da meine Antworten gefunden“, beschreibt sie die Arbeit an und mit sich selbst.

Kraft nicht zur Verdrängung aufwenden

Das Gefühl, keinen Halt zu haben, mit vielem allein zu sein und sich niemandem zumuten, niemanden belasten zu wollen, seien Indikatoren für Einsamkeit. Katharinas Tipp für Betroffene: Unbedingt Menschen suchen, die einen verstehen. Wenn es die in der Familie oder im Freundeskreis nicht gibt, „dann dahin gehen, wo es sie gibt“. Selbsthilfegruppen, Kliniken, Genesungsbegleiter... Vielleicht auch einfach nur raus – zum Turnen, zu Lesestunden. „Irgendwo, wo man andocken kann.“ Wichtig sei einfach, dass man sich Hilfe hole: Denn psychische Krankheiten wie die Einsamkeit seien wie ein Wasserball. Man kann mit aller Kraft versuchen, ihn unter Wasser zu drücken – am Ende ist man nur erschöpft. Und der Ball kommt immer wieder nach oben. „Der Vergleich stimmt. Wenn man in der Verweigerung ist, das Leben nicht annehmen kann, das kostet wahnsinnig viel Kraft“, weiß die 56-Jährige.

Heute wendet sie ihre Kraft nicht mehr zur Verdrängung auf. Und die Arbeit mit sich selbst verleiht ihr zusätzliche Kräfte: „Ich möchte der Mensch sein, den ich so vermisst hab an meiner Seite“, sagt sie. „Und das gibt mir so eine Power innerlich.“ Dabei habe sie sich nicht wiedergefunden, sondern „erstgefunden“. Und immer wieder entdecke sie Seiten an sich, die ihr erst zeigen, wie sich lebendig sein anfühle. „Es ist ein Entdecken von ganz neuen Seiten“, erklärt sie. „Und mit jeder positiven Seite wächst der Selbstwert.“

Mangel an Selbstwertgefühl

Denn der Mangel an Selbstwertgefühl sei ein großes Problem, dass viele Menschen, die sich einsam fühlen, haben. Was Katharina für sich gelernt hat: Sie muss alle ihre Seiten annehmen und akzeptieren. Immer habe sie für alle anderen gemacht und getan, um es allen Recht zu machen; war selbst auf der Strecke geblieben. Mittlerweile sei sie endlich an dem Punkt angelangt, an dem sie Grenzen setzen könne: Dass sie als Kind alles allein schaffen musste, erzählt sie, habe sie lange belastet. „Aber jetzt kann ich das in was sinnhaftes umwandeln. Ich kann für mich selber sorgen, ich kann mich um mich selbst kümmern.“ Nur müsse sie immer noch darauf achten, nicht zu viel von sich selbst zu verlangen.

„Der entscheidende Punkt für mich ist: Will ich das?“, sagt sie. Wer den Weg aus der Einsamkeit nicht gehen will, der wird ihn auch nicht finden. „Wenn ich das nicht selbst will, dann kann mir niemand helfen. Auch keine Tabletten.“

Angst vor Veränderung

Die Angst vor Veränderung sei bei vielen Betroffenen groß. Es sei leichter, an der bekannten Einsamkeit festzuhalten, als sich auf Neues einzulassen. „Man gibt etwas auf und das hinterlässt eine Leere, die erstmal gefüllt werden muss“, weiß Katharina, wobei sie das „gefüllt“ fast wie „gefühlt“ betont. Das sei eine Herausforderung, aber wenn man sich der nicht stelle, komme man auch nicht vom Fleck. „Sei’s auch noch so hart“, sagt Katharina, „Es lohnt sich.“

Hilfe für Betroffene

Hier gibt’s Hilfe: selbsthilfe-ebersberg.de.

Sozialpsychatrische Dienste Ebersberg: Sieghartstr. 21 Telefon: 08092/853380 Fax: 08092/85338-30 E-Mail: spdi-ebersberg@

diakonie-muc-obb.de.

Caritas Fachambulanz für Suchterkrankungen, Bahnhofstraße 1, Grafing Tel. 08092 2324150. Internet: caritas-suchthilfe-ebersberg.de.

EUTB Oberbayern Nordost: Marktplatz 28, Markt Schwaben Telefon: 08121/8830890 E-Mail: eutb.ono@ospe-ev.de.

Zentraler Sozialdienst (Beratungsstelle) und präventive Hausbesuche für Senioren Ansprechpartnerinnen: Karin Baumann-Scherer, Tel. 08092 823-612, Anja Groß, Tel. 08092 823-407, Johanna Kopec, Tel. 08092 823-107, Beate Wagner. Tel. 08092 823-488 E-Mail: zentraler-sozialdienst@lra-ebe.de.

