Einsamkeit: „Die dunkle Seite schleppe ich immer mit“

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Vielen Menschen fühlen sich einsam. Sie leiden darunter, doch sprechen sie nicht darüber. Einsamkeit kann krank machen. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat Einsamkeit zum Jahresschwerpunktthema gemacht. © Ole Spata

Einsamkeit kann jeden treffen. Sie wird unterschiedlich empfunden und ist nicht immer direkt sichtbar. Betroffene erzählen, wie sie in die Einsamkeit geraten sind – und beschreiben ihren Weg aus der Situation heraus.

Landkreis – „Die Einsamkeit ist etwas, das mich eigentlich schon mein ganzes Leben begleitet“, erklärt Steffi (43). Sie habe stets das Gefühl gehabt, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. „Ich habe das Gefühl, ich fühle intensiver und das ist aber gar nicht so gewünscht“, sagt sie. „Wenn man so ein Gefühlsleben hat, das vielleicht ein bisschen von der Norm abweicht, führt das halt automatisch in so eine Einsamkeit.“



Sie habe schon früher bemerkt, dass es ihr mit bestimmten Dingen nicht gut ging; habe versucht, sich Hilfe zu holen, bei Lehrern, spätern beim Hausarzt. Doch die hätten entweder sie oder das Thema nicht ernst genommen, sagt Steffi. Und viele seien mit einer solchen Offenbarung auch einfach überfordert. „Dadurch, dass es so schwer war, da irgendwie Gehör zu finden“, vermutet die 43-Jährige heute, „ist diese Einsamkeit halt auch wahrscheinlich entstanden.“



Klinikaufenthalt nach starker Krise

Wegen einer starken Krise hatte sie 2021 einen längeren Klinikaufenthalt, während dem sie verschiedene Diagnosen erhielt. Und sie erlebte das erste Mal, dass sie sich nicht einsam fühlte. „Da wurde man einfach gesehen. So, wie man ist. Mit allen Stärken, mit allen Schwächen. Und vor allem wurde man auch akzeptiert.“



In der Gruppentherapie sei es sehr wichtig gewesen, dass sich niemand verstellen musste. „Man wurde so angenommen, wie man ist“, erzählt Steffi, „und das ist halt ein großes Ding, das einfach in der Gesellschaft so nicht funktioniert.“



Radikale Akzeptanz wie in der Gruppentherapie sei im realen Leben wohl kaum realisierbar, räumt sie ein. Aber Schwäche zeigen zu dürfen, oder um Hilfe zu bitten: „Bei uns, in der heutigen Leistungsgesellschaft, geht das einfach nicht mehr“, ohne als unbrauchbar abgestempelt zu werden, beschreibt die 43-Jährige ihr Gefühl. „Ich glaube, das ist auch ein ganz großer, wesentlicher Punkt, warum viele Betroffene Angst haben, ihre vermeintlichen Schwächen zu zeigen.“



Abends wird ihr die Einsamkeit bewusst

Ihr sei es ähnlich gegangen, sie habe kein Gehör gefunden für ihr Innerstes, ihre Gefühle „oder für diese seltsamen Gedankenstrukturen, die da manchmal in meinem Kopf rumspuken.“ Irgendwann habe sie angefangen, damit zu leben – entwickelte für sich die Strategie, sehr viel zu arbeiten. „Letztendlich genau das Gegenteil von dem, dass man mit psychischer Krankheit nicht arbeitsfähig ist: Ich habe eigentlich nur noch gearbeitet“, erzählt sie. Nebenbei habe sie sich ein „normales“ Leben aufgebaut: Heiraten, Kinder, Haus. „Alles so schön der Norm entsprechend, aber parallel habe ich immer diese dunkle Seite mitgeschleppt.“



Vor allem abends, wenn sie zur Ruhe kommt und die Gedanken zu wandern beginnen, werde ihr die Einsamkeit bewusst. Dann entstehen Gedankenspiralen, aus denen sie nicht mehr ausbrechen könne. „Dann fühlt man sich einfach sehr einsam, weil niemand da ist, der in dem Moment auch zur Hilfe kommt oder den man ansprechen kann.“



Helfen, indem man da ist

Denn aus der Vergangenheit habe sie gelernt, dass sie auf wenig Verständnis stoßen würde. Kein Vorwurf solle das sein, betont sie. Sie glaube, dass die Menschen schlicht noch zu wenig wüssten über psychische Krankheiten und vor allem über den Umgang mit Menschen, die eine psychische Krankheit haben.



Am besten, erklärt sie, könnten Angehörige oder Freunde helfen, indem sie signalisieren, dass sie da sind. Eventuell Fragen zu stellen, was der Betroffene braucht; aber keine Ratschläge geben, oder schlimmer: „Wenn dann jemand zum Beispiel sagt: ’Also, so schlimm geht’s dir ja nicht. Schau dir mal die Menschen in der Ukraine an.’“ Solche Vergleiche seien nur sehr schwer zu ertragen, da Schmerz immer etwas Subjektives sei. Jedem Betroffenen sei klar, dass es objektiv Menschen gibt, denen es vielleicht noch schlechter geht. „Aber das hilft einem ja dann in dem Moment nicht“, betont Steffi. Sie selbst bevorzuge es in Momenten der Einsamkeit, wenn sich einfach jemand neben sie setzen würde, ohne etwas zu sagen und man gemeinsam schweigen könnte. „Einsamkeit ist ja nicht unbedingt was total Negatives“, erklärt sie. Jeder brauche auch mal Zeit in Einsamkeit, um bei sich zu sein und zu reflektieren.„Wenn man das zusammen machen kann, dann ist das glaube ich ein großer Gewinn für alle.“



„Ich genieße die Gesellschaft dieser Menschen“

Nach ihrem Klinikaufenthalt habe sie versucht, Menschen im Landkreis zu finden, denen es ähnlich geht wie ihr. Das habe sich jedoch als sehr schwierig herausgestellt. Die Suche nach Selbsthilfegruppen sei beschwerlich gewesen, sodass sie schließlich selbst einen Selbsthilfe-Treff gründete. Keine feste Gruppe, das war ihr wichtig, sondern eine Möglichkeit, ohne Verpflichtung und nach Bedarf vorbeizuschauen. Denn auch die Verpflichtung regelmäßiger Gruppentreffen kann für viele schon zu viel sein. „Auch, wenn psychisch belastete Menschen eigentlich dringend feste Strukturen brauchen“, erklärt sie, „fällt der Weg dahin oft sehr schwer.“



Viele hätten bereits Klinikerfahrung und die Gruppentreffen seien gut, um zumindest einmal im Monat das Gefühl zu haben, in diese Blase noch einmal eintauchen zu können, wenn auch nur für ein paar Stunden – „das ist es, was mir tatsächlich hilft. Ich genieße da immer die Gesellschaft dieser Menschen.“



Zu Hause wartet das Gefühl der Einsamkeit

Trotzdem kommt sie abends nach Hause und das Gefühlt der Einsamkeit kehrt zurück. „Ich jetzt habe große Verlustängste. Ängste, nicht akzeptiert zu werden, nicht geliebt zu werden“, sagt Steffi. „Da kann mir halt auch niemand anders helfen als ich.“ Seit anderthalb Jahren ist sie in Therapie, arbeitet daran, sich selbst zu lieben und es so aus der Einsamkeit und aus der Isolation zu schaffen. Denn: „Wenn ich mich selber liebe, dann kann ich mich auch anderen mehr öffnen und zugänglich machen.“ Zeitweise könnten andere Menschen die Einsamkeit lindern, aber wirklich herausschaffen, könne man es nur allein, weiß die 43-Jährige. Therapeuten könnten anleiten, schaffen müssen es die Betroffenen alleine.



Je früher Mitmenschen die Anzeichen von Einsamkeit erkennen, desto einfacher wäre es noch, Betroffenen zu helfen. Oft seien bereits Kinder und Jugendliche betroffen; auffällig kann eine Verhaltensänderung sein: Die einen werden still, erklärt Steffi, ziehen sich zurück. Die anderen drehen total auf, suchen Aufmerksamkeit. „Dann wäre es schön, wenn die Alarmglocken angehen und man sich dann traut, auf den- oder diejenige zuzugehen“, sagt sie. „Vielleicht sagt man einfach nur ’Ich sehe dich’ und ’Was brauchst du?’.“ Für viele Menschen mit psychischer Erkrankung sei es schwierig, sich damit zu zeigen. Allein zu signalisieren, „Ich sehe dich“, könne viel bewirken.



„Ich habe dafür keine Erklärung.“

Sie selbst könne niemandem einen Vorwurf machen, dass ihre Einsamkeit nicht gesehen wurde, erzählt sie weiter. „Ich habe es halt im gesellschaftlichen Leben, in der Arbeit oder unter Freunden irgendwann gar nicht mehr gezeigt, sondern total überspielt und habe einfach funktioniert“, erklärt sie. „Weil dieser Schmerz, nicht verstanden oder abgewiesen zu werden, so groß war. Den wollte ich nicht mehr ertragen und deshalb gar nicht mehr in die Situation kommen, dass ich das noch Mal ertragen muss.“ Lange sei ihr auch gar nicht bewusst gewesen, dass sie einsam war. Während des Studiums, nach Einstieg ins Arbeitsleben, beim Gründen einer Familie: Zwar habe sie ihre dunklen Stunden gehabt, erzählt sie, „die habe ich halt ertragen“, aber bewusst sei ihr die Einsamkeit damals nicht gewesen. In der Elternzeit sei sie dann „ganz stark zurückgekommen“, da sie ihre Strategien, „viel arbeiten, nicht nachdenken“ nicht mehr anwenden konnte.



Dass sie trotz Familie einsam ist, „beschämt mich“, erklärt sie. Es gehe ihnen gut, trotzdem fühle sie sich einsam. „Ich habe dafür keine Erklärung.“ Ihren Kindern gegenüber versuche sie sich zusammenzureißen, ihrer Familie, ihren Freunden will sie keine Last sein. Das alles spiele zusammen. Helfen könnten daher am besten Fremde, zum Beispiel Therapeuten, die den Betroffenen eine Anleitung an die Hand geben und nicht bewerten.



„Einsamkeit ist, was mich mein Leben lang begleiten wird“

Es sei wohl auch so schwer, sich aus der Einsamkeit zu kämpfen, vermutet sie, weil sie etwas Vertrautes sei – etwas, das sie ihr Leben lang gekannt habe. Gleichzeitig mache sie der Gedanke, dass die Einsamkeit ein Teil von ihr ist, sehr traurig. Oft habe sie Suizidgedanken (Gedanken, ohne feste Absicht, fügt sie hinzu), diese Momente enden dann oft in Selbstverletzung „Wenn ich überlege, dass das jetzt noch 30, 40 Jahre so weitergeht...“, sagt sie. „Klar, ich habe total Angst davor und hoffe, dass ich mithilfe der Therapie irgendwann meinen Weg finde.“ Dass sie irgendwann an den Punkt komme, an dem sie die Einsamkeit positiv wahrnehmen könne und nicht mehr so darunter leide, erklärt sie. „Aber ich glaube, Einsamkeit ist, was mich mein Leben lang begleiten wird.“

Ebenfalls aus der Serie:

Einsamkeit: „Sonntage sind am schlimmsten“

Einsamkeit: Der stille Sog ins Nichts

Hilfe für Betroffene

Hier gibt’s Hilfe: selbsthilfe-ebersberg.de.

Sozialpsychatrische Dienste Ebersberg: Sieghartstr. 21 Telefon: 08092/853380 Fax: 08092/85338-30 E-Mail: spdi-ebersberg@

diakonie-muc-obb.de.

Caritas Fachambulanz für Suchterkrankungen, Bahnhofstraße 1, Grafing Tel. 08092 2324150. Internet: caritas-suchthilfe-ebersberg.de.

EUTB Oberbayern Nordost: Marktplatz 28, Markt Schwaben Telefon: 08121/8830890 E-Mail: eutb.ono@ospe-ev.de.

Zentraler Sozialdienst (Beratungsstelle) und präventive Hausbesuche für Senioren Ansprechpartnerinnen: Karin Baumann-Scherer, Tel. 08092 823-612, Anja Groß, Tel. 08092 823-407, Johanna Kopec, Tel. 08092 823-107, Beate Wagner. Tel. 08092 823-488 E-Mail: zentraler-sozialdienst@lra-ebe.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.