Einsamkeit: Im Fluss der Krankheit

Von: Helena Grillenberger

Alleine sitzt ein Mann vor einem Brotzeitstand in der Ebersberger Einkaufspassage E-EinZ. Viele Menschen leiden unter Einsamkeit, die Angebote unterschiedlicher Träger versuchen ihnen zu helfen. © STEFAN ROSSMANN

Paul (58) leidet seit vielen Jahren unter Einsamkeit, eine Lösung hat er noch nicht gefunden. Einsamkeit kann jeden treffen. Sie wird unterschiedlich empfunden und ist nicht immer direkt sichtbar. Betroffene aus dem Landkreis berichten, wie sie in die Einsamkeit geraten sind – und beschreiben ihren Weg aus der Situation heraus. Hier der letzte Teil unserer Serie.

Landkreis – Wie er in die Einsamkeit geraten ist, sei recht einfach erklärt, sagt Paul (Name geändert): 2008 habe der heute 58-Jährige gemerkt, dass sein Körper und Geist nicht mehr im Einklang miteinander gewesen seien. „Ich war überlastet und suizidgefährdet“, sagt er. Um den Suizid nicht durchzuführen, habe er Abstand von seiner Familie genommen; sich scheiden lassen. Er zog weg, versuchte zwar noch, an den Wochenenden Zeit mit seinen Kindern zu verbringen, nach acht Monaten gab er die Bemühungen jedoch auf: Seine Krankheit habe es unmöglich gemacht, regelmäßigen Kontakt zu seinen Kindern zu pflegen.

Dazu kam der Stress in der Arbeit, der Paul dazu brachte, seinen Job zu kündigen und sich eine neue Arbeit zu suchen. Er fand sie – knapp 60 Kilometer von seiner Heimat entfernt. In der Probezeit im neuen Job holte ihn die Krankheit wieder ein. „Und so hab ich dahin gelebt“, erzählt Paul. Er habe gemerkt, dass er hier allein ist. So hat die Einsamkeit begonnen.

In der Klinik habe er sich aufgehoben gefühlt

Zwar habe er sich Hilfe gesucht, sei von einem Arzt in eine Klinik geschickt worden und habe sich dort gut aufgehoben gefühlt – nach zwei Tagen wurde er jedoch wieder entlassen. Daraufhin ging er ein halbes Jahr in eine Tagesklinik – unter der Woche tagsüber in der Klinik, am Wochenende zuhause. „Aber die Wochenenden, das ist bei mir das schlimmste, was es überhaupt gibt.“ Er sei froh, unter der Woche Struktur zu haben, sagt der 58-Jährige. „Aber am Wochenende bin ich allein und dann kommen durch die Krankheit verschiedene Gedanken.“ Wie ein Karussell würden sie sich in seinem Kopf dann drehen, erklärt er.

Nachdem ihn auch die Tagesklinik wieder entlassen hatte, gab es ein Angebot, in ein betreutes Wohnen mit Familie zu gehen. Dort wurde er sowohl von einer Familie als auch von einem sozialpädagogischen Dienst betreut. „In dieser Zeit“, erinnert sich Paul, „war ich zwar unter Menschen, aber ich habe mich auch sehr zurückgezogen gehabt“. Einsam und alleine habe er sich trotz der Menschen um sich herum gefühlt.

Betreutes Einzelwohnen und Psychiaterin

Im Anschluss kam der 58-Jährige in ein betreutes Einzelwohnen, wo regelmäßig eine Sozialarbeiterin bei ihm vorbeischaute und mit ihm sprach. Parallel sei er bei einer Psychiaterin gewesen, um auch medizinisch aufgefangen zu werden.

Als er gemerkt habe, er sei stabil, musste er aus finanziellen Gründen das betreute Einzelwohnen aufgeben. „Dann war ich wieder allein“, sagt Paul. „Eine Stütze hatte ich nicht.“

Ein paar Monate sei er geschwommen, „im Fluss meiner Krankheit“, wie er es beschreibt, nur mit Unterstützung seiner Psychiaterin. Dann habe er von der sozialen Beratung in Ebersberg erfahren. Dort wurde ihm auch die Tagesstätte in der Kreisstadt empfohlen, um Struktur in seinen Alltag zu bekommen – denn aufgrund des Drucks auf dem Arbeitsmarkt könne er mittlerweile nicht mehr arbeiten.

„Samstag und Sonntag sind sehr einsam für mich“

„Das alles geistert mir durch den Kopf, wenn ich allein bin“, sagt Paul. „Freitagmittag geht’s noch, da geh ich einkaufen und mache Hausarbeit. Aber dann kommen Samstag und Sonntag. Die sind sehr einsam für mich.“ Über verschiedene Annoncen habe er bereits versucht, Kontakte zu knüpfen, neue Leute kennenzulernen. Bislang habe er aber noch niemanden gefunden, mit dem er ohne Finanzen eine Freundschaft führen könne. „Ich lebe am Existenzminimum, ich kann nicht in Urlaub fahren; selbst einen Kaffee trinken oder mal ein Eis essen gehen, ist schwierig.“

Wenn dann am Wochenende die Einsamkeit zuschlägt, lenke er sich daher mit Fernsehen ab. „Aber ich schlafe auch ziemlich viel.“

Durch seine Krankheit habe er außerdem Ängste, die ihn daran hindern, auf andere Menschen zuzugehen. Beim Einkaufen kein Problem: Zahlen, kurzer Smalltalk, alles in Ordnung. Jemanden aber einfach anzusprechen, das schaffe er nicht.

Tagesstätte als Brücke

Zwar brauche er niemanden, der ihn an die Hand nimmt, „wie Eltern ihre Kinder“, aber er brauche eine Brücke. Zum Beispiel, dass man einen Termin ausmacht, „das ist eine Brücke, dann kann ich drüber gehen, auf den anderen Menschen zu gehen“, betont er. Die Tagesstätte sei so eine Brücke. Kontakt darüber hinaus bestehe aber im Landkreis keiner. Auch nicht zu den übrigen Besuchern der Tagesstätte. Mit einigen dort verstehe er sich zwar gut, „während ich da bin, ist alles in Ordnung.“ Danach stehe er aber wieder alleine da: Denn gemeinsam noch was zu unternehmen, einfach ein bisschen zu quatschen – „hat keiner Interesse“.

Dabei habe er es auch auf anderem Weg bereits versucht: kirchlich, sportlich. Doch immer wieder habe er einen Korb bekommen. „Die Angst, wieder einen Korb zu kriegen, schickt mich zurück und hemmt mich, wieder nach vorne zu gehen“, erklärt der 58-Jährige. „Man traut sich weniger, man zieht sich eher zurück. Und durch das Zurückziehen, verschlimmert sich alles von Mal zu Mal. Ich bin grade dabei, das zu lernen und damit umzugehen. Denn momentan sehe ich kein Vorwärts sondern nur ein: Auf dieser Linie bleibst du.“

Mit seinem Bruder kann er nicht über seine Krankheit sprechen

Zwar habe er Kontakt zu seinem Bruder am anderen Ende von München, der spreche aber nicht mit ihm über seine Krankheit. Da könne er lediglich mit seiner Schwägerin reden, „nicht übers Eingemachte, aber oberflächlich halt“, sagt er. „Aber das ist auch nur ein Mal alle 14 Tage.“

Dabei kenne er das Gefühl der Einsamkeit bereits seit seiner Kindheit. „Ich hab auch die meiste Zeit als Kind allein gespielt“, erzählt er. „Dieser Faden der Einsamkeit zieht sich bis heute hin.“ Als Kind sei er gehänselt worden, „das provoziert auch Rückzug, und der Rückzug führt zu Einsamkeit“, erzählt er mit feuchten Augen. Wenn die Einsamkeit einmal unterbrochen wurde, dann immer nur durch Geld, sagt er: „Gekaufte Freunde. Auch in meiner Kindheit schon – wenn ich was ausgegeben habe für andere, war ich Freund. Hatte ich nix, war ich Luft für die. Sie haben meine Gutmütigkeit ausgenutzt und auch das hat mich in den Rückzug getrieben.“

Einsam trotz anderer Menschen

Doch nicht nur mit falschen Freunden, generell könne man trotz anderer Menschen einsam sein. Sich für einen Einkaufsbummel, ohne etwas zu kaufen, unter Menschen zu begeben: „Das ist nicht der Weg aus der Einsamkeit“, weiß Paul, „sondern ich muss lernen, mit der Einsamkeit umzugehen.“ Und er vermutet mit tränenerstickter Stimme: „Wahrscheinlich wird es drauf rauslaufen, dass ich einsam bleibe. Mir stellt sich auch die Frage, was ist, wenn ich alt bin. Meine Kinder nehmen mich nicht auf.“

Mittlerweile gehe er auch zu einer Gruppentherapie. Die gehe „richtig ins Eingemachte“, erklärt er. In der Therapie sei er aufgehoben, aber nach der Therapie sei er wieder alleine. Denn während der Gruppentherapie dürfen keine Freundschaften geschlossen werden; wenn man sich auf der Straße trifft, ist man sich offiziell fremd.

„Ich wusste, dass ich mir Hilfe suchen muss“

„Ich wusste, dass ich mir Hilfe suchen muss“, sagt der 58-Jährige heute. „2008 bin ich Auto gefahren – weinend. Mit ist nix passiert, aber ich habe gemerkt, hoppla, ich gefährde mich und andere, das darf nicht passieren.“ Er erzählt weiter: „Ich hatte mir auch schon einen Baum ausgesucht. Aber ich habe mir gedacht, das kann ich meinen Kindern nicht antun. Der Glaube an Gott und an meine Kinder hat mich vor dem Suizid bewahrt – bis heute noch.“ Im Moment lebe er auf seiner Linie, von der er versuche, wegzukommen, auf eine „bessere“ Linie. Trotzdem werde er am Wochenende wieder zuhause sitzen und warten, bis es Montag wird: „Ich versuche, aus der Einsamkeit rauszukommen“, sagt Paul „Nur den richtigen Weg hab ich noch nicht gefunden.“

Hilfe für Betroffene

Hier gibt’s Hilfe: selbsthilfe-ebersberg.de.

Sozialpsychatrische Dienste Ebersberg: Sieghartstr. 21 Telefon: 08092/853380 Fax: 08092/85338-30 E-Mail: spdi-ebersberg@

diakonie-muc-obb.de.

Caritas Fachambulanz für Suchterkrankungen, Bahnhofstraße 1, Grafing Tel. 08092 2324150. Internet: caritas-suchthilfe-ebersberg.de.

EUTB Oberbayern Nordost: Marktplatz 28, Markt Schwaben Telefon: 08121/8830890 E-Mail: eutb.ono@ospe-ev.de.

Zentraler Sozialdienst (Beratungsstelle) und präventive Hausbesuche für Senioren Ansprechpartnerinnen: Karin Baumann-Scherer, Tel. 08092 823-612, Anja Groß, Tel. 08092 823-407, Johanna Kopec, Tel. 08092 823-107, Beate Wagner. Tel. 08092 823-488 E-Mail: zentraler-sozialdienst@lra-ebe.de.

