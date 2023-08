Einsamkeit: „Sonntage sind am schlimmsten“

Von: Helena Grillenberger

Teilen

30 Jahre lang war sie verheiratet, dann starb ihr Mann: Für Daniela begann die Einsamkeit. © IMAGO/Zoonar.com/Alexandra Troyan

Einsamkeit kann jeden treffen. Sie wird unterschiedlich empfunden und ist nicht immer direkt sichtbar. Betroffene erzählen, wie sie in die Einsamkeit geraten sind – und beschreiben ihren Weg aus der Situation heraus.

Landkreis – 30 Jahre war sie verheiratet, dann starb ihr Mann – „und ich habe keinen Sinn mehr gesehen im Leben“, erklärt Daniela (Name geändert). Sie wollte nicht mehr leben. Zuvor bereits wegen ihrer Alkoholkrankheit in Behandlung gewesen, wurde sie schwer rückfällig. Mehrere Male versuchte sie, sich umzubringen. Irgendwann schaffte sie es, mit Unterstützung ihres Sohnes und ihrer Schwiegermutter, sich Hilfe zu suchen.



Ein gutes Jahr Kombitherapie – zwei Monate stationär, zwölf Monate bei der Caritas – folgten. Dort rückte das Thema Einsamkeit in den Fokus. „Er war die Liebe meines Lebens“, erklärt die Über-50-Jährige. Sehr lange sei sie daraufhin „im Kreisverkehr“ gewesen, habe teilgenommen, an allem, was ging. Sie fand einen Job, eine kleinere, eigene Wohnung. „Früher war es unsere Wohnung mit Kindern, dann war es unsere Wohnung wir beide – jetzt ist es meine Wohnung.“ Radikal habe sie ausgeräumt und aussortiert, „habe eine Mauer gebaut zu allem, was in der Vergangenheit war. Ich wollte eine Mauer aufbauen und war hundertprozentig entschlossen: kein Alkohol mehr.“ Mittlerweile sei sie sich sicher, nicht mehr rückfällig zu werden.



Immer 100 Prozent

Die Arbeit mache ihr Spaß, sie sei wieder sehr aktiv geworden, habe wieder mit dem Radfahren angefangen. „Meine Schwägerin hat gesagt, schon wieder radikal. Alles machst du immer nur 100 Prozent oder Null.“ Aber es mache ihr Spaß. Sie gehe gerne allein ins Kino – „klar, die romantischen Momente fehlen schon, aber es erinnert mich an meinem Studentenzeit“, gehe zum Tanzen. „Ich bekomme auch Rückmeldung von meiner Schwiegermutter. Alle sind sehr froh, dass ich das geschafft habe“, sagt Daniela. „Und bin ich auch stolz auf mich.“ Zur Caritas gehe sie immer noch gerne – „aber jetzt komme ich, weil ich nicht mehr muss, jetzt komme ich freiwillig.“ Sie sei gesund und sehr zufrieden mit sich, erklärt sie. Zwei Jahre ist sie mittlerweile abstinent.



Einsam fühle sie sich aber noch immer. „Zufriedene Einsamkeit“, nennt sie es. „Der Mann fehlt, er war die Liebe meines Lebens. Das ersetzt niemand. Aber ich beschäftige mich. Ich weine, ich rede mit meinem Mann.“ Ihr Luxus sei es, tun zu können, worauf sie Lust habe. „Das tut auch sehr gut.“



Das Plus vom Allein sein zu sehen, sei wichtig, betont sie. Für neue Männerbekanntschaften sei sie zwar offen, möchte aber ihr Leben selbstbestimmt leben. „Ich sag den Männern dann meine Meinung, dass ich jemand möchte, der mein Tempo mitgehen kann“, erklärt sie und vermutet: „Damit erschreck ich sie vielleicht.“



Ihr Tipp: Rausgehen, etwas für sich selbst machen

Sich nicht zuhause einsperren, sondern rausgehen, in die Natur und etwas für sich selbst machen – das habe ihr geholfen, sich aus der Einsamkeit zu kämpfen. Arbeit, Familie, Kinder... all das habe sie früher davon abgehalten, etwas für sich selbst zu tun. „Ich sehe jetzt, dass ich wieder Sachen machen kann, die ich im Familienleben nicht machen konnte.“



Die Sonntage aber seien schlimm. „Es geht mir beschissen, wenn Sonntag ist“, sagt Daniela. „Dann spüre ich die Einsamkeit brutal.“ Unter der Woche sei das kein Problem, aber sonntags stehe sie immer wieder vor dem Problem, was sie machen solle. „Du willst ja auch niemanden belästigen.“



Mit dem Deutschlandticket habe sich ihr da eine wunderbare Möglichkeit geboten. „Ich bin sehr reiselustig“, erklärt sie. Die Sonntage – der einzige Tag der Woche, für den sie etwas im Voraus plane – nutze sie für sich, fahre mit der Bahn oder dem Rad ins Blaue „und es ergibt sich irgendwas“. Mittlerweile habe sie wohl mehr Kilometer auf dem Rad zurückgelegt als mit dem Auto, vermutet sie.



Auf Reisen gehen

Städtetrips in Europa machen ihr Spaß. „Ich habe das Geld und die Zeit jetzt für mich. Also investiere ich das auch in mich. Das ist ein schönes Gefühl – und es ist zufriedene Einsamkeit.“ Auch ein gesunder Egoismus sei notwendig, fügt sie hinzu. Sie helfe jederzeit gerne, „aber ausnutzen lasse ich mir nicht mehr“. Dann mache sie den Mund auf, das seien viele Menschen nicht gewohnt. „Die sagen dann, ich bin anders geworden. Aber ich sage: Nein. Jetzt bin ich wieder die, die ich mal war und sein möchte. 0,0 Prozent Alkohol, aber ich gebe hundert Prozent.“ Alles aus eigener Kraft und vollkommen selbstbestimmt sei sie mittlerweile wieder.



Helfen können, erklärt sie, hätte ihr vorher niemand, um sie nicht so tief in die Einsamkeit rutschen zu lassen – und das erneute Trinken zu verhindern. „Es muss schnackeln.“ Dass sie sich aber so gut mit ihrer Einsamkeit arrangiert hat, dafür habe die Abstinenz die notwendige Grundlage geschaffen. Die Alkoholfreiheit sei die Basis gewesen, dann erst habe sie herausfinden können, was ihr fehlt: Der Mann ist nicht mehr da, die Einsamkeit, es fehlt der Sinn im Leben, zählt sie auf. Ihre Kontaktfreudigkeit sei es da auch, die ihr einen großen Dienst erwiesen habe. Sich allein mit dem Rad oder der Bahn auf den Weg zu machen und trotzdem Kontakte knüpfen zu können – auch hier sei die Alkoholfreiheit die Basis gewesen.



Jemand, der zuhört, hilft

Jemand, der ihr zuhört, würde ihr helfen in einsamen Momenten, erklärt sie. „Das wäre sehr, sehr wichtig.“ Oft erstelle sie auf WhatsApp einen Status, auf dem ihre Kontakte Einblicke in ihre Reisen erhalten könnten – wenn sie denn die Texte, die sie dazu schreibt, lesen würden. „Und so oft werde ich gefragt, wo bist du denn? Weil die Leute so unkonzentriert sind.“ Viele wüssten nicht, wie sie mit der Trauer, der Einsamkeit umgehen sollen, vermutet sie. Dabei könne ihr auch niemand helfen: „Wer nicht verletzt ist, kann nicht helfen.“ Vor dem Tod ihres Mannes habe das Paar einen großen Freundeskreis gehabt, der sei mittlerweile stark geschrumpft, erzählt sie.



Eine Bekannte aus einer Trauergruppe habe den Weg aus der Einsamkeit gefunden, indem sie wieder einen Mann gefunden hat, Daniela habe sich stattdessen dem Sport zugewandt; wieder andere widmen sich zum Beispiel dem Malen. „Man muss sich mit irgendwas beschäftigen“, sagt sie. „Bloß nicht zu Hause sitzen. Und sich auch nicht von anderen einreden lassen, was man machen muss. Es funktioniert alles durch das eigene Tun.“ Ihr Lebensmotto: „Leb jeden Tag, als wäre er dein letzter.“



Trotzdem sei die Einsamkeit aber fester Bestandteil ihres Lebens – eben „zufriedene Einsamkeit“. Aber sie gehöre zum Leben, fügt Daniela hinzu. Sowie Freude und Traurigkeit, Geburt und Tod. „Was ich mit der Einsamkeit mache, liegt an mir.“



„Das Schöne ist, dass mir das Leben wieder Spaß macht“

Sie habe ihren Weg gefunden, „das Schöne ist, dass mir das Leben wieder Spaß macht und dass ich aufstehen und tanze, lache. Ich liebe Farben.“



Sie habe ihre Liebe gehabt, freue sich nun, über ihre Arbeit, dass ihre Kinder und ihre Schwiegermutter gesund sind. Das Glas sei nicht mehr halb leer, sondern mittlerweile wieder halb voll. „Ich investiere jetzt in mich“, wiederholt Daniela. Und ein bisschen könne sie die Einsamkeit mittlerweile sogar genießen. „Ich mag das Wort ’glücklich’ nicht. Ich bin sehr zufrieden“, erklärt sie. Denn Glück sei vergänglich. „Zufriedenheit, die hat man.“

Ebenfalls aus der Serie:

Einsamkeit: „Die dunkle Seite schleppe ich immer mit“

Einsamkeit: Der stille Sog ins Nichts

Hilfe für Betroffene

Hier gibt’s Hilfe: selbsthilfe-ebersberg.de.

Sozialpsychatrische Dienste Ebersberg: Sieghartstr. 21 Telefon: 08092/853380 Fax: 08092/85338-30 E-Mail: spdi-ebersberg@

diakonie-muc-obb.de.

Caritas Fachambulanz für Suchterkrankungen, Bahnhofstraße 1, Grafing Tel. 08092 2324150. Internet: caritas-suchthilfe-ebersberg.de.

EUTB Oberbayern Nordost: Marktplatz 28, Markt Schwaben Telefon: 08121/8830890 E-Mail: eutb.ono@ospe-ev.de.

Zentraler Sozialdienst (Beratungsstelle) und präventive Hausbesuche für Senioren Ansprechpartnerinnen: Karin Baumann-Scherer, Tel. 08092 823-612, Anja Groß, Tel. 08092 823-407, Johanna Kopec, Tel. 08092 823-107, Beate Wagner. Tel. 08092 823-488 E-Mail: zentraler-sozialdienst@lra-ebe.de.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.