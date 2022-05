Bloß weg von Öl und Gas: Energieagentur ertrinkt in Anfragen

Von: Robert Langer

Heizöl (hier bei der Anlieferung) ist mit dem Krieg in der Ukraine massiv teurer geworden, ebenso Erdgas. Viele Menschen wollen weg von den fossilen Brennstoffen. Sie suchen nach alternativen Heizarten. Ein Feuerwerk an Projekten und Ideen. Landrat Robert Niedergesäß zum Halbjahresbericht der Energieagentur © DPA

Mit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Beratungsanfragen an die Energieagentur Ebersberg-München massiv gestiegen. „Geschätzt hat sich die Anzahl in den ersten Kriegswochen ca. verfünffacht“, sagt Geschäftsführer Willie Stiehler.

Ebersberg - Nicht im gleichen Maße hat die Zahl an durchgeführten Beratungen zugenommen. Das konnte mit den vorhandenen Kapazitäten nicht bewältigt werden. Eine Folge waren längere Wartezeiten für Interessenten. „Wir standen vor der Frage eines Beratungsstopps“, sagt Stiehler. Die Mitarbeiter der Energieagentur arbeiteten „den aufgelaufenen Berg an noch zu leistenden Beratungen sukzessive ab, so gut es geht“.

Bürgern geht es um Sicherheit und Unabhängigkeit

Gewandelt haben sich die Gründe für eine kostenlose Erstberatung. Entstanden ist die Energieagentur 2014 als Reaktion auf den Klimawandel zuerst in Ebersberg. Dann kam der Landkreis München hinzu. Nach dem Beginn des Ukraine-Krieges gehe es bei den Anfragen der Bürger um Sicherheit und Unabhängigkeit, weniger um Klimaschutz, sagte Stiehler im Kreistag Ebersberg bei der Vorstellung des Halbjahresberichtes. Dieser war wegen der Corona-Pandemie zeitverzögert auf die Tagesordnung gesetzt worden.

Der Geschäftsführer betonte, bereits im Jahr 2021 sei das Team extrem ausgelastet gewesen. Inzwischen wurde darauf reagiert. Die Anmeldungsmodalitäten für die Beratungen ist nun über eine Online-Maske möglich. Neu ins Leben gerufen wurde das Sammel-Beratungsformat „Basis-Beratung“. Die Veranstaltungen sollen themenspezifisch sein. Viele Bürger können auf ein Mal Fragen stellen. Die Energieagentur bemühe sich, die „Basis-Beratung“ inhaltlich so umfänglich zu gestalten, dass diese als ausreichend empfunden werde, als Startschuss „für den weiteren eigenen Weg zur Klimaneutralität“. Die individuellen Beratungen sollen jedoch nicht aufgegeben werden. Mittel- bis langfristig wird eine Stärkung des Teams Beratung angestrebt.

In einem Jahr fast 2000 Erstberatungen

Die Statistik weist für das Jahr 2021 insgesamt 1983 Erstberatungen für Privatpersonen auf. Davon entfallen unter anderem 1154 auf den Landkreis München, 798 auf den Landkreis Ebersberg. Den größten Anteil hatten im vergangenen Jahr Beratungen zum Thema Photovoltaik (rund 25 Prozent), zur PV-Bündelung und zum Thema Heizung/Solar sowie zu Gebäude-Checks vor Ort und Sanierung.

Die Energieagentur erbringt für ihre drei Zielgruppen – Bürger, die Landkreisen selbst und deren Kommunen sowie Unternehmen – viele kostenlose Dienstleistungen (Erstberatungen), stellt jedoch Rechnungen für weiterführende Beratungsleistungen, die über den Charakter einer Erstberatung hinausgehen.

Die Trägerlandkreise Ebersberg und München finanzierten die Energieagentur im Jahr 2021 mit Defizitausgleichszahlungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro, (Landkreis München, 71 Prozent) und 491 000 Euro (Landkreis Ebersberg 29 Prozent) also in Summe rund 1,7 Millionen Euro. Diese prozentuale Aufteilung ist jedes Jahr gleich und den Einwohnerzahlen beider Landkreise geschuldet. Die Energieagentur erwirtschaftete zudem laut eigenen Angaben Umsatzerlöse aus Geschäftstätigkeit in Höhe von 754 000 Euro. Hinzu kommen weitere sonstige betriebliche Erträge aus anderen Zuwendungen und Förderungen.

Zukünftig will die Energieagentur ihren Fokus auch auf „große Hebel“ legen, heißt gezielte Projektentwicklung in den Bereichen Windenergie, Photovoltaik (insbesondre Freiflächenanlagen und Industriegebäude) sowie leitungsgebundene Wärmeversorgung/Tiefengeothermie.

