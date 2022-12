Jugendkulturpreis Ebersberg: Kreisjugendring ruft alle zum Mitmachen auf

Von: Peter Kees

Hoffen auf viele Teilnehmer: Leonie Gillhuber und Philipp Spiegelsberger. © Kees

Erlaubt ist was gefällt: Beim Jugendkulturpreis des Kreisjugendrings können alle jungen Leute aus dem Landkreis Ebersberg mitmachen.

Ebersberg – Er ist eine Erfolgsgeschichte. Zum 23. Mal ruft der Kreisjugendring Ebersberg den Jugendkulturpreis aus. Thema dieses Jahr: „Nachts wach“. „Damit greifen wir ganz aktuelle Fragestellungen auf,“ erzählt Projektleiterin Leonie Gillhuber, die gerade ein freiwilliges soziale Jahr (FSJ) beim Kreisjugendring (KJR) absolviert. „Das Thema ist sehr mit der jungen Generation verbunden,“ so die 19-jährige Moosacherin. „Und es beleuchtet zwei Seiten,“ ergänzt KJR-Geschäftsführer Philipp Spiegelsberger. „Nachts wach sind viele junge Menschen, weil sie nach den Corona-Einschränkungen einiges aufholen wollen, aber auch, weil sie Sorgen und Ängste ob der Gegenwartskrisen haben. Der Ukraine-Krieg, der Klimawandel hält viele junge Menschen vom Schlafen ab.“



Und tatsächlich, das zeigt sich zumindest an den Beiträgen der letzten Jahre, setzt sich die junge Generation oft kritisch, ernsthaft und reflektiert mit den Problemstellungen der Gegenwart auseinander. Trotz alledem versteht man die diesjährige Themenstellung offen. Spiegelsberger: „Wir haben bewusst einen nicht aufgeladenen Begriff gewählt und wollen damit einen offenen Raum für Kreativität anbieten.“



Gemeinsam mit der Jury, Barbara Lux (altes kino), Konrad Peters (KJR Ebersberg), Luci Ott (Kunstverein), Max Bauer (Geräuschemacher), Peter Hinz-Rosin (Fotograf) und Sophia Stiftinger (KJR Ebersberg), wurde das Thema ausgewählt. Angeregt dazu wurde man auch vom aktuellen Deutschrap-Titel gleichen Namens, den junge Menschen derzeit gerne hören.



Große Ausstellung zum Abschluss

Am Jugendkulturpreis teilnehmen können Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 21 Jahren, allein oder als Gruppe, etwa als Schulklasse. Einreichen kann man Kunstwerke aller Art. Von Zeichnungen und Comics über Skulpturen und Plakate bis hin zu Videos, Texten oder Gedichten ist alles erlaubt und erwünscht. Der Kreativität will man freien Lauf lassen.



Abgeben kann man die Beiträge bis zum 17. Januar in der KJR-Geschäftsstelle (Bahnhofstraße 12, 85560 Ebersberg). Wer sich vom Jugendkulturpreis des letzten Jahres inspirieren lassen möchte, findet einen Galerierundgang sowie die Preisverleihung auf der Homepage des KJR Ebersberg (www.kjrebe.de/projekte/jugendkulturpreis-2022/).



Trotz pandemiebedingter Einschränkungen wurde im vergangenen Jahr mit 77 Einreichungen ein Rekord aufgestellt. Nur live vor Publikum konnten die Werke damals nicht gezeigt werden. „Wir gehen aber davon aus, dass es dieses Mal wieder live möglich ist,“ hofft Spiegelsberger.



Jetzt anmelden

Wie gewohnt ist fürs Publikum eine Ausstellung der eingereichten Kunstwerke im Studio an der Rampe des Ebersberger Kunstvereins geplant, und zwar vom 3. bis 5. Februar. Dort findet am Finissagetag auch die Preisverleihung statt. Um die Nachwuchs-Künstler und -künstlerinnen angemessen wertzuschätzen, steht ein Preisgeld von insgesamt 2500 Euro zur Verfügung, das die Jury in verschiedenen Kategorien verteilen wird. Bei Fragen kann man sich an Philipp Spiegelsberger, philipp.spiegelsberger@kjr-ebe.de, mobil 01602311178, oder an Leonie Gillhuber, leonie.gillhuber@kjr-ebe.de, mobil 015142023246, wenden.

