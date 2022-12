Erster Schnee: Verwüstung und reichlich Blechschaden

Von: Sabine Heine

Teilen

Im südwestlichen Landkreis Ebersberg kam es zu mehreren Unfällen. (Symbolfoto) © SRO EBERSBERG

Mit Sommerreifen unterwegs oder einfach zu schnell: Im Landkreis kam es bei den ersten Schneefällen des Jahres zu einigen Unfällen. Hier eine erste Bilanz.

Landkreis - „Auch heuer wurden wieder einige Verkehrsteilnehmer durch den plötzlichen Wintereinbruch im Dezember überrascht, so dass es am Samstag im Dienstbereich der Polizeiinspektion Ebersberg zu einigen Unfällen kam“, schreibt die Polizei Ebersberg in ihrem Pressebericht. Dabei gab es jede Menge Sachschaden..

Eine Spur der Verwüstung hinterließ ein 52-Jähriger gegen 05.00 Uhr in Oberpframmern. Er fuhr in Richtung Egmating als er im Tal von der Fahrbahn abkam. Zunächst fällte er einen Telefonmasten, durchbrach die Einzäunung eines Anwesens und prallte letztlich gegen ein Garagentor, welches vollkommen demoliert wurde. Am Pkw Opel entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der 52jährige blieb unverletzt.

Alle bleiben unverletzt

Ebenfalls in Oberpframmern kam um 16.45 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem Mitsubishi am Ortsausgang in Richtung Glonn auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und prallte gegen einen Pkw BMW, der von einem 60jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ca. 20.000 Euro Sachschaden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Zwischen Glonn und Schlacht geriet eine 20-Jährige gegen 15.30 Uhr mit ihrem Pkw ebenfalls in den Gegenverkehr. Auch hier blieb es bei Sachschaden.

Gegen 17.30 Uhr wollte ein 53-Jähriger mit seinem sommerbereiften Pkw VW in Oberpframmern in die Dorfstraße abbiegen, was aufgrund der Straßenverhältnisse zum Scheitern verurteilt war. Er prallte in den an der Einmündung zur Zornedinger Straße wartenden Pkw einer 39-Jährigen. Keiner Beteiligten wurde dabei verletzt. Den 53-Jährigen erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, seine Weiterfahrt wurde durch die Beamten unterbunden und ein Abschleppwagen gerufen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.