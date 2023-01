Gemeingefährliche Triebstörung: Exhibitionist aus der S-Bahn muss in geschlossene Psychiatrie

Teilen

Der Angeklagte aus dem südöstlichen Landkreis Ebersberg bei seiner Verhandlung am Landgericht. © SIGI JANTZ

Die Tat, wegen der ein 42-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg angeklagt war, war noch vergleichsweise „harmlos“: Der Exhibitionist ist bereits wegen extremer sexueller Gewalt vorbestraft. Nun muss er in die geschlossene Psychiatrie.

Landkreis – Für Fälle von Exhibitionismus ist in der Regel das Amtsgericht zuständig. Anders bei einem 42 Jahre alten Mann aus dem südöstlichen Ebersberger Landkreis, der sich in der S-Bahn vor einem 12-jährigen Mädchen entblößt hat: Ihn hat das Münchner Landgericht am Mittwoch in die Psychiatrie eingewiesen. Der Mann ist nämlich einschlägig vorbestraft ist –wegen einer ungleich schwereren Sexualstraftat.



Mit Ausnahme der Urteilsverkündung fand der Prozess hinter verschlossenen Türen statt. Selbst die Befragung des Angeklagten am ersten Verhandlungstag Anfang Dezember (wir berichteten) war nichtöffentlich. Verteidiger Werner Kränzlein hatte dies damit begründet, dass sein Mandant sich zur Sache und zu seiner Person äußern und dabei „intimste Details“ preisgeben wolle.



Multiple psychische Störungen

In der Sache habe sich der Angeklagte geständig gezeigt, berichtete der Vorsitzende Richter Martin Hofmann bei der Urteilsbegründung. Demnach hat er sich im September vorletzten Jahres in der S-Bahn von München nach Ebersberg der 12-Jährigen in den Weg gestellt, seine Hose geöffnet und vor dem Mädchen sein erigiertes Glied entblößt. Ob er daran auch „manipuliert“ hat, wie Hofmann es formulierte, blieb offen.



Außerdem wurde in der Wohnung des Mannes, der bei Prozessbeginn als Beruf Bürokaufmann angegeben hatte, ein verbotenes Butterflymesser gefunden. Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Vorfalls in der S-Bahn hat das Gericht den 42-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Die Richter sind davon ausgegangen, dass der Angeklagte in der S-Bahn vermindert steuerungsfähig war. Ein psychiatrischer Sachverständiger habe ihm nämlich eine „multiple Störung der Sexualpräferenz“ attestiert, so Richter Hofmann.



Täter gilt als gemeingefährlich

Offenbar ging es in den vier Verhandlungstagen vorwiegend um eben diese krankhafte Triebstörung des Angeklagten, sein Vorleben und die Frage, ob er als gemeingefährlich anzusehen ist. Der 42-Jährige habe ein „Doppelleben“ geführt, stellte Hofmann fest: Seinem Umfeld habe er sich als „harmlos, offen und ehrlich“ präsentiert und eine „heile Welt“ vorgegaukelt. Tatsächlich jedoch habe er seine Freundin „hintergangen“ und seine Therapeutin ebenso wie seine Bewährungshelferin „an der Nase herumgeführt“.



Therapeutin und Bewährungshelferin sollten ihn offenbar unterstützen, in ein normales Leben zurückzufinden. Der 42-Jährige war nämlich schon einmal geschlossen untergebracht – zehn Jahre lang. Grund war, dass er einen Nachbarn „willenlos gemacht und anal vergewaltigt hat“, fasste Hofmann die damalige Tat knapp zusammen.



Medikamente hat er einfach angesetzt

Als der Angeklagte aus dem psychiatrischen Krankenhaus auf Bewährung entlassen worden sei, habe er die ihm verordneten „triebdämpfenden Medikamente“ abgesetzt, berichtete Hofmann. Vor dem Hintergrund sei der Vorfall in der S-Bahn eine „Tat mit Ansage“ gewesen. Der 42-Jährige sei nicht in der Lage, seine Neigungen mit seiner Freundin auszuleben. Vielmehr sei er auf „Kinder, Tiere oder Gegenstände“ fokussiert. Weil der psychiatrische Sachverständige das Risiko weiterer Taten mit „über 80 Prozent“ beziffert habe, sei die Unterbringungsanordnung aus Sicherungsgründen erforderlich, ergänzte der Vorsitzende.



Für eine Aussetzung zur Bewährung fehle die „Vertrauensgrundlage“ dafür, dass der Angeklagte seine Medikamente zuverlässig nimmt. Zudem fehle der „soziale Empfangsraum“, auch wenn die Freundin des 42-Jährigen ausgesagt habe, sie würde ihn „nicht rausschmeißen“, stellte der Richter fest und fügte hinzu: „Ich habe Angst“, dass der Angeklagte ohne Medikation wieder „nach Sexualobjekten Ausschau hält“. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Andreas Müller