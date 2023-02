So schön war der Faschingszug in Ebersberg

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Aller guten Dinge sind drei: Drei Clowns beim Fasching feiern in Ebersberg. © Stefan Rossmann

Tiere, ein paar Erdbeeren, Bienen und haufenweise kleine Prinzessinnen tummelten sich beim Faschingszug auf den Ebersberger Straßen. Tausende feierten dort am Dienstag gemeinsam.

Ebersberg – Der Faschingszug ist noch nicht losgefahren, da herrscht auf den Ebersberger Straßen schon buntes Treiben. Ein ganzer Zoo aus Pinguinen, Giraffen und Zebras läuft die Straße entlang, auf der Suche nach dem besten Platz. Fred und Wilma Feuerstein gesellen sich zu zwei Eisbären und einem Stinktier. Aus einem Lautsprecher, den eine Gruppe neben Sekt und Sektgläsern aus einer Stofftasche gezaubert hat, dröhnen die größten Partyhits der letzten zehn Jahre.

Zua geh duad‘s beim Ebersberger Faschingsumzug. © Stefan Rossmann

Es feiern Tausende – spätestens als gegen halb drei endlich laute Musik aus der Baldestraße dröhnt. Kleine Bienen und Piraten laufen dem Zug entgegen, bleiben ehrfürchtig an der Kreuzung Baldestraße, Eberhardstraße stehen und laufen schnell wieder zu ihren Eltern zurück. „Mama, du werst glei zamgfahrn!“, ermahnt eine etwa Achtjährige, mit braunen Zöpfen im Erdbeerkostüm mit Hektik in der Stimme ihre Mutter, die mitten auf der Straße steht, um ein Foto zu machen – der Faschingszug ist noch nicht mal in die Straße eingebogen.

Hippie-Papa und Babybiene auf dem Ebersberger Marienplatz. © Stefan Rossmann

Bunt, laut, kreativ: Der Ebersberger Faschingszug

Dann kommt er aber: mit Musik, Karamellen und Perlenketten. Über Insekten in Lebensmitteln, dem Wolf im Ebersberger Forst, bis hin zum großen Vereinsterben reichen die Themen der aufwendig dekorierten Wagen. Burschenvereine, Faschingsbären, Landjugend – jedes Thema kreativer umgesetzt als das andere – reihen sich die Wagen in den Zug von der Baldestraße beim Krankenhaus über die Eberhardstraße bis zum Marienplatz aneinander. Auch der Ebersberger Spielmannszug ist mit von der Partie – trotz Auftritts tags zuvor in Köln merkt man den Musikern keinerlei Müdigkeit an.

Per pedes ist der Kulturverein Loitersdorf auf dem Faschingszug unterwegs. © Stefan Rossmann

Kinder wuseln durch die Menge und sammeln die Süßigkeiten vom Boden. Und am Ende des Tages bleibt es ein friedliches, gemeinsames Feiern: Die Polizei verzeichnet keine besonderen Vorkommnisse.

Insekten in Lebensmitteln? Nicht wenn‘s nach dem Laufinger Stammtisch geht. © Stefan Rossmann

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.