Fürs Personal: Fast 60 neue Wohnungen an der Kreisklinik Ebersberg

Von: Peter Kees

Teilen

Im Moment eine große unbefestigte Parkfläche: Hier soll ein neues Personalwohngebäude für die Kreisklinik Ebersberg entstehen. Der Technische Ausschuss des Stadtrats hat nun einen „wegweisenden Beschluss“ gefasst, wie Bürgermeister Proske findet. Wir tun unser Möglichstes. Ulrich Proske, Ebersberger Bürgermeister © Peter Kees

Der Landkreis Ebersberg will fürs Klinik-Personal bauen – Die Kreisstadt gibt grünes Licht, fordert aber einige Planänderungen.

Ebersberg – Fast 50 Meter lang, 30 Meter breit, 15 Meter hoch könnte es werden: In der von-Scala-Straße in Ebersberg soll ein Personalwohngebäude für die Kreisklinik Ebersberg entstehen, dort wo heute ein Parkplatz ist, gegenüber dem Schwesternwohnheim.

Personalwohnungen an der Kreisklinik: Ebersberg will mehr Platz für Fahrräder

In seiner jüngsten Sitzung befasste sich der Technische Ausschuss des Stadtrats mit einem Vorbescheid zu diesem Vorhaben des Landkreises. Angedacht ist ein U-förmig nach Norden hin offenes Wohngebäude, in dem 58 Wohneinheiten entstehen sollen. Nach Norden hin will man das Gebäude terrassenförmig abstufen. Und: In einer Tiefgarage sollen 58 Stellplätze geschaffen werden. Außerdem sind 24 Fahrradabstellplätze mit Lademöglichkeit sowie zehn Abstellplätze für Lastenräder geplant, die von der Kreisklinik zur Verfügung gestellt werden sollen. Der Innenhof soll als Aufenthalts- und Spielfläche genutzt werden.

Aus Sicht der Ebersberger Stadtverwaltung spricht nichts gegen das Vorhaben. Das Fazit: „Aufgrund der deutlichen Prägung durch die vorhandenen Klinikbauten auf drei Seiten, würde sich der vorgeschlagene Baukörper einfügen. Auch nach Art der Nutzung fügt sich das Gebäude ein.“

Großer Bau, kontroverse Diskussion

Die Diskussion im Ausschuss verlief dennoch kontrovers. Zwar hob man die Dringlichkeit der Maßnahme hervor, war jedoch nicht mit allen Aspekten der Planung einverstanden. Stadträtin Petra Behounek (Grüne) etwa stellte fest, dass die Fahrradabstellmöglichkeiten zu wenige seien. Sie müssten laut Haushaltsbefragung aus dem Mobilitätskonzept fünf Mal so viele sein. Und: Auf das Dach müsse eine Photovoltaik-Anlage kommen. Außerdem solle die Mauer entlang der von-Scala-Straße durch eine Hecke ersetzt werden. Gerd Otter (Pro Ebersberg) verlangte gar, dass die Gebäudemasse nach Norden verschoben werden müsse, man dafür lieber die Abstandsflächen neu regeln sollte. Denn, so Otter: „Die Bürger nehmen den Straßenraum wahr, der hier besser gelöst werden kann und keine gute Ortsgestaltung darstellt.“

Josef Riedl (CSU) kritisierte die hohe Baumasse. Er findet: Das Gebäude sei innerhalb der Wohnbebauung nicht zumutbar und führte aus: „Bestimmte Ämter dürften sich das erlauben, während ein Privater das nicht kann.“ Die Stadt sei schließlich nicht für eine defizitäre Klinik- und Personalplanung verantwortlich. Außerdem vermisste er oberirdische Stellplätze für Besucher.

Gebäude soll Personalmangel an Kreisklinik Ebersberg lindern

Stadtrat Christoph Münch (SPD) hielt dagegen: Das Problem der Klinik sei der limitierende Faktor Personal. Bekannt sei seit Jahren, dass Patienten aus Gründen des Personalmangels oft weit entfernt verlegt werden müssen. Fazit: Mit einem Personalwohnbau könne man dem entgegenwirken. Nach intensiver Diskussion einigte man sich schließlich einstimmig darauf, dem Antrag auf Vorbescheid stattzugeben, unter bestimmten Auflagen: Das Gebäude muss nach Norden verschoben, die Anzahl der oberirdischen Fahrradabstellplätze deutlich erhöht und eine PV-Anlage auf dem Dach zwingend integriert werden. Außerdem soll die Abgrenzung der Terrassen statt von einer Mauer durch eine Hecke erfolgen. Allenfalls könne eine Stützmauer errichtet werden. Zudem sollen geeignete Aufstellflächen für Paketdienste und Anlieferungen geschaffen werden. Darauf hatte Stadtrat Martin Schechner (CSU) hingewiesen, der es den Lieferdiensten gegenüber respektlos findet, keine angemessenen Flächen zur Verfügung zu stellen.

Dem Bedauern Otters, es sei in der Vergangenheit nicht über die Planungen gesprochen worden, widersprach Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos): Der Stadt seien nahezu alle sechs Monate neue Ideen vorgelegt worden. Auf Drängen des Rathauses sei beginnend mit dem Stellplatznachweis ein Gesamtkonzept entwickelt worden. Die vorliegende Planung sei ein Bestandteil davon, sagte Proske. Ergo: Die Stadtratsmitglieder seien laufend informiert worden.

Nun also ist eine Entscheidung gefallen. Als „wichtigen Schritt in die richtige Richtung“ kommentierte Proske den Beschluss. Er sei wegweisend. „Es geht weiter mit Wohnungen. Wir tun unser Möglichstes.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.