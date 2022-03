Ebersberger Jugendzentrum: Thema Feminismus mal ganz anders

Von: Sabine Heine

Die Organisatorinnen des Feminismusabends: Klara Senechal und Leonie Winkelmeier (von links). © sh

Weltfrauentag jung und modern: Zwei 19-jährige Ebersbergerinnen laden mit einem frischen Programm zum Thema Feminismus ins Ebersberger Jugendzentrum.

Ebersberg – Feminismus ein alter Hut? Ganz im Gegenteil. Heute sind es die Enkelinnen von Alice Schwarzer und Co., die sich deutlich für die Rechte der Frauen positionieren. Klara Senechal und Leonie Winkelmeier sind zwei davon. Die beiden 19-jährigen Ebersbergerinnen arbeiten aktiv im Jugendzentrum mit. Zum Weltfrauentag, 8. März, so ihre Idee, wollen sie ein eigenes Programm machen, das nicht nur das normale Jugendzentrum-Klientel anspricht. Hier vor Ort, nicht irgendwo weit weg in München. „Frauenrechte sind überall ein Thema. Auch bei uns hier, lokal in Ebersberg“, sagen die beiden.

Gemeinsam mit anderen Jugendlichen haben sie ein spannendes Programm auf die Beine gestellt. Es gibt am kommenden Dienstag, 8. März ab 19 Uhr im Jugendzentrum an der Dr.-Wintrich-Straße nicht nur feministische Kunst zu sehen, sondern auch Gespräche zu hören mit engagierten Frauen aus Leipzig und München.

Künstlerinnen zeigen und erklären ihre Werke

Für die Ausstellung haben die beiden Organisatorinnen lokale, feministische Künstlerinnen gewinnen können (Jasmin Ringer und Theresa Öckl). Dazu zeigen Graffitisprüherinnen und andere Künstlerinnen Werke – und erklären sie auch mit entsprechenden Texten.

Nach der Begrüßung gibt es ein Videogespräch mit zwei Frauen aus Leipzig, die seit langem einen Podcast mit feministischen Inhalten machen. Anschließend kommen zwei Münchnerinnen live im Juz zu Wort. Eine Frau, die Audiopornos für Frauen macht und eine Vertreterin der Initiative „Slutwalk Munich“ – mit zwei Themenschwerpunkten, die den Begriff Feminismus mal anders angehen. „Wir hoffen, dass nicht nur Jugendliche kommen“, sagt Leonie Winkelmeier. Einige Eltern haben sich schon angemeldet. „Jeder ist willkommen“, sagt Klara Senechal. „Egal, ob Frau oder Mann.“

