150 Jahre Feuerwehr Ebersberg: So schön kann Helfen sein

Von: Michael Seeholzer

Er hat die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Ebersberg maßgeblich geprägt und eröffnete den Abend: Ehrenkommandant August Paul. © Stefan Rossmann

Die Ebersberger Feuerwehr hat mit zahlreichen Ehrengästen ihr 150-jähriges Jubiläum im Alten Speicher gefeiert. Es war ein ebenso spannender wie kurzweiliger Abend.

Ebersberg – Die Probleme sind durch die Jahrzehnte immer die gleichen geblieben. Die Diskussion über den Aufwand, der für die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Ebersberg betrieben werden muss, verstummen bis heute nicht. Dabei wird oft nicht gewürdigt, dass die Helfer in Not ehrenamtlich tätig sind und dabei Strapazen und Gefahren auf sich nehmen. Am Wochenende im Alten Speicher in Ebersberg war das anders. Gefeiert wurde das 150-jährige Bestehen der Ebersberger Wehr.

Über 100 Jahre musste die Feuerwehr auf ein eigenes Gerätehaus warten

Über 100 Jahre musste die Feuerwehr Ebersberg auf ein eigenes Gerätehaus warten. „Der Neubau des Feuerwehrhauses in Ebersberg hat Generationen verfolgt“, sagte Vorstand Andreas Reischl. Diese und andere verblüffende Details kamen im Rahmen eines Jubiläums-Festabends zur Sprache, der gleichzeitig den Blick lenkte auf das frühe Feuerwehrwesen in Bayern, das von einem Ebersberger maßgeblich mitgeprägt wurde. Dem Feuerwehr-Chef der ersten Stunde, Joseph Haggenmiller, ist in der Kreisstadt deshalb eine Straße gewidmet. Er hatte die Ebersberger Wehr im Jahr 1872 ins Leben gerufen. Die Gründungsversammlung fand im Oberwirt statt. Die Idee war tragfähig: Bis kurz vor Gründung in der Kreisstadt gab es in ganz Bayern gerade einmal 54 Feuerwehren. Vier Jahre nach der Ebersberger Initiative waren es schon 2920. Die Freiwillige Feuerwehr war ein Erfolgsmodell und ist das bis heute.

Bürgermeister Ulrich Proske, Kommandant Christoph Münch und Vorstand Andreas Reischl (v.l.) führten durch das abwechslungsreiche Programm des Abends. © Stefan Rossmann

Durch das Programm des Festabends führten 1. Vorstand Andreas Reischl, Kommandant Christoph Münch und Bürgermeister Ulrich Proske – in Feuerwehruniform, weil er bis vor kurzem selbst noch Kommandant war.

Ehrenkommandant hält die Eröffnungsrede

Die Eröffnungsrede blieb jedoch dem Ehrenkommandanten August Paul vorbehalten. Er hat die Geschichte der Ebersberger Wehr maßgeblich mitgeprägt, weil er eigener Auskunft selbst 6344 Tage Kommandant in Ebersberg war und dabei über 2000 Einsätze registrierte. „Bei allen war ich nicht dabei, aber bei den meisten.“ Paul erzählte spannende, auch belastende Einsatzmomente, schloss aber mit dem Satz: „So schön kann Helfen sein.“

Zum Jubiläum gab’s Geschenke: Bier und gravierte Gläser von der Grafinger Nachbarwehr, eine Torte der Bäckerei Freundl und ein Präsent von Aldi Süd.

Kommandant Christoph Münch präsentiert historischen Abriss

Spannend war auch der historische Abriss der Vereinsgeschichte, den Christoph Münch der Festgemeinde präsentierte. In den Anfängen des Feuerwehrwesens benutzten die Wehren früher elektrisch angetriebene Fahrzeuge und Maschinen. Einen Einsatzwagen, der feuergefährlichen Treibstoff im Tank hat, empfanden die Urväter des Löschwesens als widersinnig. Wie wir inzwischen aber alle wissen, hat sich der Elektroantrieb bei Löschfahrzeugen nicht durchgesetzt.

Die Gründung der Ebersberger Feuerwehr fand zu einer Zeit statt, als es in Ebersberg gerade einmal einen einzigen Hydranten gab. Die Kreisstadt wurde immer wieder heimgesucht von großen Feuersbrünsten. Die Wasserversorgung wurde optimiert, im Laufe der Jahrzehnte entwickelten sich die Löschkräfte zu universellen Helfern.

„Für die Bürger gibt es praktisch keinen Unterschied mehr zwischen Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr“, berichtete Proske. Er bedankte sich bei der Arbeitgebern in der Kreisstadt für ihr Verständnis, wenn Angestellte und Arbeiter von ihrem Arbeitsplatz weg zu einem Einsatz eilen müssten. „Das Zusammenspiel von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ist unerlässlich, um Existenzverlust zu vermeiden.“

Die Gäste im Alten Speicher erlebten einen ebenso spannenden wie kurzweiligen Abend, bei dem auch viel gelacht wurde: Die Feuerwehr Ebersberg feierte mit geladenen Gästen ihren 150. Geburtstag. © Stefan Rossmann

Am 12. Januar 1862 wütete ein großer Brand in Ebersberg. Mutmaßlich war er mit ein Auslöser für die Gründungsversammlung in der Kreisstadt, die von Feuerwehrmännern szenisch nachgespielt wurde. Die kurzen Theatersequenzen machten den Abend sehr lebendig. 25 Jahre nach ihrer Gründung wurde den Ebersbergern bereits bescheinigt, dass sie die beste Feuerwehr im ganzen Bezirk haben. Die Löschgeräte fanden Platz in dem Gebäude am Marktplatz, wo sich heute ein Biomarkt befindet. Später dann stand das Löschfahrzeug in einer einfachen Garage im Rathaus, dort wo heute der Eingang ist zum Bürgerbüro.

„Ich fühle mich mal wieder sauwohl hier oben“, meinte Landrat Robert Niedergesäß in seinem launigen Grußwort. Er spielte damit an auf einen Corona-bedingten „Grußwortentzug“, der bei ihm zwei Jahre angedauert habe. „Feuerwehren sind Stabilitätsanker unserer Gesellschaft“, sagte Niedergesäß. Der Landkreis sei im übrigen der erste Landkreis in Bayern, der einen Feuerwehrkatastrophenschutzplan erarbeitet hat“. Die Ebersberger Feuerwehr sei eine „große Familie“, berichtete Kreisbrandrat Andreas Heiß. Sie sei entstanden aus dem „Willen zur Selbsthilfe“. „In dieser Gemeinschaft arbeiten Alt und Jung zusammen. Sicherheit bedeutet Lebensqualität.“

