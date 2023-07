Fichten-Panama am Seegrasstadel: Teure Rosskur

Von: Josef Ametsbichler, Robert Langer

Der Seegrasstadl beim Forsthaus Hubertus im Ebersberger Forst. Dieses Gebäude nutzten mehrere Firmen als Sitz ihrer Unternehmen – was der Kreispolitik gut gefiel. © SRO

Steueroase im Ebersberger Forst zwingt Landkreis in Kredite für neue Investitioenen – Skurriles Bürokonstrukt im Seegrasstadel.

Landkreis – Eine teure Rosskur muss der Landkreis Ebersberg in Sachen Briefkastenfirmen im Ebersberger Forst verkraften. Die nach Einschätzung der Steuerfahndung illegale Steueroase „Seegrasstadl“ mit einem viel geringeren Gewerbesteuersatz als in der Umgebung hat den Kreis bereits eine über 20 Millionen Euro schwere Rückzahlung an die Stadt München gekostet. Dort lag nach dem Dafürhalten der Ermittler der eigentliche Geschäftssitz der auf gemeindefreiem Landkreis-Gebiet gemeldeten Investmentfonds unter dem Dach der Hypo-Vereinsbank.

Landratsamt braucht Rückzahlungsplan

Die Einschätzung, dass sich der Kreis als Steueroasen-Dienstleiter gründlich verhoben haben dürfte, ficht das Landratsamt juristisch an. Er will die Gewerbesteuer-Millionen aus München zurückzuklagen. Trotzdem braucht es einen Plan zum Abstottern des kapitalen Kassenkredits, den der klamme Kreis für die Überweisung nach München aufnehmen musste. In einem Privathaushalt würde man von einem teuren Überziehungskredit auf das Girokonto sprechen. Die Rückzahlung steht Ende 2025 an.

Firmensitz bei St. Hubertus im Forst. © sro

Grüne forderten Rücklagen

Die Grünen im Kreistag hatten gefordert, dafür Rücklagen zu bilden. Das ist teils erfolgt, wie nun im Kreisausschuss zu erfahren war. Weil das Geld bindet, kann laut Landratsamt nicht für Investitionen gespart werden. Heißt: Weitere, andere Kredite sind notwendig. Immerhin besser und sicherer als der Kassenkredit, sagt Kreisfinanzchefin Brigitte Keller. Sie warnte: „Der Landkreis darf nicht über seine Verhältnisse leben.“

Verschuldung steigt

Die Verschuldung des Landkreises wird wegen der anstehende Investitionen etwa für die Schulen von 31 Millionen Euro Ende 2022 auf 77 Millionen Euro bis Ende 2026 steigen. Festgelegt ist, dass bis 2025 jährlich rund 4,83 Millionen Euro in den Seegrasstadel-Rückzahlungstopf eingezahlt, entsprechend gut angelegt und verzinst werden. Die Grünen sind skeptisch, ob dies gelingt. Möglicherweise wäre am Ende ein neuer, wenn auch deutlich geringerer „Überziehungskredit“ nötig.

Toilettengänge im Wald

Soweit zur Schadensbegrenzung. Bis heute verströmen die Verantwortlichen die feste Überzeugung, das Konstrukt im Forst sei legal gewesen – oder habe zumindest plausibel den Eindruck erweckt. Dabei fand die Geschäftstätigkeit, ob vorgeblich oder tatsächlich, offenbar unter skurrilen Umständen statt: Beschäftigte, die zu den Bürozeiten mittwochs von 9 bis 10 Uhr und zur Freitagsschicht eingeteilt gewesen seien, mussten für Toilettengänge den Wald nutzen oder zur nächsten Tankstelle fahren, sofern die Forstgaststätte Hubertus geschlossen hatte – das berichtet die SZ und beruft sich dabei auf die Ermittlungsakten der Steuerfahndung Rosenheim, die auch der Staatsanwaltschaft München II vorliegen.

Büro mit Funkloch

Ferner habe es dort, im Funkloch, zeitweise weder eine Telefon- noch Internetverbindung gegeben. Als die Ebersberger Zeitung 2005 zuerst über das fragwürdige Geschäftsmodell berichtete und über die Jahre andere Medien nachzogen, seien Mitarbeiter angewiesen gewesen, „möglichst geschäftsmäßig gekleidet“ im Wald aufzutauchen, heißt es in dem Bericht weiter. Eine Mitarbeiterin habe vorgeschlagen, einen PC, Telefonbücher und aktuelle Prospekte auszulegen, „falls mal die Presse durch das Fenster schaut“.

Steuerfahndung aktiv

Wer schließlich 2018 offenbar vorbeischaute: Die Steuerfahndung, die den besseren Schuppen mit den mutmaßlich angeblichen Millionengeschäften schon länger observiert und bei ihrer Razzia ein nicht betriebsbereites Faxgerät, einen seit zweieinhalb Jahren nicht mehr benutzten PC, ein paar veraltete Unterlagen, aber keine aktuellen Geschäftsdokumente entdeckt habe. Das Landratsamt betont auf Anfrage, man habe mehrfach unangemeldet kontrolliert und das Büro sei zu den Geschäftszeiten stets besetzt gewesen. „Weitergehende Prüfbefugnisse stehen dem Landratsamt nicht zu.“

Jahrelange Ermittlungen

Was die Kreisbehörde nicht sah oder nicht sehen wollte, schaut sich nun die Staatsanwaltschaft München II an. Seit rund fünf Jahren ermittelt sie gegen sieben Beschuldigte, leitende Mitarbeiter der im Forst gemeldeten geschlossenen Anlagefonds-Gesellschaften. Das teilt die Behörde auf EZ-Anfrage mit. Der Vorwurf: Gewerbesteuerhinterziehung. Konkrete Zahlen und Details zu den Ermittlungen nennt die Behörde nicht. Die Pressestelle der Unicredit, zu der die Hypo-Vereinsbank als Marke gehört, kommentiert die laufenden Ermittlungen nicht, teilt aber mit: „Wir kooperieren in voller Transparenz mit allen involvierten Behörden.“ Eine Anfrage der Kreis-SPD zum Sachstand wurde im Kreisausschuss in nichtöffentlicher Sitzung behandelt.

