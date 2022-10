Torschlusspanik bei Immobilienbesitzern - Frist für Steuer-Erklärung verlängert

Von: Josef Ametsbichler

Da muss sie hin: Die Grundsteuererklärung schicken Abgabepflichtige per Post oder elektronisch ans Finanzamt Ebersberg. © Stefan Roßmann

Viel Unsicherheit über die Grundsteuer-Erklärung herrscht bei Haus- und Grundstückseigentümern im Landkreis Ebersberg. Die Fristverlängerung ist da nur ein Aufschub.

Landkreis – Wer ganz genau hingehört hat, mit ein bisserl Fantasie im Spiel, konnte am Donnerstag, 13. Oktober, den einen oder anderen erleichterten Seufzer oder Jauchzer aus dem einen oder anderen Bürofenster im Landkreis Ebersberg auf die Straße dringen hören. Um die Mittagspause erreichte die hiesigen Steuerkanzleien die Nachricht: Die Frist für die Abgabe der Grundsteuererklärung wird bundesweit bis Ende Januar 2023 verlängert. „Eine sehr positive Nachricht“, sagt etwa Max Bodmeier von der gleichnamigen Kanzlei in Ebersberg. „Der Einreichungsstand war bisher einfach zu niedrig.“

Steuerberater: „Die Leute haben keine Lust auf das Thema.“

Die ursprüngliche Frist bis zum 31. Oktober hat Haus- und Grundstücksbesitzern im Landkreis merklich Kopfzerbrechen bereitet – das zeigte sich zunehmend, je näher ihr Ende rückte. Nur gut ein Drittel der fälligen Erklärungen hatten seine Mandanten Stand diese Woche beisammen, schätzt Bodmeier. „Die Leute haben einfach keine Lust auf das Thema.“

Ob dieser Eindruck zahlenmäßig auf den ganzen Landkreis übertragbar ist, ließ sich leider nicht klären: Die Daten könne derzeit weder man selbst noch das Landesamt bereitstellen, hieß es vom Ebersberger Finanzamt auf eine EZ-Anfrage vom Mittwoch.

Torschlusspanik: Verzweifelte Anrufe beim Amtsgericht

Während sich Bodmeiers Kanzlei schon auf die abzusehende Torschlusspanik unter den Grundsteuerpflichtigen eingerichtet hatte, war diese bei anderen Stellen längst angekommen. So berichtet etwa das Amtsgericht Ebersberg von gut 60 Prozent mehr Anträgen in der Woche auf einen Grundbuchauszug als normalerweise. Dazu kämen „verzweifelte telefonische Anfragen bei unserer Wachtmeisterei, täglich in zweistelliger Zahl“, sagt Gerichtssprecher Frank Gellhaus. Dann gehe es um Flurnummern, Flächengrößen, Eigentumsverhältnisse. Das Problem: „Wir können die Informationen nicht liefern, die benötigt werden, um die Erklärung vollständig auszufüllen“, sagt Richter Gellhaus. Außerdem koste jeder Grundbuch-Auszug zehn Euro, „die man sich sparen kann“.

Denn, und das ist der dringende Rat, den alle Experten unisono der EZ am Telefon mit auf den Weg geben: Alle benötigten Daten zu Grundstücken, mit Ausnahme der Gebäudeflächen, seien auf der eigens freigeschalteten Grundsteuer-Version des Bayernatlas online abzurufen. Hilfestellung geben auch die Anschreiben des Finanzamts zur Grundsteuererklärung, Notarverträge, Baupläne.

Grundsteuer-Erklärung im Landkreis Ebersberg: Nicht jeder kennt alle seine Grundstücke

Wenn man denn weiß, was einem so gehört. Denn auch dieses Problem gebe es, berichtet Thomas Friedel, Vize-Leiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Ebersberg: „Mancher weiß gar nicht, wie viele Flurstücke ihm gehören“, berichtet er aus den zunehmenden Anfragen, die seine Behörde in den vergangenen Wochen erreicht hätten. Gerade bei Landwirtschaften und Besitzen, die über Generationen vererbt worden seien, fehlten schon mal entsprechende Aufzeichnungen. 70 bis 80 Kundenkontakte zur Grundsteuererklärung seien es derzeit pro Woche insgesamt. Dabei sei das Online-Angebot des Bayernatlas „Ausreichend, machbar und kostenfrei“, sagt Friedel. Immer wieder seien es aber Senioren, die dabei mangels technischer Kenntnis Probleme hätten, beobachtet Gellhaus vom Amtsgericht und rät, falls möglich, internetaffine Angehörige zu Rate zu ziehen.

Die Fristverlängerung dürfte auch für eine Entzerrung des Aufwands bei den Steuerkanzleien im Landkreis sorgen, die zuletzt meist schon gar keine Grundsteuer-Mandanten mehr aufnehmen konnten. Kanzleichef Bodmeier rät Grundsteuerpflichtigen, das unangenehme Thema trotz der Fristverlängerung zügig anzugehen, denn wer es bis Ende Januar nicht hinbekomme, könne wohl nicht mehr auf großes Verständnis seitens des Finanzamtes setzen.

Verweis auf Online-Portal Bayernatlas

„Kein Hexenwerk, aber man muss sich damit auseinandersetzen“, sagt er – und vergleicht die Erklärung mit dem Diktat früher in der Schule: Die Bürger müssten auf das Ergebnis einer möglichen Prüfung des Finanzamts warten. Denn der Staat habe die Daten eigentlich, die er nun abfrage. Doch es sei eben nicht gelungen, die entsprechende Datenbank innerhalb der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist aufzubauen. Das müssen die Steuerpflichtigen ausbaden.

Der Bayernatlas Grundsteuer: atlas.bayern.de

