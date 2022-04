Frankreich-Wahl: Le-Pen-Zuwachs trübt Erleichterung in Vaterstetten, Ebersberg und Grafing über Städtepartner

Von: Josef Ametsbichler

Die Frankreich-Freunde im Landkreis sind erleichtert über den Sieg von Emmanuel Macron bei den Präsidentschaftswahlen. Doch es bleiben starke Stimmanteile für seine rechtspopulistische Konkurrentin Marine Le Pen.

Ebersberg/Grafing/Vaterstetten – Punkt 20 Uhr saßen die Vertreter der Partnerschaftskomitees mit Frankreich aus dem Landkreis Ebersberg am Sonntag vor dem Fernseher und zitterten vor den ersten Hochrechnungen. Dann die Erleichterung: Die als rechtsextrem und europafeindlich geltende Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen unterliegt in der Stichwahl Amtsinhaber Emmanuel Macron. Ich bin heilfroh“, sagt Jutta Bethmann, sein 27 Jahren in der Ebersberger Städtepartnerschaft mit Yssingeaux aktiv. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.“ Und Edeltrud Scheckel, amtierende Geschäftsführerin des Ebersberger Partnerschaftskomitees, berichtet von der Kurznachricht einer Freundin aus Frankreich: „Gottseidank, Le Pen hat’s nicht geschafft“, stand da nur.

Angst vor einem Rückschritt: „Nationalismus als Vorläufer von Kriegen“

Die Erleichterung der Frankreich-Freunde aus Ebersberg, Vaterstetten (Partnerschaft mit Allauch) und Grafing (Saint-Marcellin) ordnet Udo Helmholz ein, pensionierter Französisch- und Geschichtslehrer am Gymnasium Grafing und seit 30 Jahren im Partnerschaftskomitee aktiv. „Es wäre ein Rückschritt gewesen. Nationalismus hat sich immer wieder als Vorläufer von Kriegen erwiesen“, sagt er. Als eigentlich positiv eingestellter Mensch habe er deshalb „ziemlich gezittert“.

Die große Politik soll die Städtepartnerschaft nicht beeinflussen

Auch Bethmann in Ebersberg hofft, „dass wir diese Vergangenheit hinter uns gelassen haben“. Die ehemalige Partnerschaftsvorsitzende mit Yssingeaux räumt ein, sie habe sich angesichts einer drohenden Präsidentin Le Pen Sorgen auch um den Rückhalt aus Frankreich für die Städtepartnerschaft gemacht – jedenfalls, was offizielle Treffen angehe. „Bei den Leuten, die wir kennen gelernt haben, kann ich mir das nicht vorstellen“, sagt sie. Ebersbergs Komiteechefin Scheckel fügt an: „Unsere Partnerschaft ist so lebendig, da wäre nichts passiert.“

Nach Jahrzehnten Partnerschaft: Persönliche Freundschaften bleiben, „egal wer Präsident ist“

In Yssingeaux reichte es am Ende für eine knappe Macron-Mehrheit. Der von wirtschaftlichen und sozialen Problemen geplagte franzöische Süden um Marseille dagegen, wo auch Allauch liegt, ist generell Le-Pen-treues Pflaster – und in Vaterstettens Partnergemeinde fuhr die Rechtspopulistin einen fast so deutlichen Sieg ein wie Präsident Macron frankreichweit.

„Alle, die wir kennen, sind Reisende, gute Gastgeber, europafreundlich“, betont Ursel Franz, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Vaterstetten. Die Partnerschaft bestehe heuer seit 40 Jahren, sie selber sei seit 26 Jahren dabei, mit Allauch seien Freundschaften, sogar Ehen entstanden. „Das lässt sich durch nichts kaputtmachen“, sagt sie. „Egal, wer Präsident ist.“ Auch der Rückhalt aus den drei Rathäusern in Frankreich für die Partnerschaften gilt – wie hier vor Ort im Landkreis – als gut.

Parlamentswahlen im Juni - und Partnerschaftsbesuche nach der Corona-Pause im Sommer

Trotzdem mahnt der Grafinger Helmholz, Macron müsse auch aus den vielen Enthaltungen lernen und besser auf diejenigen Franzosen hören, die sich von der großen Politik abgehängt fühlen – im Juni sind Parlamentswahlen. Wichtiger für die drei Städtepartnerschaften: Im Juni und Juli sind nach langer Corona-Pause jeweils Besuchsreisen geplant.

