Altenpfleger vom Vorwurf der Freiheitsberaubung freigesprochen

Von: Helena Grillenberger

In einem Pflegeheim in Markt Schwaben soll ein Altenpfleger Senioren in ihren Zimmern eingesperrt haben. Der Vorwurf hielt vor Gericht nicht stand. © dpa

Ein 45-jähriger Altenpfleger musste sich vor Gericht verantworten, weil er Senioren eingesperrt haben soll. Er wurde vom Vorwurf der Freiheitsberaubung freigesprochen.

Ebersberg – „Skurrile Geschichten“ hat diese Verhandlung am Ebersberger Amtsgericht geboten, wie Richter Frank Gellhaus abschließend bemerkte. Der Angeklagte: ein 45-jähriger Altenpfleger, der in dem Altenheim in Markt Schwaben Bewohner (einen Mann und zwei Frauen) in deren Zimmer eingesperrt haben soll.

Der Mann, den er eingesperrt haben soll, habe an Demenz gelitten, so der Angeklagte. Aufgefallen war die verschlossene Tür, weil der Mann gestürzt war und aus dem verschlossenen Raum um Hilfe gerufen hatte.

Angeklagter: Frauen waren dement und bettlägrig

Die beiden Frauen, die er in deren gemeinsamem Zimmer eingesperrt hatte, habe er nicht ihrer Freiheit beraubt, so die Einlassung des Angeklagten weiter, da beide dement und bettlägerig waren – sie sich also ohnehin nicht aus dem Zimmer hätten entfernen können.

Ob mithilfe des Drehknopfes die Tür auch dann noch von innen hätte geöffnet werden können, wenn er von außen die Tür abgeschlossen hätte, wollte der Staatsanwalt wissen. „Natürlich.“ Ob er denn zugesperrt habe, hakte der Richter nach. Die einsilbige Antwort des Altenpflegers: „Nein.“

Es gebe jedoch einen Zeugen, der das behaupte, erklärte der Richter. Wie dieser dann die Idee komme und ob er noch dort arbeite?, fragte der Angeklagte und erhielt die Antwort: „Der Herr ist Bewohner. Der ist dort nicht angestellt.“

Aussage bei Polizei sorgt für Verwirrung

Der erste Zeuge, der den Saal betrat, sollte etwas mehr Licht ins Dunkel bringen. Die Frage, was er über seine Aussage bei der Polizei sagen könne, beantwortete dieser jedoch mit: „Dass ich nicht bei der Polizei war.“ Auch schriftlich habe er nichts eingereicht. „Das ist nicht meine Handschrift und auch nicht meine Unterschrift.“ Die angegebene Handynummer sei auch nicht die seine, erklärte er. „Diese, ich sag mal unautorisierte Aussage des Zeugen sollte die Staatsanwaltschaft veranlassen, da noch mal bei der Polizei nachzuhaken“, bemerkte der Richter leicht verärgert.

Der zweite Zeuge konnte sich nur noch bruchstückhaft erinnern, bestätigte jedoch im Großen und Ganzen die Aussagen des Angeklagten.

„Ich denke jetzt mal laut“, erklärte Richter Gellhaus daraufhin im Hinblick auf die drei Zeugen, die noch geladen waren. Im Bezug auf die beiden Frauen werde es wohl ein Freispruch, weil diese sich ohnehin nicht bewegen konnten. Der erste Fall erscheine ihm „auch freispruchsreif“, da der Mann die Tür von innen hätte öffnen können. Staatsanwalt und Verteidigerin stimmten ihm zu. Das Urteil schließlich, „eh nicht mehr überraschend“: Freispruch. „Fest steht, Sie haben sich nicht strafbar gemacht“, schloss der Richter seine Begründung.

