Feuerwehr Ebersberg: Blaulichtmeile zum 150. Geburtstag

Von: Michael Acker

Teilen

Vorstand Andreas Reischl, Kommandant Christoph Münch, sein Stellvertreter Jan Köhnen und 2. Vorstand Xaver Proske freuen sich auf den 150. Geburtstag. © FFW EBE

Die Freiwillige Feuerwehr Ebersberg bereitet sich auf großes Jubiläum vor. Im Mai feiert sie ihren 150. Geburtstag. Im Angebot sind ein Festakt, eine Blaulichtmeile und ganz besondere Stadtführungen.

Ebersberg – „Es soll kein herkömmliches Fest werden, wie man es von der Feuerwehr vielleicht erwartet hätte“, sagt Vorstand Andreas Reischl, „so mit Festzelt, viel Bier und Partymsuik“. Nein, die Ebersberger Feuerwehr, feiert ihr 150-jähriges Bestehen in anderem Rahmen. Seit drei Jahren planen Kommandant Christoph Münch und Andreas Reischl als Leiter des Festausschusses das Programm.

150 Jahre Feuerwehr Ebersberg: Festakt mit geladenen Gästen

Höhepunkt ist ein großer Festakt mit geladenen Gästen am Samstag, 7. Mai, im Alten Spicher, dem ein Gottesdienst und ein Festzug vorausgehen. Zwei Wochen später, am 21. Mai, steht von 10 bis 17 Uhr eine „Blaulichtmeile“ von der Rampe am Klosterbauhof über die Altstadtpassage bis zum Marienplatz auf dem Programm.

Auf der Meile präsentiert die Feuerwehr ihre Fahrzeuge und zeigt bei etlichen Vorführungen ihre Leistungsfähigkeit. Daneben wird es von Anfang Mai bis Ende September eine Ausstellung in rund 20 Ebersberger Geschäften geben – so ähnlich „wie beim Krippenweg“, sagen Münch und Reischl. Gezeigt werden Ausrüstungsgegenstände der Floriansjünger. Und: Im Angebot sind besondere Stadtführungen zum Thema Brände und Feuerwehr, die in enger Absprache mit Kreisheimatpfleger und Stadtführer-Chef Thomas Warg auf die Beine gestellt wurden.

Josef Haggenmiller als Gründungsvater.

Die Ebersberger Feuerwehr wurde am 5. Mai 1872 im Oberwirt-Saal gegründet. Treibende Kraft war der damalige Bürgermeister der Gemeinde Ebersberg, Josef Haggenmiller, der erkannt hatte, dass die Gründung einer Feuerwehr notwendig ist. Weit über 100 Ebersberger folgten der Einladung ihres Bürgermeisters. Gemeinsam hoben sie die Freiwillige Feuerwehr aus der Taufe. Joseph Haggenmiller wurde zum Vorsitzenden, Johann Strauß, Wirt vom Oberwirt, zum Kommandanten sowie David Sarreiter zu dessen Adjudanten gewählt.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.