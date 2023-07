Ebersberger Volksfest 2023: Friedlich, fetzig, familienfreundlich

Von: Michael Seeholzer

Sie stoßen auf ein friedliches Volksfest 2023 an (v.l.): Christian Kainz (Bewirtung), Festwirt Martin Lohmeyer, Volksfestvereins-Chef Josef RIedl, Gerhard Abtmeier und Josef Wildgruber (beide Brauerei Hacker-Pschorr). © Stefan Rossmann

Noch genau einen Monat, dann zapft Bürgermeister Ulrich Proske auf dem Ebersberger Volksfest das erste Fass Bier an. Die Maß Bier kostet heuer 10,60 Euro.

Ebersberg – Zum Einzug gibt es drei Hektoliter Freibier: Das hat Festwirt Martin Lohmeyer bei der Präsentation des Ebersberger Wiesnprogramms angekündigt. „Das wird immer gerne angenommen“, weiß er aus Erfahrung. Nach dem traditionellen Standkonzert am Freitag, 11. August, um 18 Uhr mit der Stadtkapelle Ebersberg, der Glonner Musi und der Eichhofner Musi am Marienplatz, und nach dem Startschuss durch die 1. Böllerschützen Ebersberg geht es beim Ebersberger Volksfest elf Tage lang Schlag auf Schlag.

Das erste Fass zapft am Freitag um 19 Uhr Bürgermeister Ulrich Proske an. Die Maß Bier kostet 10,60 Euro. „Der Bierpreis ist rundumadum in etwa gleich“, sagt Lohmeyer. Zum Ausschank kommt Münchner Gold, ein Exportbier, das mit seiner Farbe seinem Namen alle Ehre macht. Bei einem Alkoholgehalt von 5,5 Prozent ist es leichter, dezenter malzbetont als gängige Festbiere und leicht herb im Abgang aber trotzdem süffig.

Bis zum Montag, 21. August, herrscht auf dem Ebersberger Volksfestplatz an der Attenberger-Schillinger-Straße täglich Schaustellerbetrieb ab 14 Uhr und sonn- und feiertags sowie am Kindernachmittag ab 12 Uhr. Am Mittwoch, 16. August, gelten ab 13 Uhr ermäßigte Fahrpreise für die kleinen Besucher, die außerdem vom Volksfestverein wieder Gutscheine spendiert bekommen, wie Festwirt Lohmeyer und Josef Riedl, Vorsitzender des Ebersberger Volksfestvereins, bestätigten. Am Mittwoch ist ab 12 Uhr auch Tag der Senioren, und um 19 Uhr gibt es für preisbewusste Besucher die „pfiffige Maß“, also die Maß Bier zum Preis von einem Pfiff. Am Samstag, 12. August, lädt die Ebersberger Zeitung ab 13.30 Uhr zur Stadtmeisterschaft im Schafkopfen ein. Anmeldung ab 12.30 Uhr. Von 14 bis 15 Uhr kostet an diesem Tag jede Fahrt nur den halben Preis, was für Familien mit Kindern attraktiv ist. Leider hat der Betreiber des Autoscooter abgesagt. Dafür aber gibt es eine Hüpfburg mit einer Fläche von 400 Quadratmetern.

Stadtkapelle spielt Schubertmesse

Tradition hat auf dem Ebersberger Volksfest der Ökumenische Gottesdienst, der am Sonntag, 13. August, um 10 Uhr stattfindet und von der Stadtkapelle Ebersberg musikalisch mit der Schubertmesse umrahmt wird. An allen Festtagen findet übrigens auch ein Barbetrieb statt. Am Montag, 14. August, wird es spannend. Sieben junge Frauen haben sich bislang zur Wahl des Volksfestmadls angemeldet, die ab 19 Uhr stattfindet. Als musikalische Begleiter spielen dazu „De Wadlbeisser“ auf. Freunde des traditionellen, musikalisch gestalteten Brillant-Feuerwerks sollten sich den Donnerstag, 17. August, im Kalender anstreichen. Um 21.45 Uhr geht es los. „Das ist etwas ganz Besonderes“, freut sich Lohmeyer schon auf zahlreichen Besuch.

Am Freitag, 18. August, ist Tag der Betrieb, zu dem ab 19 Uhr als musikalischer Neuzugang auf dem Volksfest die Kapelle „Boazn Royal“ den Rahmen liefert – von Volksmusik, über Schlager bis hin zu Rock- und Pop-Hits. Zu den Mittagstischen gibt es übrigens täglich Angebote. „Trumpf oder kritisch“ heißt es am Samstag, 19. August, beim Watt-Turnier in der Volksfesthalle. Anmeldung ab 12.30 Uhr, Start ist um 13.30 Uhr. Am Abend dann schließt sich ab 19 Uhr der Tag der Vereine an mit zünftigen Wettkämpfen. Dazu schiebt die Rieder Musi kräftig mit an.

Flohmarkt am 20. August

Wer auf dem Flohmarkt am Sonntag, 20. August, zum Zug kommen will, muss früh aufstehen. Die Verkäufer bevölkern den Volksfestplatz bereits ab 6 Uhr. Dafür gibt es ab 8 Uhr schon Verpflegung in der Festhalle. Als Mittags-Schmankerl lockt ein Entenessen und ab 18 Uhr macht die „Blechbagage“ Stimmung. Den Volksfestausklang bildet am Montag, 21. August, von 14 bis 17 Uhr ein Familiennachmittag, bei dem die Gutscheine des Volksfestvereins eingesetzt werden können und Kindergarten- und Krippenkinder eingeladen sind.

Am Abend findet ab 18 Uhr zu Kessel- und Ochsenfleisch der Bauerntag mit Ehemaligentreffen statt. Außerdem gibt es dazu wieder ein Gewinnspiel. Volksfestverein und Festwirt sind stolz darauf, dass das Ebersberger Volksfest inzwischen in weitem Umfeld als die friedlichste Veranstaltung ihrer Art gilt. Dieses Lob hat die PolizeiEbersberg ausgesprochen. Wie Lohmeyer ankündigte, wird er noch zwei Jahre die Funktion des Festwirtes ausüben, dann werden die knapp 1700 Mitglieder des Volksfestvereines einen neuen wählen. Dem Vernehmen nach könnte es auch ein junges Festwirtsduo werden.

