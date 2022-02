Grüne Tonne hat ein Imageproblem - Stadt will gegensteuern

Biomüll in der Tonne. Wie oft soll diese gereinigt werden. Die Stadt Ebersberg sartet eine PR-Kampagne. © Arno Burgi

Weil die Hygiene der Behältnisse für Kompost zum Problem wird, will die Stadt mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. So soll die Akzeptanz der Grünen Tonnen erhöht werden.

Ebersberg – Weniger Maden, weniger Schimmel, weniger Keime, weniger Geruch. Das wünschen sich viele Ebersberger an ihren Komposttonnen. Die Bio-Tonnen selbst sauber zu machen, vor allem richtig, ist schwierig, weil die Entsorgung des Waschwassers in die Kanalisation oder über den Gully nicht erlaubt ist. Die Folge: die Komposttonnen werden oft nicht gar mehr gereinigt, die getrennte Sammlung von Bioabfällen verliert an Akzeptanz.

Immer wieder gehen bei der Abfallberatung der Kommune Anfragen ein, ob die Tonnen nicht professionell gereinigt werden könnten. Ein Grund, warum das Thema Einzug in den Umwelt-, Sozial- und Kulturausschuss der Stadt fand. Es wurde diskutiert, wie man reagieren könnte. Die Verwaltung selbst machte drei Lösungsvorschläge: man könnte alle Komposttonnen zweimal im Jahr professionell reinigen lassen und die Kosten dafür über die Müllgebühren umlegen. Alternativ könnte die Stadt eine Wahlmöglichkeit anbieten: wer eine Reinigung seiner Tonne wünscht, könnte das anmelden. Vorschlag Nummer 3: man könnte schlicht Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Tonnenreinigung betreiben und darauf hinweisen, dass es in Ebersberg bereits mehrere Firmen gibt, die Bio-Tonnen professionell reinigen. Manche Hausverwaltungen würden diese Dienste bereits in Anspruch nehmen.

Grüne Tonne: Stadträte gegen Zwangsreinigung

Gegen eine pauschale Reinigung aller Tonnen spricht der Zwang. Das optionale Angebot hätte den Nachteil, dass die Wahlmöglichkeit zu einem recht großem Aufwand führen und auch die Preise für die Reinigung eher höher ausfallen würden, da nicht alle mitmachten. Die Stadträte waren sich schnell einig: auf Grund des zu erwartenden hohen Verwaltungsaufwandes – auch möglicher Konflikte mit der Umsatzsteuerpflicht – bei den durch die Stadt geregelten Varianten entschied man sich einstimmig und ohne große Diskussion für den dritten Vorschlag, Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Tonnenreinigung zu betreiben. Man will über die Medien alle Bürger über die Abwasserproblematik bei Tonnenreinigung und die Alternativen dazu informieren und darauf aufmerksam machen, dass bessere Hygiene durchaus möglich ist. So soll die Akzeptanz der Komposttone wieder gestärkt werden.

Bei einer Bedarfserhebung im Sommer 2021 zeigten etwa 25 Prozent der in Ebersberg tätigen Hausverwaltungen Interesse an einer Tonnenreinigung durch eine Firma. Diese Reinigungsfirmen waschen die Tonnen mit Hilfe eines Spezialfahrzeuges aus. Das Reinigungswasser wird dabei in einem geschlossenen Kreislauf geführt und zumindest teilweise durch eine Filteranlage rückgewonnen. Wie oft man seine Bio-Tonne reinigen lässt, kann vereinbart werden. Sinnvoll sei, das zwei- oder dreimal zwischen April und Oktober erledigen zu lassen. pke

