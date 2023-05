„Schäme mich“: Diebes-Duo Vater und Sohn

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Geldstrafen für Vater und Sohn vor dem Amtsgericht Ebersberg © Stefan Rossmann

Vater und Sohn standen gemeinsam vor dem Ebersberger Amtsgericht. Im Mai vergangenen Jahres hatten sie in einer Tankstelle eine vergessene Handtasche mitgehen lassen.

Ebersberg/Zorneding – Wie die 43- und 17-Jährigen aus Zorneding vor Gericht beteuerten, hätten sie die Tasche zur Polizei oder ins nächstgelegene Fundbüro bringen wollen. „Das ist Blödsinn“, stellte Richter Dieter Kaltbeitzer fest. „Ich glaub ja viel, aber das glaub ich Ihnen nicht.“ Er spielte den beiden das Überwachungsvideo vor, auf dem zu sehen sei, wie sie eine Zeitung über die Tasche legen, um diese dann unauffällig mit aus der Tankstelle zu nehmen.

„Kann ich nicht leugnen“, sagt der Vater.

„Dass wir sie genommen haben, kann man nicht leugnen“, gab der 43-Jährige zu. „Ich fühle mich schuldig.“ Er habe die Tasche zuhause seinen kleinen Kindern zum Spielen gegeben. Was mit dem Inhalt passiert ist, könne er nicht sagen. Mittlerweile habe seine Partnerin die Tasche wohl weggeworfen. Er habe wenig Geld in seinem Leben gehabt, erklärte er in seinem letzten Wort in der Verhandlung, „aber so was hab ich noch nie gemacht. Ich schäme mich.“



Kosten für die Betroffene

„Sie fühlen sich nicht nur schuldig, Sie sind schuldig!“, merkte der Richter an. Den letzten Satz wertete er als Geständnis und verurteilte den Vater zu einer Geldstrafe von insgesamt 900 Euro. Die Tat sei spontan gewesen und der Tascheninhalt habe mit etwa 300 Euro keinen allzu hohen Wert gehabt – allerdings handelte es sich nicht um 300 Euro Bargeld, sondern unter anderem um Schlüssel und Zulassungspapiere. „Das ist mit jeder Menge Ärger und Kosten verbunden, die Papiere wieder zu besorgen und eventuell Schlösser auszutauschen“, begründete Kaltbeitzer sein Urteil.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Sohn wählte Notrufnummer - aber für sich

Auch den Sohn verurteilte er wegen gemeinschaftlichen Diebstahls. Und: Im Oktober hatte der Jugendliche die Notrufnummer 110 angerufen. Es gehe ihm nicht gut, er wolle nicht zuhause schlafen und abgeholt werden. Weil das Gespräch vor allem aus Weinen bestand, machten sich die Beamten auf den Weg, fanden den 17-Jährigen jedoch nicht. Als sie erneut telefonischen Kontakt zu ihm hatten, nannte er ihnen einen anderen Ort, an dem er gerade sei. Das Spiel spielten die Polizisten vier Mal mit – über eine Stunde lang. Beim fünften Mal hielten sie ihn in der Leitung und fanden ihn schließlich. „Er hat nicht mehr geweint, war nicht aggressiv“, sagte einer der Beamten vor Gericht als Zeuge aus. „Er war einfach unfassbar ruhig. Das war schon ein sehr komisches Verhalten.“ Grund zur Annahme, dass der junge Mann sich in irgendeiner Weise in Gefahr befand, habe es jedoch nicht gegeben, führte er weiter aus.



Wie er auf diese Idee gekommen sei, wollte der Richter von dem 17-Jährigen wissen. Es sei ihm nicht gut gegangen zu dieser Zeit, lautete die Antwort. Die ließ der Richter aber nicht gelten: „Das weiß man doch, dass die 110 für Notlagen da ist. Ich versteh nicht, warum man dann da anruft?“ Daraufhin schwieg der Angeklagte kleinlaut. „Ich auch nicht“, gab er dann zu. 350 Euro Geldauflage lautete das Urteil für den Sohn. Wegen des Diebstahls und des Missbrauchs des Notrufs.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg