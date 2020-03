Gemeinderatswahl 2020: „Pro Ebersberg“ mischt den Stadtrat durch.

Ebersberg: Die Machtverhältnisse der politischen Lager sind nach der Kommunalwahl zwar nicht gänzlich auf den Kopf gestellt, aber doch wesentlich verändert.

Ebersberg – In der Kreisstadt sind die Karten neu gemischt. Die Machtverhältnisse der politischen Lager sind nach der Kommunalwahl zwar nicht gänzlich auf den Kopf gestellt, aber doch wesentlich verändert.

„Pro Ebersberg“ darf drei Räte ins Gremium schicken

Grund dafür liefert vor allem die neue Wählergemeinschaft „Pro Ebersberg“, die auf Anhieb drei Stadträte ins Gremium schicken darf. Am meisten einstecken musste die CSU, sie verliert zwei Sitze. Es ist ein spürbarer Unterschied, ob fünf oder sechs Parteien über die Geschicke einer Stadt entscheiden. Je mehr Fraktionen, desto langwieriger zwar oft die Diskussion, aber auch desto unterschiedlicher die Impulse, desto unvorhersehbarer der Ausgang und desto aufgelockerter die Bündnisse.

Bisher stellen CSU und die ihr nahe stehenden Freien Wähler zusammen 14 von 24 Stadträten. Regelmäßig beklagen die Fraktionen von Grünen und SPD, dass sie bei Uneinigkeiten gegen dieses Bollwerk zu wenig Gewicht auf die Waage bringen könnten. Das wird in Zukunft anders sein. CSU und Freie stellen zusammen nunmehr elf Stadträte und damit keine Mehrheit mehr. Um Beschlüsse durchzubekommen, muss die mächtigste Fraktion also stärker die Kommunikation mit allen anderen Parteien suchen. Es wird vermutlich wechselnde Allianzen geben. Das ist auch das Verdienst der neu gegründeten Wählergemeinschaft „Pro Ebersberg“, deren erklärtes Ziel es war, frischen Wind ins Rathaus zu bringen, den Laden ein wenig durchzurütteln.

Pro Ebersberg: Schwache Bürgermeisterwahl, starke Gemeinderatswahl

Zwar ist es der Gruppierung nicht gelungen, den Bürgermeister zu stellen. Ihr Kandidat Josef Peis konnte nur 9,4 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Aber bei den Stadtratswahlen holte „Pro Ebersberg“ immerhin 12,4 Prozent. Das sind drei Sitze, die sowohl CSU (-2), aber auch SPD und Freie Wähler (je -1) abgeben müssen. Der Einfluss der Christsozialen schwindet mit 34,3 Prozent und acht Stadträten in Ebersberg auf ein historisches Tief. Das schmerzt die Konservativen umso mehr, als auch der Bürgermeisterstuhl nach dem phänomenalen Ergebnis für SPD-Mann Uli Proske (46,7 Prozent) für die CSU fast schon verloren scheint.

Sitzverteilung im Ebersberger Stadtrat

Sitzverteilung im Ebersberger Stadtrat

Dem bundesweiten Trend entsprechend nicht verwunderlich ist das gute Abschneiden der Grünen. Sie haben auch in Ebersberg Boden gut gemacht und sind mit 18,6 Prozent der Wählerstimmen knapp vor der SPD (18,4 Prozent) gelandet. Damit gewinnen die Grünen einen Sitz hinzu und sind mit fünf Stadträten künftig zweitstärkste Fraktion.

Bei Kommunalwahlen gibt es keine Fünf-Prozent-Hürde. Darum darf die FDP weiterhin mitgestalten, auch wenn sie nur 3,2 Prozent der Wähler von sich überzeugte. Einziger Stadtrat der Liberalen ist und bleibt Bernhard Spötzl.

Ebersberg: Enttäuschung aus paritätischer Sicht

Ernüchternd ist die künftige Zusammensetzung des Stadtrats aus paritätischer Sicht. In anderen Orten des Landkreises treten mehr Frauen kommunalpolitisch in Erscheinung, drei bis sechs Kommunen (je nach Stichwahlergebnissen) werden nunmehr sogar von einer Bürgermeisterin angeführt statt bisher nur die Stadt Grafing. In der Kreisstadt hingegen geht der Trend sogar in die andere Richtung. Demnächst ist nur noch jedes vierte Stadtratsmitglied weiblich. Die sechs Frauen (bisher sieben) kommen von den Grünen (3), der SPD (2) und der CSU (1). Die drei anderen Fraktionen, FW, „Pro Ebersberg“ und FDP, sind ausschließlich männlich besetzt.

Stadtrat Ebersberg

CSU: Alexander Gressierer (4981 Stimmen, Listenplatz 1), Florian Brilmayer (4793, LP), Josef Riedl (4023, LP), Marina Matjanovski (3936, LP 2), Martin Schedo (3584, LP 5), Günter Obergrusberger (2770, LP 12), Martin Schechner (2696 LP 8) Johann Hilger (2239, LP 9).

Grüne: Dr. Marc Block (2351, LP 2), Petra Behounek (2225, LP 1), Susanne Schmidberger (1930, LP 3), Lakhena Leng (1432, LP 5), Jürgen Friedrichs (1335, LP 4).

Freie Wähler: Toni Ried (3155, LP 1), Eduard Zwingler (2107, LP 3), Maximilian Frischt (1373, LP 5). SPD: Doris Rauscher (3871, LP 3), Elisabeth Platzer (2847, LP 1), Christoph Münch (2270, LP 2), Stefan Mühlfenzl (2163, LP 8).

FDP: Bernhard Spötzl (1095, LP 1).

Pro Ebersberg: Josef Peis (2625, LP 1), Gerd Otter (1808, LP 4), Dominic Mayer (1312, LP 5)

VON UTA KÜNKLER