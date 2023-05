Nächstes Großprojekt in Ebersberg geplant: Freiflächen PV-Anlage östlich von Weiding

Von: Peter Kees

Östlich des Ebersberger Weilers Weiding in Richtung Schrankenschneider könnte eine Freiflächen-Photovoltaikanlage entstehen. © PETER KEES

Gerade entsteht in Oberlaufing in Blickweite der B304 eine Freiflächen-Photovoltaikanlage. Die nächste könnte östlich von Weiding gebaut werden.

Ebersberg – Östlich des Ebersberger Weilers Weiding Weiding will ein Anwohner in Zusammenarbeit mit dem Eberwerk auf einer Fläche von 4,1 Hektar eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichten. Über die formlose Voranfrage des Mannes diskutierten die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrats.

CSU: „Schön ist das leider nicht“

Grundsätzliches Einverständnis stellten zwar alle Stadträte in Aussicht, doch gab es auch Vorbehalte. „Schön ist es leider nicht,“ betonte etwa Martin Schechner (CSU), der unweit der geplanten Anlage in Mailing zu Hause ist, und meinte damit das Verbauen von Naturflächen. Zur Seite sprang ihm Gerd Otter (Pro Ebersberg), der das optische Erscheinungsbild von Freiflächen-Photovoltaikanlagen durchaus kritisch sehe, in Weiding allerdings weniger, denn dort sei die geplante Fläche durch die landschaftlichen Gegebenheit eher bedeckt.

Worüber sich andere Stadträte – namentlich Toni Ried (Freie Wähler) und Josef Riedl (CSU) – Sogen machten, ist, dass die angedachte Anlage unmittelbar bis zur Wohnbebauung reichen könnte. „Ich habe ein Problem damit, wenn eine solche Anlage bis an den Rand eines Dorfes gebaut wird,“ stellte Riedl klar. „Für Anwohner schwierig, wenn sie aus dem Fenster direkt auf die Anlage blicken.“ Das müsse bei der Realisierung bedacht werden.

Für Bau der Anlage müssen etliche Auflage erfüllt werden

Für den Bau der Anlage ist eine Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Aufstellung eines Bebauungsplanes als Sondergebiet notwendig. Zudem gibt es Auflagen der Verwaltung, etwa „dass die überörtlichen Zielvorgaben nicht entgegenstehen.“ Außerdem müsse nachgewiesen werden, dass „keine Flächen innerhalb der besonders geeigneten Flächen zur Verfügung stehen.“ Laut Verwaltung liegt die beantragte Fläche nämlich „innerhalb der Restriktionsflächen im Bereich regionaler Grünzug und landschaftliches Vorbehaltsgebiet“ und ist für PV-Freiflächenanlagen deshalb nur als „bedingt geeignet“ eingestuft. Ferner müsse die Wirtschaftlichkeit geprüft werden.

Anlagen bis vier Hektar sollen weniger als 500 Meter von einer Mittelspannungsleitung mit freier Netzkapazität entfernt sein. Im vorliegenden Fall liegen die geplanten Grundstücke aber offensichtlich nicht im wirtschaftlichen 500 Meter-Bereich, wobei „unverbindliche Recherche über die Internetplattform des Bayernwerks“ bereits ergeben hätten, dass es auch einen Einspeisepunkt mit ca. 200 Meter Entfernung geben könnte.

Stadt will Planungskostenvereinbarung abschließen

Zum weiteren Vorgehen schlägt die Verwaltung vor, mit dem Antragsteller zunächst eine Planungskostenvereinbarung abzuschließen, in der alle Fragen zu den notwendigen Gutachten, die Festlegung eines geeigneten Planungsbüros sowie die Tragung sämtlicher Planungs-, Bau- und Erschließungskosten durch den Antragsteller geregelt werden. „Nach erfolgreichem Abschluss dieser Vereinbarung kann in einer nächsten Sitzung der Aufstellungsbeschluss sowohl für den Flächennutzungsplan als auch für den Bebauungsplan gefasst werden.“

Bemerkenswert: Das Vorhaben ist seit Verabschiedung des PV-Standortkonzepts der Stadt das einzige konkrete Projekt dieser Art. Neben der derzeit in Bau befindlichen Anlage in Oberlaufing und dem geplanten Vorhaben in Weiding sind laut Stadtverwaltung keine weiteren Freiflächen-Photovoltaikanlage im Stadtgebiet in Planung oder beantragt.

