Auto rast über Rot auf Zehnjährige zu - Mutter verhindert Schlimmstes

Von: Josef Ametsbichler

Rot zeigte die Ampel (Symbolbild). Die Frau fuhr trotzdem einfach weiter. © Stefan Sauer / dpa

Beinahe hätte eine Raserin mitten in Ebersberg an einer Fußgängerampel ein Kind überfahren. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Ebersberg - Einen Schockmoment der üblen Art haben eine Mutter und ihre zehnjährige Tochter an einer Fußgängerampel mitten in Ebersberg erlebt. Wie die Polizei berichtet, wollten die beiden am Freitagnachmittag, 21. Juli, um 17.04 Uhr, so die Zeugenaussage der Mutter, die Bahnhofstraße an der Fußgängerampel nahe der Pfarrkirche St. Sebastian überqueren.

Bei Grün die Straße überquert: Unbekannte Autofahrerin überfährt beinahe ein Mädchen

Als sie bei Grün losmarschiert waren und die Fahrbahn fast hälftig gequert hatten, so die Polizei weiter, bemerkte die Mutter ein Fahrzeug, das auf sie und ihr Kind zuhielt. Demnach habe eine Autofahrerin vom Marienplatz kommend einfach das geltende rote Ampellicht ignoriert und dabei beinahe das Kind angefahren, „das durch eine geistesgegenwärtige Reaktion der Mutter unverletzt blieb“, so die Schilderung im Polizeibericht. „Die Ford-Fahrerin fuhr ohne anzuhalten weiter“, schreiben die Ermittler.

Hellgrauer Ford Puma samt Fahrerin gesucht: Wer hat den Vorfall beobachtet?

Die Polizei Ebersberg hat nun die Ermittlungen wegen dieses gefährlichen Rotlichtverstoßes aufgenommen. Das betreffende Fahrzeug wird als hellgrauer Ford Puma beschrieben, mit einem „WS“-Kennzeichen, was dem Altlandkreis Wasserburg entspricht. Am Steuer sei eine Frau gesessen, zu der es keine weitere Beschreibung gibt. Die Beamten der Ebersberger Inspektion suchen nun Zeugen des Vorfalls. Wer etwas im Zusammenhang mit dem Vorfall beobachtet hat, wird durch die Ermittler gebeten, sich unter (0 80 92) 82 68-0 mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

