Grabsch-Massage: Physio soll 14-Jährige betatscht haben

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Mehr als nur massiert soll der Physiotherapeut seine 14-jährige Klientin haben. Die Teenagerin fühlte sich von dem Mann belästigt. (Symbolbild) © imago stock&people

Ein Physiotherapeut soll beim Massieren eine Jugendliche sexuell belästigt haben: Der Mann widerspricht seiner Strafe erst und knickt dann ein.

Ebersberg – Ordentlich in eine Klarsichthülle verpackt hatte ein 32-Jähriger seine Verteidigungsansprache für den Amtsrichter vorbereitet. Zum Vorlesen aber kam der Physiotherapeut aus dem nördlichen Landkreis nicht mehr. Den Vorwurf, dass er ein 14-jähriges Mädchen begrapscht haben soll, bestritt der Mann zwar. Seinen Einspruch gegen den entsprechenden Strafbefehl zog er aber auf dringendes Anraten von Richter und Staatsanwalt zurück. Anwalt hatte er keinen.

Vorwurf: Übergriffige Berührungen auf dem Schoß des Masseurs

Vor Gericht saß der Mann laut Anklage, weil es bei der Massage eines 14-jährigen Mädchens zu mehr Körperkontakt gekommen sei, als es das Gesetz und die guten Sitten erlauben. Er habe die Teenagerin bei einem Termin Ende 2022 gebeten, sich auf seinen Schoß zu setzen. Dann habe er sie unterm T-Shirt an der Schulter sowie im Schritt nahe am Intimbereich angefasst und dabei erregt gewirkt, so der Vorwurf.

Das Mädchen war wegen der unübersichtlichen Situation zunächst nicht als Zeugin geladen. „Ich würde das gerne vermeiden“, so Richter Dieter Kaltbeitzer. Er wollte erst klären, weshalb der Angeklagte zunächst nur Einspruch gegen die Höhe der verhängten Geldstrafe eingelegt hatte – und kurz darauf gegen den Tatvorwurf als Ganzes. „Das geht nicht ohne Weiteres“, so der Richter über diesen Meinungsumschwung.

Sprachschwierigkeiten beim Einspruch

Der Angeklagte nahm eine entsprechende Vorlage des Richters dankbar an, er habe wegen sprachlicher Schwierigkeiten nicht genau verstanden, was das Gericht von ihm gewollt habe. „Es ist irgendwie zu Verwirrung gekommen“, meinte der Mann, der sich mit dem Deutschen schwertat. Er wolle jetzt aber einen Prozess – und die Aussage der 14-Jährigen. „Ich habe keine Chance zu kämpfen bekommen.“

Was genau seine Verteidigungsstrategie gegen die Grapschvorwürfe gewesen wäre, blieb am Ende sein Geheimnis. Das Problem lag in einer für den Angeklagten eigentlich positiven Entwicklung: Er hat jüngst eine neue Arbeitsstelle angenommen, bei der er mehr verdient als zuvor. Im Falle einer Verurteilung, nach der es aussehe, rechnete ihm der Richter vor, müsse die Tagessatzhöhe neu angesetzt werden. Dann müsse der Mann mit bis zu 6400 Euro Geldstrafe für sein mutmaßliches Vergehen kalkulieren, bis zu 80 Tagessätze zu je 80 Euro. Im Strafbefehl standen 60 Tagessätze zu je 30 Euro, macht 1800 Euro.

Hohes finanzielles Risiko: Angeklagter knickt ein

Der Angeklagte rang sichtlich mit sich. Dann aber schaltete sich der Staatsanwalt in die Diskussion ein und drohte, dass seine Behörde nun eventuell die Höhe des Strafbefehls überdenke. Dem Angeklagten wurde das finanzielle Risiko möglicherweise dreieinhalb Mal so viel bezahlen zu müssen zu hoch, um weiter zu verhandeln. Mit den Worten: „Die Menschlichkeit hat gelitten“, zog er seinen Einspruch zurück und akzeptierte die 1800 Euro Strafe.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.