Bringen Sie Licht in einen dunklen Alltag!

Die Weihnachtsaktion 2017 der Ebersberger Zeitung widmet sich der versteckten Altersarmut im Landkreis. Die Aktion wird mit einem Konzert des Grafinger Jugendorchesters eröffnet.

Landkreis – Es ist die verborgene Not alter Menschen, die ohne eigenes Verschulden in die Armutsfalle getappt sind. Es sind Einzelschicksale im Landkreis Ebersberg, die im Verborgenen bleiben und in keiner Statistik auftauchen. In unserer Weihnachtsaktion 2017 „Kette der helfenden Hände“ wollen wir den Betroffenen ein wenig Licht ins Dunkel ihres Alltags bringen – zusammen mit dem Lions Club Ebersberg und den Rotariern Grafing-Ebersberg. Wir hoffen auf die traditionell große Spendenbereitschaft der Menschen im sonst so reichen Landkreis Ebersberg.

Den Auftakt zur Aktion, die bis Januar 2018 laufen wird, bildet ein Konzert des Grafinger Jugendorchesters am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr, im Sparkassensaal in Ebersberg. Orchester-Leiterin Hedwig Gruber hat ein buntes Programm zusammengestellt, die Schirmherrschaft für dieses Konzert hat Landrat Robert Niedergesäß übernommen.

Karten für das Konzert, das ein wunderbares Klangerlebnis verspricht, gibt es zum Preis von 25 Euro ab sofort in den Geschäftsstellen der Raiffeisen-Volksbank Ebersberg(Aßling, Ebersberg, Glonn, Grafing, Oberpframmern, Steinhöring), in der Geschäftsstelle der Ebersberger Zeitungin der Eichthalstraße 2 in Ebersberg sowie in der Bücherstube Slawik in Grafing und an der Abendkasse. Online können die Karten unter www.jugendorchestergrafing.de erworben werden.

Der Erlös kommt zu 100 Prozent den betroffenen Menschen im Landkreis zugute.