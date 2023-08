Küche der Kreisklinik Ebersberg: Auf den Vater folgt der Sohn

Von: Robert Langer

Wie einen Staffelstab reicht Ludwig Grill (re.), Küchenchef in der Kreisklinik, den Kochlöffel weiter an seinen Sohn Sebastian, der die Leitung übernimmt. © Stefan Roßmann

Der Chef der Ebersberger Kreiklinik-Küche, Ludwig Grill, geht demnächst in Ruhestand. Seinen Posten gibt er weiter: an seinen Sohn.

Ebersberg – In der Gastronomie sind Familienunternehmen über mehrere Generationen keine Seltenheit. Bei der Küche der Kreisklinik Ebersberg ist es jedoch etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil die Küche weit über den Landkreis Ebersberg einen hervorragenden Ruf genießt und sogar schon ein Fernsehteam anlockte. Sondern weil sie nun als „Familienunternehmen“ in die zweite Generation geht.

Der bisherige Chef Ludwig Grill (60) geht in vier Monaten in den Ruhestand. Mitarbeiter müssen sich jedoch nicht an einen neuen Familiennamen als Leiter gewöhnen. Der Nachfolger heißt nämlich auch Grill, mit Vornamen aber Sebastian. Der 27-Jährige ist der Sohn. Und er hat – ebenso wie der Vater – einiges an Erfolgen vorzuweisen, war unter anderem schon in etlichen hochkarätigen Restaurants tätig. Er will in der Kreisklinik die Qualität hoch halten und sieht sich dabei von der Krankenhausleitung unterstützt. Ebenso wie sein Vater Ludwig ist Sebastian Grill davon überzeugt, dass gutes Essen für die Patienten sehr wichtig ist. „Das ist ein Wohlfühlfaktor.“

Grill: Bereits für den Bundeskanzler gekocht

Ludwig Grill hatte unter anderem auf der Expo 2000 in Hannover für den Bundeskanzler gekocht. Während der Olympischen Spiele in Turin und in Athen war er Küchenchef des Deutschen Hauses. Die Entscheidung für die Küche der Kreisklinik hatte er sich nicht leicht gemacht. „Ich habe fast ein dreiviertel Jahr überlegt, habe alles abgewogen.“ Es sei so gewesen, als habe ein Teufelchen auf der einen Schulter und ein Engelchen auf der anderen Schulter gesessen. Dann habe er mit einem guten Freud sehr lange telefoniert und sich schließlich für das Krankenhaus entschieden. „Ich habe es nie bereut. Ich habe hier meine Philosophie rein gesteckt.“ Von seinem Beruf ist er noch immer begeistert. „Man macht das einfach mit Herzblut.“

Auf die berufliche Entwicklung seines Sohnes ist Ludwig Grill sehr stolz. Er sagt aber auch: „Ich möchte nicht, dass mein Sohn mich kopiert.“ Der müsse seinen eigenen Weg gehen. Er sei noch „verdammt jung“, habe aber auch schon einiges an Erfahrung aufzuweisen. „Wenn ich ihm die Leitung hier nicht zutrauen würde, würde er nicht neben mir sitzen.“ Wenn sein Sohn Unterstützung brauche, „werde ich ihn sicher nicht hängen lassen“.

Grill: Er gehe seinen eigenen Weg

Sebastian Grill gibt sich selbstbewusst. Natürlich habe sein Vater die Leidenschaft für das Kochen in ihm geweckt. Aber sonst gehe er tatsächlich seinen eigenen Weg. Klar sei auch von Anfang an gewesen, dass der Sohn nicht beim Vater in der Küche lernen würde.

Dass sein Vater in den Ruhestand gehe, sei für ihn eine große Chance gewesen. Für die Position in der Kreisklinik würden unter anderem die geregelteren Arbeitszeiten sprechen. „Hier gibt es mehr Struktur als sonst in der Gastronomie.“ Das sei unter anderem auch wichtig, „wenn man an die Familienplanung denkt“. Er habe lange über die Entscheidung nachgedacht. „Das war kein Schnellschuss aus der Hüfte.“

Zuhause kocht die Frau

Privat hat in der Familie Grill übrigens die Ehefrau von Ludwig das Zepter in der Küche inne. „Da mische ich mich nicht ein.“ Er sei aber zuständig, wenn es um das Fleisch gehe. „Ich grille“, sagt Grill senior. Im Ruhestand will er nun die Freizeit genießen und mehr Motorrad fahren.

