Polizist: Verkehr vor der Schule ist „der Wahnsinn“

Gefährlich geht es oft vor der Ebersberger Grundschule an der Floßmannstraße zu. © Stefan rosammn

Der Verkehr vor der Ebersberger Grundschule in der Ebersberger Floßmannstraße bereitet den Stadträten quer durch die Fraktionen Kopfschmerzen. Jetzt soll eine Straße für Autos gesperrt werden.

Ebersberg – Da gibt es eine beruhigende Verkehrsanalyse, aber die Stadträte sehen die Situation quer durch die Fraktionen ganz anders. Vor knapp fünf Jahren, im August 2017, stellte die SPD-Fraktion im Ebersberger Kommunalparlament einen Antrag zur Erstellung eines Verkehrskonzeptes für den Bereich um die Grundschule an der Floßmannstraße, weil die dortige Verkehrssituation die Schulkinder gefährde. Im Oktober 2017 beauftragte daraufhin die Verwaltung ein Ingenieurbüro, eine Verkehrsanalyse zu erstellen.

Doch dann gab es erst einmal eine Baustelle an der Schule, die neue Turnhalle wurde errichtet, sodass wegen Straßensperrungen die Umsetzung des Verkehrskonzeptes verschoben wurde. Nun stellte Horst Schweikert vom Münchner Ingenieurbüro Ressel dem Technischen Ausschuss die Ergebnisse der inzwischen durchgeführten Verkehrsanalyse rund um die Schule vor. Sein Fazit: alles sei normal, es gäbe keine Probleme. Anhand eines Videos (ein gefilmter Vormittag vor der Schule am 1. Oktober 2020) untermauerte er seine These.

SPD-Stadträtin: Gefährlich, chaotisch, rücksichtslos

Prompt gab es heftigen Widerspruch. Einige Räte intervenierten deutlich. Stadträtin Elisabeth Platzer (SPD) etwa bemerkte, sie sähe von ihrem Küchenfenster aus täglich, dass sich die Situation vor Ort völlig anders darstelle als in dieser Studie. Der Verkehr in der Schlesischen Straße sei chaotisch, gefährlich und von Rücksichtslosigkeit geprägt. Eltern parkten mitten auf der Straße, um ihre Kinder aussteigen zu lassen. Die vorgetragene Verkehrsanalyse sei alles andere als repräsentativ.

CSU-Stadtrat und Polizist: Wir müssen das Thema angehen

Ohne Zögern stimmten ihr die Grünen-Stadträte Jürgen Friedrichs und Petra Behounek sowie Gerd Otter (Pro Ebersberg) und Martin Schedo (CSU), seines Zeichens Polizist, zu. Es bestünde dringender Handlungsbedarf, so der einhellige Tenor. Schedo machte darauf aufmerksam, dass von den knapp 100 gezählten Fahrzeugen des Ingenieurbüros am 1. Oktober 2020 mindestens 90 einen Verstoß gegen das „Anlieger frei“-Schild begangen hätten. Die Verkehrssituation vor Ort sei der Wahnsinn, bemerkte er. „Wir müssen das Thema im Sinne unserer Kinder angehen!“ Der Schulleiter stünde jeden Morgen höchst persönlich mit gelber Weste vor Ort, um die Schülerlotsen zu unterstützen.

Bemerkenswert, dass in der in Auftrag gegebenen Verkehrsanalyse von all dem keine Rede ist, obwohl man, wie der Ingenieur betonte, den Tag der Analyse sogar mit der Schule abgestimmt habe.

Gerd Otter schlug vor, die Schlesische Straße zukünftig für den Verkehr zu sperren und einen Versenkpoller anzubringen, sodass Anwohner und Dienstleister die Straße noch benutzen können. Er stieß damit auf offene Ohren.

Bürgermeister Proske: Wir müssen die Schlesische Straße sperren

Bürgermeister Ulrich Proske (parteilos) beendete die hitzige Diskussion mit treffenden Worten: „Wir wissen doch, was wir tun müssen, die Schlesische Straße sperren.“ Für die nächste Sitzung kündigte er eine Beschlussvorlage dahingehend an.

Für die Zuhörer im Saal vielleicht etwas irritierend: Der ganze Stadtrat scheint die Situation vor Ort seit Jahren gut zu kennen, man beauftragte dennoch einen Fachmann mit einer Analyse, dessen Ergebnis ganz offensichtlich das Problem nicht erfasst hat. pke

