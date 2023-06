Gymnasium oder Berufsschule: Grüne ärgern sich über fehlende Ehrlichkeit

Von: Robert Langer

Teilen

Jeden Euro umdrehen muss zurzeit der Landkreis Ebersberg. Da kann man nicht so tun, als könne man zwei neue Schulen gleichzeitig bauen, sagen die Grünen. © Daniel Karmann/dpa

Die gleichzeitige Umsetzung der wichtigsten Schulprojekte im Landkreis ist nicht möglich, rechnen die Grünen vor. Sie fordern die Kreispolitik auf, sich das einzugestehen.

Landkreis – Realistisch gesehen, könnten die drei großen Schulprojekte des Landkreises in den nächsten zehn Jahren nicht gleichzeitig finanziert werden – also Erweiterung des Gymnasiums Kirchseeon, Neubau Gymnasium Poing und Berufsschule in Grafing-Bahnhof. Das betonten die Sprecher der Kreistagsfraktion der Grünen am Montag in Ebersberg vor dem Hintergrund der angespannte Finanzlage des Landkreises. Finanzierbar seien die Vorhaben gleichzeitig nur mit einer zusätzlichen Belastung der Gemeinden über die Kreisumlage, so die Grünen. Die Erhöhung der Umlage könnte dann aber Vorhaben der Kommunen stark gefährden.

Benedikt Mayer, Vize-Fraktionssprecher der Grünen. © Stefan Roßmann

„Es muss Schluss sein mit uneinlösbaren Versprechungen und hinhaltenden Reden“, sagt Benedikt Mayer, stellvertretender Fraktionssprecher. Die Grünen fordern „mehr Ehrlichkeit“ in der Diskussion. Man komme um eine klare öffentliche Priorisierung nicht herum. „Auch wenn das schmerzlich und eine Zumutung ist.“ Sie legen sich fest: Zunächst das Gymnasium in Kirchseeon ausbauen (geschätzt 23 Mio. Euro), das für acht Jahrgänge bis zum Abitur errichtet wurde. Nach der Änderung der bayerischen Politik sind es künftig wieder neun Jahrgänge, was zusätzliche Schüler und fehlenden Platz bedeutet.

Wegen Schülerzahlen: Grüne fordern Gymnasium vor Berufsschule

Priorität zwei: Bau des Gymnasiums in Poing (geschätzt 110 Mio. Euro). Der festgelegte Bedarf von 1000 Schülern betreffe vor allem den Landkreis Ebersberg selbst. Priorität drei: die Berufsschule in Grafing-Bahnhof (geschätzt 107 Mio. Euro). Die würde die geringste Zahl an Schülern aus dem Landkreis betreffen, so die Grünen. Benötigt würde allerdings eine aktuelle Bedarfsanalyse durch das Kultusministerium. Auch fehlt laut Grünen bisher eine Prognose aus dem Landratsamt zur möglichen Refinanzierung über Gastschulbeiträge.

Ohne eine Priorisierung würden wichtige Investitionen auf Jahre hinaus auf der Warteliste bleiben, sagen die Grünen und nennen den Klinikausbau, das Ausbildungszentrum für Feuerwehren, Turnhallen in Grafing und Vaterstetten, Sanierung des Gymnasiums Markt Schwaben und den Bereich Energiewende.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.