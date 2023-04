„Das ist eine Katastrophe“: Hallen-Desaster in Ebersberg

Von: Michael Acker

2019 war die Turnhalle an der Floßmannstraße eröffnet worden. Jetzt ist sie wegen Pfusch am Bau zu. © SRO

Die Schulturnhalle an der Floßmannstraße in Ebersberg ist erst rund vier Jahre alt. Jetzt ist sie zu. Grund: Pfusch am Bau.

Ebersberg – Bürgermeister Ulrich Proske spricht am Donnerstag, 27. April, von einer „Katastrophe“ für die Stadt. Gerade hat er die Grund- und Mittelschule Ebersberg informiert, dass ihre neue Turnhalle an der Floßmannstraße wegen Baumängeln geschlossen werden muss. Sie war erst im Jahr 2019 eröffnet worden.

Wasser dringt in Hallendecke ein

Nach einem Wasserschaden in der flach geneigten Hallendecke ist die Stabilität der Deckenkonstruktion nicht mehr gewährleistet. In einer ersten Einschätzung spricht das städtische Bauamt davon, dass die Halle für mindestens ein Jahr außer Betreib bleibt.

Proske berichtet gegenüber der Ebersberger Zeitung, dass die Mängel am Dach kurz nach der Fertigstellung des Gebäudes entdeckt worden seien. Zunächst habe man sich an den Dachdecker gewandt, doch der sei nicht mehr greifbar gewesen, da insolvent. Der zuständige Architekt aus Kehlheim habe eine Haftung zurückgewiesen, weswegen die Stadt prozessiert habe, so der Rathauschef.

Gutachten: Planungsfehler und Ausführungsfehler

Das vom Gericht bestellte Gutachten, das jetzt der Stadt zugegangen sei, spricht von „Planungsfehlern, Ausführungsfehlern und Fehlern in der Bauüberwachung“. Der Stadt sei schon aus Haftungsgründen nichts anderes übrig geblieben, als die Halle sofort zu sperren, sagt Proske. In der tragenden Holzkonstruktion sei im undichten Bereich eine Restfeuchte im Holz von 20 Prozent gemessen worden. Gesetzlich zulässig seien zehn Prozent, um die Statik nicht zu gefährden. Damit habe man die „bauaufsichtliche Zulassung“ verloren, hieß es.

Und jetzt? Auf das bestehende Dach der Halle soll ein Gerüst gebaut werden, das ein provisorischen Trapezblechdach trägt. Dann soll darunter der schadhafte Dachstuhl freigelegt werden, um die betroffenen Holzteile auszutauschen. Proske rechnet mit Kosten von rund 600 000 Euro. Die Stadt werde versuchen, sich das Geld mit juristischen Mitteln zurückzuholen.

Schulleiter schreibt verzweifelten Brief an Eltern

Schulleiter Alexander Bär spricht in einem Brief an die Eltern, der unserer Zeitung vorliegt, von einem „sehr schweren Schlag“ für den Sportunterricht an der Grund- und Mittelschule Ebersberg. Aktuell seien 18 Sportgruppen – vor allem aus der Grundschule – von der Sperrung betroffen. „Sportgruppen- und Klassen, die wir in den nächsten Wochen kaum mit räumlichen Alternativen versorgen können“, sagt Bär. Man werde bis Schuljahresende nach räumlichen Alternativen suchen, um den Sportgruppen der Schule weitgehend taugliche Sportstätten anbieten zu können. Aktuell sei bei schlechter Witterung damit zu rechnen, dass Sportgruppen im Klassenzimmer bleiben oder Randstunden (5./6. Stunde) entfallen müssen. Die verbliebene Turnhalle an der Baldestraße könne nicht alle 40 Sportgruppen aufnehmen, die es im Schuljahr 2023/2024 gebe.

Herber Schlag auch für den Breitensport

Ein herber Schlag ist die Hallensperrung aber nicht nur für die Schule, auch den Vereinssport des TSV Ebersberg und den Breitensport in der Kreisstadt trifft sie hart. Denn: Auch die Dreifachturnhalle muss im Sommer gesperrt werden, weil dort eine neue Lüftungsanlage eingebaut wird. „Von Juni bis Oktober ist die planmäßig zu“, sagt Proske. „Das ist ein Mega-Problem für den TSV und seine zahlreichen Sparten“.

Und Schwimmen? Muss derzeit in Ebersberg auch ausfallen, da das Bad noch eine Baustelle ist. Selbst nach seiner Fertigstellung entspannt es die Schulsport-Situation kaum. Denn: Sportunterricht könne nicht grundsätzlich mit Schwimmunterricht ersetzt werden, so Schulleiter Bär.

