Haus Moossteffl ist seit 15 Jahren Heimat für psychisch Erkrankte

Von: Jörg Domke

Haus Moossteffl: Ein Höhepunkt des Sommer-und Jubiläumsfestes war eine Modenschau. © privat

Das Haus Moossteffl, ein ehemaliges Wirtshaus in Ebersberg, ist seit 15 Jahren Heimat für psychisch Erkrankte. Jetzt wurde gefeiert.

Ebersberg – Früher war das Haus Moossteffl am Grafinger Platz in Ebersberg einmal ein klassisches Wirtshaus. Das Anwesen stand dann längere Zeit leer, bis es umgenutzt und nach und nach umgestaltet wurde zu einer Wohneinrichtung des Einrichtungsverbands Steinhöring (EVS). Als Heimat für Menschen mit psychischen Erkrankungen steht die ehemalige Gaststätte samt einiger angeschlossener Wohnungen im benachbarten Schwedenweg inzwischen 29 Klienten zur Verfügung.

Im Haus Moossteffl und in drei Wohnungen im Schwedenweg arbeitet der EVS mit einem Bezugsbetreuersystem. Das heißt: Jeder Bewohner hat eine feste und stellvertretende Bezugsperson. Die Bezugsbetreuer arbeiten wiederum eng mit der Ebersberger Werkstätten oder anderen tagesstrukturierenden Einrichtungen, dem Fachdienst, Ärzten und Behörden zusammen. 28 Mitarbeiter gibt es derzeit in den unterschiedlichsten Bereichen – von der Hauswirtschaft über Nachtwachen bis hin zu Reinigungskräften.

Seit 15 Jahren ist das Haus Moossteffl inzwischen eine solche Wohnstätte. Bewohner gehen durchaus regelmäßigen Beschäftigungen nach, zum Beispiel in einer Werkstatt für Menschen mit psychischer Erkrankung (WfbM Ebersberg). Auch andere Angebote werden genutzt; zum Beispiel bei der Diakonie. Die Auslastung liegt von Beginn an bei 100 Prozent.

Betreuung für 29 Bewohner

Das 15-jährige Bestehen verband der EVS jetzt mit einem Sommerfest, zu dem neben Bewohnern und Mitarbeitern auch die Nachbarn aus dem unmittelbaren Umfeld eingeladen waren. Einrichtungsleiter Heiko Schröder und sein Team hatten dazu ein buntes Programm zusammengestellt. Er machte in einer kurzen Ansprache etwa auf einige für den täglichen Betrieb nicht unwichtige Veränderungen in den letzten zwei Jahren aufmerksam. Sein besonderer Dank galt dem Vermieter Franz Estendorfer.

Clown Pippo hatte einen Auftritt, ebenso die Band Mardi Gras. Es gab Body-Tattoos, eine Hüpfburg und eine Button-Maschine. Und, last but not least, eine Modenschau, die von Bewohnern und Mitarbeitern und dank der Mithilfe der örtlichen Diakonia M7 eine besondere Gaudi für alle war.

