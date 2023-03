„Es brennt!“: Hausarzt sieht Kinder in psychischer Notlage

Von: Josef Ametsbichler

Corona und die Weltpolitik - zwei belastende Faktoren für junge Menschen, diagnostizieren Mediziner. (Symbolfoto) © Jens Kalaene

Immer mehr Ärzte im Landkreis sorgen sich um psychische Lage von Kindern und Jugendlichen. In einem kostenlos zugänglichen Symposium wollen sie Hilfen aufzeigen.

Landkreis – Die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Ebersberg sind unter psychischem Druck wie nie. Nicht nur durch die Isolation während der Corona-Pandemie, sondern auch durch die globalen, sich überlappenden Krisen um Krieg und Klima. Das diagnostiziert der Ärztliche Kreisverband Ebersberg, der die psychische Gesundheit der Heranwachsenden deshalb heuer zum Schwerpunkt gemacht hat. Marc Block, Vorstand des Ärztlichen Kreisverbands erklärt, was dahintersteckt.

- Herr Dr. Block, wie beobachten Sie die momentane psychische Situation der Kinder und Jugendlichen?

Meine Kollegen in den Fachpraxen, aber auch wir Hausärzte bemerken eine erhebliche Zunahme psychischer Erkrankungen bei den Heranwachsenden. Das bestätigt sich in Gesprächen mit Lehrern, Erziehern und Sportvereinen.

- Lässt sich das beziffern?

Schon 2020 hat die Krankenkasse KKH von 60 Prozent mehr Essstörungen und 30 Prozent mehr Depressionen bei Minderjährigen im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren berichtet. Insgesamt habe sich die Anzahl der Depressionen innerhalb von 10 Jahren verdoppelt und es sei zu einer Steigerung aller psychischen Erkrankungen im Schnitt um 20 Prozent gekommen. Im Jahr darauf sprach die DKV angesichts einer Häufigkeitssteigerung von Depressionen um 20 Prozent innerhalb von drei Jahren von einer drastischen Entwicklung. Der Barmer Arztreport 2021 beschreibt eine Verdopplung der Anzahl der Kinder und Jugendlichen im Vergleich zu 2010, die sich in einer Psychotherapie befänden.

Marc Block, Vorstand des Ärztlichen Kreisverbands © Stefan Roßmann

- Es brennt also überall.

Ja, es brennt! Nicht nur, dass Kinder und Jugendliche sehr unter der Corona-bedingten Isolation gelitten haben. Sie nehmen auch nach der Pandemie ihre Umwelt als bedroht wahr und entwickeln Zukunftsängste.

- Zurecht?

Die Klimakatastrophe bringt täglich neue furchtbare Schreckensnachrichten hervor und verstärkt die Angst vor der Zukunft. Das Vertrauen in die Vernunft der Menschen und in die seit Jahren sicher geglaubte globale Friedensordnung ist durch Kriege in Syrien und der Ukraine abhandengekommen. Auch diese Ängste suchen sich oft ihren Weg und machen krank.

- Welche Symptome beobachten Sie?

Zu uns kommen Zwölfjährige in die Praxis, die sich selbst verletzen, sich „ritzen“. Andere gehen wegen Angst-bedingter diffuser Beschwerden über Wochen und Monate nicht in die Schule und ziehen sich zurück. Kinder leiden unter Lustlosigkeit, Grübelei und Traurigkeit. Andere erleben zwanghafte Handlungen wie den Drang sich unaufhörlich die Hände waschen zu müssen. Oder sie leiden unter Essstörungen und Süchten.

- Was ist zu tun?

Das Wichtigste ist das Erkennen solcher Erkrankungen durch die Bezugspersonen, also Eltern, Freunde und Bekannte. Beschwerden und Auffälligkeiten und mögliche Hilfsangebote sollten mit Betreuungspersonen, Lehrern, Haus- und Kinderärzten besprochen werden. Besonders wichtig erscheint mir, dass alle diese Stellen ein enges Netzwerk bilden. Da sehen wir Aufholbedarf. Deswegen haben wir die psychische Gesundheit der Heranwachsenden zum Thema unseres Symposiums gemacht.

„Jugend unter Druck“: Gratis-Infotag des Ärzteverbands in Ebersberg Referenten aus der Kinder- und Jugendmedizin, der ambulanten und stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Rechtsmedizin, der Schulpsychologie und das Jugendamt stellen sich bei einer Podiumsdiskussion am Mittwoch, 15. März, von 13 bis 18 Uhr im Alten Speicher in Ebersberg auch den Fragen des Publikums.

Die öffentliche Informations- und Fortbildungsveranstaltung organisiert der Ärztliche Kreisverband Ebersberg. Sie trägt den Titel „Kinder und Jugendliche unter Druck – psychische Gesundheit bei Heranwachsenden“. Eltern, Betreuer, Lehrer und Mediziner im Landkreis beobachten demnach immer mehr psychische Auffälligkeiten wie sozialen Rückzug, Essstörungen, Ängste oder Depressionen. Kinder und Jugendliche leiden in den letzten Jahren verstärkt unter den Folgen der Pandemie, aber sie leiden auch unter einer Umwelt, die durch Klimakatastrophe, zahlreiche Krisen und Kriege als existenziell bedrohlich wahrgenommen wird“, heißt es in einer Pressemitteilung des Ärzteverbands. Dazu kämen Schulprobleme und Gewalterfahrungen. Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos, lediglich das anschließende Benefizkonzert um 20 Uhr erfordert eine Eintrittskarte (siehe unten). Unterstützt wird die Veranstaltung durch die Gesundheitsregion Ebersberg, das Institut für Versorgungsforschung „Invade“ und den Lions Club.

- Für viele Patienten ist es schwierig bis unmöglich, an Therapieplätze zu kommen. Was kann Koordination dagegen ausrichten?

Nicht jedes Kind, nicht jeder Jugendliche braucht hoch spezialisierte Therapieangebote. Um eine leichte Verstimmung kann sich ein erfahrener Hausarzt kümmern. Bei einer schwerwiegenden Depression, wo die Gefahr einer Selbstverletzung oder gar eines Suizids besteht, braucht es einen Kinder- und Jugendpsychiater. Wir müssen das Gesundheitssystem entlasten, indem wir differenzieren zwischen dem, was Hausärzte und was Spezialisten leisten können. Die Praxis des Kinder- und Jugendarztes und die Hausarztpraxis sind aber immer gute erste Anlaufstellen.

- Immerhin die Corona-Pandemie scheint überstanden, macht das Hoffnung?

Das Alltagsleben ist wieder einfacher geworden. Aber die Kinder und Jugendlichen müssen es auch wieder lernen. Die Schulen beobachten Lernrückstände und psychologische Auffälligkeiten. Wir müssen diese jungen Menschen wieder ins Leben zurückholen – das ist sicherlich keine Sache, die in ein paar Wochen oder Monaten zu bewältigen ist.

- Bei Ihrem Symposium sprechen Experten zu Experten. Oder dürfen etwa Eltern und Großeltern von betroffenen Kindern auch kommen?

Natürlich, jeder ist willkommen. Gerade Eltern sind ja Experten für die Situation und das Wohl ihrer Kinder.

Benefizkonzert

