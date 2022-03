„Hauswirtschaft ist systemrelevant“: Besuch bei den Alleskönnerinnen

Von: Josef Ametsbichler

Es gibt Bayerisch Creme: Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (li.) lässt sich von Schülerin Katharina Zoßeder (24) erklären, wie man Desserts anrichtet. © sro

Zum Tag der Hauswirtschaft hat die Bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber die Landwirtschaftsschule in Ebersberg besucht - und echte Tausendsassas angetroffen.

Ebersberg – Als die Creme nach etwas Stochern mit dem Messer aus der Aluform auf den Teller rutscht, nickt Michaela Kaniber erleichtert, bevor sie ein paar Apfel- und Kiwischeibchen mit einem Zickzack-Spritzer Beeren-Sauce auf den Teller drapiert. Die Landwirtschaftsministerin (44, CSU) hat den Nachtisch-Test bestanden, Volksnähe demonstriert. Dass von der Bayerisch Creme ein Stückerl abgegangen ist, geht im Applaus unter. Die anderen Desserts, die in der geräumigen Küche der Ebersberger Landwirtschaftsschule auf den Tellern drapiert sind: makellos. Die Schülerinnen, weiße Kopftücher, rote Schürzen, sind schon beim Anrichten der Forelle Blau.

Hauswirtschaftsschule Ebersberg: Viel mehr als Kochen und Putzen

Zum Tag der Hauswirtschaft am Montag schaute sich die Ministerin einen Ausbildungsbereich an, der in manchen Köpfen immer noch dem Werdegang zur Koch- und Putzhilfe entspricht. Dabei, das wurden Ministerin und Schulleitung nicht müde zu betonen, können die Absolventinnen so viel mehr. „Hauswirtschaft ist systemrelevant“, so Kaniber.

Warum, erklärte Schulleiterin Katharina Binsteiner. „Die Jugend kann heute keine Reißverschlüsse mehr annähen“, sagte sie. 630 Unterrichtsstunden auf anderthalb Jahre verteilt umfasst so ein Studiengang zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung. Familien-, Finanz- und Haushaltsmanagement seien begehrte Fähigkeiten nicht nur in Privathaushalten. Betriebsgastronomien, Großküchen und soziale Einrichtungen suchten händeringend entsprechend ausgebildete Spezialisten. „Eine Nachfrage, die wir gar nicht bedienen können“, so Binsteiner.

Nachhaltigkeit und Resilienz: Hochaktuelle Fähigkeiten für Krisensicherheit

Zwei Treppen oberhalb der Küche, im Nähsaal, sitzt Theresa Neumeier (23) aus Reithofen (Gemeinde Pastettten, Kreis Erding) an der Nähmaschine und flickt die Löcher in der Arbeitshose ihres Vaters aus dem Sägewerk der Familie. So sieht gelebte Nachhaltigkeit aus. Hauswirtschaft ist das Gegenteil von altbacken, das erläuterte Fachbereichsleiterin Binsteiner an zwei Beispielen: dem plötzlichen Daheimbleibenmüssen in der Corona-Pandemie und den Hamsterkäufen angesichts des Ukraine-Kriegs. Wissen über Hauswirtschaft sei in Krisen ein organisatorischer Vorteil, Stichwort: Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Flexibilität, das Besinnen auf Regionales.

Schülerin: „Was für meine Zukunft machen“

So berichtete die 23-jährige Franziska Spötzl aus Obereichhofen bei Aßling vom Alltag auf dem heimischen Bauernhof mit zwei Kindern und an die 100 Stück Fleckvieh. „Jeder Tag ist durchorganisiert.“ Auf der Hauswirtschaftsschule lerne sie jeden Tag dazu, wie dabei der Stress nicht überhand nimmt und der Laden läuft. Die meisten der 22 Schülerinnen des aktuellen Zugs – Männer sind derzeit keine dabei – brächten einen landwirtschaftlichen Hintergrund mit, so Brigitte Mongensen, Stellvertretende Schulleiterin. „Das ist typisch für diesen Landkreis“, sagt sie. „Das Interesse ist groß.“

Es gibt aber auch Menschen wie Maria Mitterberger (25) aus Mettenheim im Landkreis Mühldorf, die eigentlich in einer Verwaltung arbeitet. Sie hat sich für die praktische Zusatzqualifikation entschlossen, weil sie sagt: „Es macht Sinn, wenn man alles ein bisschen besser kann.“ Und Katharina Fischbacher (23) aus Rohrdorf bei Rosenheim sagt: „Ich will was für meine Zukunft machen.“

Ausbildungsleiterin: „Unsere Schule floriert“

Etwa die Hälfte der Absolventinnen kommt aus dem Landkreis Ebersberg, großes Interesse gebe es aber auch aus der ganzen Region – so sehr, dass jeder Jahrgang komplett ausgebucht ist, so Schulleiterin Binsteiner. „Unsere Schule floriert.“ Kein Wunder, ist es doch eine Ausbildung zum haupt- oder nebenberuflichen Tausendsassa mit Fähigkeiten, die jeden Tag den Alltag schöner und schaffbarer machen können.

Das merkt auch Michaela Kaniber bei ihrem Besuch in Ebersberg. Wo sonst ein paar Butterbrezen vor sich hin trocknen, gibt es am kalten Büfett Räucherfischsalat, hausgemachten Rote-Beete-Aufstrich und frisch gebackene Nussecken. Die Ministerin bleibt nach dem offiziellen Teil noch ein bisschen. Gibt schlimmere Termine.

