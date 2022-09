Was Palliative Pflege leisten kann. Und warum Warten keine gute Lösung ist

Von: Jörg Domke

Nicht alles, was medizinisch möglich ist, ist auch sinnvoll Dr. Petra Dietz-Laukemann, Fachärztin und ärztliche Leiterin im Zentrum für Ambulante Palliativ-Versorgung der Caritas © jödo

Palliative Pflege ist ein Standbein der Caritas im Landkreis. Sie kann in der letzten Phase des Lebens viel lindern. Am besten ist, man meldet sich dort so früh wie möglich.

Landkreis/Grafing – ZAHPV. Das ist eine dieser wohl unvermeidlichen Abkürzungen, ohne die man auch im medizinisch, pflegerischen Bereich nicht mehr auszukommen scheint. Die fünf Buchstaben stehen für Zentrum für Ambulante Hospiz- und PalliativVersorgung. Oder, in anderen Worten: Es geht um das Bemühen, eine achtsame und professionelle Begleitung auf dem letzten Weg und in der Trauer zu schaffen.

Und da ist schon wieder so ein Begriff, der gerne mal missverstanden wird: Palliativ. Dr. Petra Dietz-Laukemann, Fachärztin für Allgemein- und Palliativmedizin sowie Ärztliche Leiterin der ZAHPV bei der Caritas im Raum München Land, Stadtrand und Landkreis Ebersberg, weiß aus Erfahrung: Die meisten bringen mit dem Wort „palliativ“ nur das Sterben und den Tod in Verbindung. Dabei sei das Wort vom lateinischen „pallium“ abzuleiten. Wortwörtlich geht es also zunächst einmal um einen schützenden Mantel.

Arbeit funktioniert wie ein schützender Mantel

Palliative Care, also palliative Pflege, steht laut Caritas-Homepage für „die Behandlung, Pflege, Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen und Begleitung ihrer Angehörigen.“ Um den schwerstkranken Menschen, so heißt es bei der Caritas im Internet weiter, soll eben genau dieser schützende Mantel (= pallium) gelegt werden. Gemeint sind zum Beispiel auch Demenzkranke. Wobei es sich hier um eine Erkrankung handelt, die nicht heilbar ist – und somit zeitnah eine palliative Versorgung in Anspruch genommen werden sollte. Auch wenn es womöglich nur bei einem Beratungsgespräch bleibt, weil der Allgemeinzustand noch sehr gut ist. „Uns ist das frühzeitige Anbinden so wichtig, damit alle Zugehörigen wissen, was auf sie zukommen könnte“, sagt etwa Dagmar Kiefert, Palliative Care Pflegefachkraft bei der für den Landkreis Ebersberg zuständigen Caritas.

In der Praxis ist das, am Beispiel der ZAHPV der hiesigen Caritas aufgezeigt, Teamarbeit. Ein solches Palliative Care Team besteht aus Ärzten, Pflegern, Seelsorgern und anderen Berufsgruppen wie Sozialpädagogen, Atemtherapeuten oder Physiotherapeuten. Dazu kommt eine enge Vernetzung mit hiesigen Apotheken und Pflegediensten sowie dem Hospizverein, erklärt Dagmar Kiefert. Im Zentrum aller Bemühungen stehe stets die Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen wie Übelkeit, Erbrechen und Unruhe.

Nicht alles, was geht, ist auch sinnvoll

Grundsätzlich gilt: Jeder unheilbar kranke Mensch hat einen Anspruch auf Palliativversorgung, sei es in einer stationären Einrichtung oder aber auch zu Hause. Palliativpflege muss vom Hausarzt oder Krankenhausarzt verordnet werden. Die Krankenkassen unterstützen bei der Auswahl und Inanspruchnahme von Leistungen der Palliativversorgung.

Es geht nicht nur um Schmerzen und deren Linderung, sondern auch um Angst, Atemnot und andere Beschwerden. Die Palliativmedizin selber kann die Krankheit nicht selbst behandeln. Das ist in vielen Fällen nicht mehr möglich. Sie bekämpft stattdessen die Auswirkungen im Zweifelsfall lebensverkürzender Erkrankungen. Es geht, mit anderen Worten, darum, das medizinisch Mögliche sinnvoll und vor allem im Sinn der Patienten einzusetzen und die verbleibende Zeit für die Patienten und deren Angehörigen möglichst wertvoll zu gestalten. So beschreibt es ganz anschaulich zum Beispiel das Katharinen-Hospiz in Schleswig-Holstein auf der Homepage katharinen-hospiz.de, als wir nach einer verständlichen Definition für den Begriff „palliativ“ suchten. Wörtlich heißt es dort: „... die Palliativmedizin hilft Menschen am Lebensende, um ein Leben mit gut gelinderten Schmerzen und erträglichen Ängsten zu führen.“

In der Praxis tasten sich Ärzte und Palliative Care Fachkräfte zusammen mit dem Patienten zum Beispiel an die Wirkung der eingesetzten Medikamente heran, denn Schmerzen sind individuell; und nicht immer werde direkt die gewünschte Wirkung erzielt. Zudem kann sich der Zustand des Patienten schnell verändern. Während der Patient an einem Tag noch schlucken kann (zum Beispiel Tabletten), ist es vielleicht nach kurzer Zeit nicht mehr möglich und die Tablettenform von Medikamenten dann ungeeignet. „Wir sind nicht Sterbebegleitung, sondern Lebensbegleiter am Ende des Lebens“, so Dagmar Kiefert.

Team von Experten arbeitet auf Augenhöhe

Die schon erwähnten Schluckbeschwerden sind durchaus immer wiederkehrende Beschwerden. Erste Kontaktaufnahmen Angehöriger mit der Caritas-Fachstelle mit dem Hinweis etwa, dass ein betagter Angehöriger darunter leide, kommen jedenfalls nicht selten vor. Was dann in der Regel folgt, sind ggf. ein Erstbesuch, um zu schauen: Welche Probleme sind wirklich da? Gibt es noch andere Probleme? Liegen schon Vollmachten vor? Was ist medizinisch indiziert?

Hier haben es die Helfenden auch schon mal mit Abwägungen zu tun. „Nicht alles, was medizinisch möglich ist, ist am Ende auch sinnvoll“ sagt Petra Dietz-Laukemann. Deshalb gehört zu ambulanten Hospiz- und Palliativberatung auch immer eine umfassende Beratung der Angehörigen dazu. Dabei geht es u.a. um ethische Fragestellungen in der Palliativversorgung, um Unterstützung bei der Entscheidungsfindung und um eine Stärkung der Handlungssicherheit. Besonders dann, wenn sich die Erkrankten selbst nicht mehr äußern können.

Übrigens: Im Landkreis Ebersberg versteht man sich bei der Caritas als ein multiprofessionelles Team, in dem jeder den gleichen Wert hat und man eng verzahnt auf Augenhöhe agiert.

Ein anderes Standbein dieses Hilfsangebots ist die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung. Und auch hier gibt es Kürzel dafür: SAPV. Diese Leistungen kommen in Frage, wenn starke körperliche Symptome wie Schmerzen auftreten. Dann bemüht man sich um noch geeignete Schmerztherapien, um die Erstellung eines Notfallplans, um einen Aufbau eines Betreuungsnetzes und die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern. Nach Möglichkeit wird auch versucht, eine palliative Begleitung Betroffener im häuslichen Umfeld zu gewährleisten.

Einen nicht unwesentlichen Anteil, geschätzte 70 Prozent immerhin, der ambulanten Hospiz- und Palliativversorgung nimmt die Angehörigenarbeit in Anspruch, berichten Dagmar Kiefert und Petra Dietz-Laukemann in einem Gespräch mit der Heimatzeitung im Rahmen unserer laufenden Serie (THEMA DEMENZ). Dazu bietet man ethische Fallgespräche an. „Alle sollen gehört werden“, heißt die Philosophie dahinter. Im Idealfall bringt man in der Tat alle Angehörigen in ein Boot. „Am besten ist, sie alle gehen mit einem guten Gefühl hier bei uns wieder raus“, sagt Dagmar Kiefert. Indem sie verstehen, was palliativ noch gemacht werden kann. Und was nicht.

Eines aber gelte in jedem Fall: Demenz, werde, so Pflegefachkraft Dagmar Kiefert, mit zunehmendem Alter statistisch immer wahrscheinlicher. Da könne es nur positiv sein, wenn man sie rechtzeitig erkenne. Demenz sei eben (siehe oben) nicht heilbar, aber es gebe Möglichkeiten, den Fortschritt zu verlangsamen. Je früher, desto höher seien die Erfolgschancen.

Zudem hilfreich seien frühzeitig ausgestellte Patientenverfügungen, so Petra Dietz-Laukemann. Beratend zur Seite stehen können hier das Landratsamt, der Hospizverein, Seniorenberatungen in den Kommunen oder auch die Caritas direkt.

Kontakt

www.hospiz-und-palliativ-zentrum.de

Mail: zahpv@caritasmuenschen.de

Tel: (089) 613 97 170

