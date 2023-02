Historisches Marionettentheater: Kasperl fliegt zum Mars beim Kunstverein Ebersberg

Von: Peter Kees

Die Figuren sind handgeschnitzt. © Peter Kees

Die Kulissen sind über 75 Jahre alt, die Puppen handgeschnitzt: Beim Ebersberger Kunstverein wird bald ein historisches Marionettentheater gezeigt: „Kasperl fliegt zum Mars“.

Ebersberg – Valentin hat einen kantigen Kopf. Irgendwie bayerisch mutet das schnurrbärtige Haupt an. Valentin ist der Vater vom Kasperl und eine von etwa zehn handgeschnitzten Puppen, die an Fäden hängen und im Marionettentheater von großen Leuten geführt werden. Die Bühne dazu steht derzeit im Studio an der Rampe des Ebersberger Kunstvereins. Die Kulissen sind über 75 Jahre alt.



Kunstvereinsbeirat Hermann Schuster, sein Bruder Anton und Eva Wirth aus Forstinning proben derzeit ein Stück, das aus der Feder des Großvaters der beiden Schusters stammt: „Kasperl fliegt zum Mars“. Verlegt wurde das „Marionettenspiel in sechs Aufzügen“ 1947. Aus dieser Zeit stammen auch die Marionetten, alle vom Großvater Ludwig selbst hergestellt. Stück und Marionetten zu sehen und zu genießen ist erstmals am Ende dieser Woche möglich. Am Freitag 17. Februar, ist im Studio an der Rampe des Kunstvereins Premiere. Am Donnerstag, 16. Februar, Generalprobe. Jeweils um 19 Uhr.



Ebersberg: Premiere am 16. Februar

Ludwig Schuster, 1898 geboren, war Volksschullehrer im oberbayerischen Peißenberg und begann in den 1930er-Jahren mit dem Puppenspiel, erst mit Handpuppen, später mit Marionetten. Den roten Bühnenkasten um das Kleinod schuf in den 1980er-Jahren dessen Sohn, der Vater der beiden jetzigen Schusters Hermann und Anton.



Die Liebe zum Marionettentheater wurde von Generation zu Generation weitergegeben. „Mit dem Tod unseres Vaters 1983 schlief das Theater allerdings ein,“ erzählt Hermann Schuster. Ganz losgelassen hat es die Schusters aber nie. Immer wieder wollten sie die historische Bühne reanimieren, zuletzt vor zwei Jahren. Da kam Corona dazwischen, und so musste die Wiederaufnahme verschoben werden.



Eva Wirth (li.) und Hermann Schuster haben viele Fäden in den Händen. © Peter Kees

Inzwischen befindet sich das Trio (die Brüder Schuster und Eva Wirth), ergänzt um die Proben-Souffleuse Regina Lehnert, in den Endproben. „Wir proben seit Mai etwa alle zwei Wochen“, erzählt Eva Wirth, die – wie auch ihre Mitspieler – den Text ihrer Figuren auswendig lernen musste. „Auch wenn wir selbst nicht zu sehen sind, so haben wir beim Führen der Puppen keine Möglichkeit, den Text abzulesen. Außerdem muss man die besondere Sprache hinbekommen.“ Und den Rollen auch Charakter geben.



Ebersberg: Besuch bei der Probe

„Lass’ uns nochmal den Problem-Akt probieren,“ heißt es bei der Probe. Gemeint ist der dritte Aufzug des Stücks, in dem es zwischendurch mal so richtig kracht. Man ist im Mars-Palast. Dort stehen einige Figuren auf der Bühne, darunter ein doppelköpfiger Marsbewohner, sodass die drei Spieler mit ihren sechs Händen ordentlich zu tun haben. Und eine Rakete müssen sie auch noch landen lassen.



Um mit den vielen Fäden nicht durcheinander zu kommen, werden die Abläufe exakt einstudiert. Wer wann welche Figur bewegt, muss gut überlegt und verabredet werden. Aber schon der zweite Durchlauf sitzt.

Überhaupt: Das, was da geboten wird, bereitet großes Vergnügen. Die drei Puppenspieler hauchen ihre Figuren auch sprachlich besonderes Leben ein. Sie geben ihnen Charakter. Man sieht mit großer Lust zu. Warum ein Sofa vor dem Haus im letzten Akt steht, sei hier noch nicht verraten. Nur soviel: Es hat mit Kasperls Reise zum Mars zu tun bzw. dessen Rückkehr. Verraten können wir schon hier: Die Musik zum Stück wurde erst kürzlich komponiert.



Restkarten online reservieren

Wer einmal hinter die Kulissen des Marionettentheaters blicken durfte, der staunt, was die Spieler alles zu tun haben. Nicht nur ihre Marionetten müssen sie führen und sprechen lassen, auch Toneinspielungen müssen gestartet, Lichtwechsel koordiniert und der Bühnenbildumbau bewerkstelligt werden.



Nach der Premiere am Freitag soll etwa zweimal im Monat gespielt werden. Die Termine werden auf der Internetseite des Ebersberger Kunstvereins bekannt gegeben. Dort findet sich auch der Link zur Kartenbestellung. „Es ist ein Stück für Kinder ab sechs und natürlich eines für Erwachsene,“ sagt das Trio. Es gibt noch einige Restkarten für die Premiere sowie die Generalprobe; Reservierungen und Infos unter www.kunstvereinebersberg.de.

