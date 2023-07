Wasserstellen

Die EZ macht den Hitze-Check

Von: Helena Grillenberger

Auf den Sitzbänken im Klosterbauhof (oben) lässt es sich in der Mittagssonne kaum aushalten. Entsprechend sind sie sommers häufig leer. © Artist S.ROSSMANN

Die EZ hat bei den städtischer geprägten Kommunen im Landkreis Ebersberg nachgefragt, wo es Möglichkeiten zum Abkühlen gibt.

Landkreis – Zum Wochenende sind für die Region Temperaturen um die 34 Grad vorausgesagt. Nicht überall lässt es sich bei dieser Hitze aushalten, am Baggersee jedenfalls leichter als in der Innenstadt. Die EZ hat bei den städtischer geprägten Kommunen im Landkreis Ebersberg nachgefragt, wo es Möglichkeiten zum Abkühlen gibt. Eine Verpflichtung zum Hitzeschutz der Bürger gibt es für die Kommunen bislang nicht, im Landkreis gibt es dennoch bereits Bemühungen.

So empfiehlt Vaterstettens Bürgermeister Leonhard Spitzauer jedem Bürger, sich den Newsletter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zu abonnieren. Die Gemeinde verbreite diese Meldungen ebenfalls über ihre Social-Media-Kanäle weiter. In Poing werde gerade ein Maßnahmenpapier für allgemeine Handlungsempfehlungen bei Hitze sowie geplante Maßnahmen zum gesundheitlichen Schutz erarbeitet, das über das Gemeindeblatt an alle Poinger weitergegeben werden soll, teilt Geschäftsleiterin Muriel Brodbeck mit.



Auch in Markt Schwaben hat man sich Gedanken gemacht: „Analog zu unseren ,Blackout-Szenarien’ werden wir Hinweise an die Bevölkerung geben“, so Bürgermeister Michael Stolze. In Kirchseeon sei der Hitzeschutz ebenfalls in den Fokus gerückt. Jedoch, erklärt Bürgermeister Jan Paeplow, könne die Verwaltung Bürger dabei nur in ihrer Eigenverantwortlichkeit unterstützen, keinen Rund-um-Service leisten.



Angenehmer ist es dann im schattigen Stadtgarten. © Artist S.ROSSMANN

In Ebersberg hingegen sind keine dementsprechenden Maßnahmen geplant: „Eine Warnung der Bevölkerung kann meiner Meinung nach nur über die Regierung von Oberbayern oder mindestens über das Landratsamt für den Landkreis ausgesprochen werden“, so Bürgermeister Ulrich Proske. „Oder wie gehabt über den DWD. Was ich persönlich davon halte, dass man mündige Bürger vor Hitze warnen soll, ist wieder eine andere Sache.“



Wasserstellen

Doch mit Warnungen allein ist es noch nicht getan. Vor allem in Hitzeperioden ist häufiges Trinken eine der wichtigsten Maßnahmen, um sich vor hitzebedingten Erkrankungen zu schützen. Die Bereitstellung von Trinkwasser im öffentlichen Raum ist daher besonders wichtig.



Es gibt keine grundsätzliche Bereitstellung von Trinkwasser an zentralen Orten, erklären Spitzauer und Bauer dazu. Der Grafinger Bürgermeister fügt jedoch hinzu, die Mitarbeiter der Stadt bekämen an heißen Tagen kostenlose Getränke. Geprüft, ob ein Brunnen gebaut werden könne, werde derzeit in Poing, auch in Kirchseeon müsse erst geprüft werden, wie freizugängliches Trinkwasser angeboten werden könne; in Markt Schwaben sei der Beschluss zum Bau dreier Trinkbrunnen bereits gefasst worden. In Ebersberg gibt es seit langem einen Trinkwasserbrunnen, so Proske. Und auch an der Grund- und Mittelschule gebe es entsprechende Möglichkeiten.



Kühle Räume

Ebenso sind Menschen im Sommer auf öffentliche Freiräume angewiesen, an denen sie sich abkühlen können. Solche Orte sind im Landkreis vor allem in der Natur vorhanden. Die öffentlichen Gebäude seien nicht kühler als private Wohnräume, führen die Rathauschefs aus. Weder in Vaterstetten noch in Zorneding seien Klimaanlagen im Einsatz. Grünflächen, wie Parks, Bademöglichkeiten oder der Ebersberger Forst, bieten Möglichkeiten, sich ins Kühle zurückzuziehen. In Markt Schwaben werde als Pilot außerdem die erste Nebenstraße derart umgebaut, dass anstelle von dunklem Asphalt versickerungsfähiges, helles Pflaster verlegt werde. Das senke das Temperaturniveau. In Kirchseeon, so Paeplow, müssen zunächst baulicher Veränderungsbedarf und damit einhergehende Kosten ermittelt werden, bevor öffentliche Räume künftig Schutz gegen starke Hitze bieten können.



Gratis Trinkwasser erfrischt Durstige am Marienplatz. © Artist S.ROSSMANN

Sonnenschutz

Während die IG Bau wegen der zunehmenden heißeren Sommer Wasser und Sonnencremespender fordert, vor allem für Bauarbeiter, gibt es auch Mitarbeiter in den Gemeinden, die sich regelmäßig und lange in der Sonne aufhalten müssen: Trinkwasser bekomme in Vaterstetten jeder Mitarbeiter, so Spitzauer. „Den Bauhofmitarbeitern bieten wir zusätzlich Sonnencreme an.“ In Grafing, Ebersberg, Kirchseeon und Poing gibt es angepasste Arbeitszeiten, um nicht in der größten Hitze arbeiten zu müssen. Die Fahrzeuge und Geräte seien darüber hinaus mit Klimaanlagen ausgestattet, um einen Hitzestau zu vermeiden, erklärt Brodbeck. Außerdem gebe es für die Mitarbeiter in Poing UV-abweisende Arbeitskleidung.



Vulnerable Gruppen

Um auch vulnerable, also anfällige Gruppen wie Kinder oder Senioren zu schützen, arbeite man in Grafing beispielsweise mit Sonnensegeln für entsprechende Einrichtungen, wie Bauer mitteilt. Auch in Poing kommen solche zum Einsatz. Außerdem gebe es dort eine Hitzewarnung an die Allgemeinbevölkerung und über bestehende Netzwerken, um sich während einer Hitzewelle um Risikogruppen zu kümmern. Darüber hinaus seien Trinkwasserstationen an der Grundschule am Bergfeld und an der Karl-Sittler-Straße vorhanden. Für jeden, der sich informieren will, gibt es Portale wie den hitzeservice.de.

