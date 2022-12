Bahnhof Ebersberg: Hoffnung für den Schandfleck

Von: Josef Ametsbichler

ServiceStore in Ebersberg: Wer hier ankommt, schaut, dass er weiterkommt. © Rossmann

Der Bahnhof der Kreisstadt Ebersberg ist ein Schandfleck. Wer hier ankommt, möchte am liebsten gleich weiter. Wird sich das ändern? Es gibt Hoffnung.

Ebersberg – Der Einzige, der momentan am Bahnhof Ebersberg die Fahne hochhält, ist der Dönerimbiss. Ansonsten ist am ÖPNV-Knotenpunkt der Kreisstadt – wo neben Filzenexpress und S-Bahn auch Busse halten – tote Hose. Die Infrastruktur besteht aus zwei Fahrkarten- und zwei Zigarettenautomaten plus einem Münzfernsprecher, der es nicht mehr lange macht. Das Ambiente: trübselig und seiner Lage nicht würdig. Wer hier ankommt, schaut, dass er weiterkommt.

Bahn sagt: „Es laufen Gespräche“

Nun keimt Hoffnung auf, dass sich die Lage bessern könnte. Auf Anfrage teilt die Deutsche Bahn mit: „Derzeit laufen Gespräche mit Mietinteressenten für die Verkaufsfläche.“ Die Vorstellungen bewegten sich in Richtung eines „Convenience Stores“, also eine Art Minimarkt, bzw. eines Kiosks oder Backshops. „Noch stehen keine Details fest, dafür bitten wir noch um Gedult“, schreibt eine Sprecherin.

Doch alleine die Andeutung einer Bewegung löst im Rathaus Euphorie aus. „Das wäre toll!“, sagt Bürgermeister Ulrich Proske, als er von der angedeuteten Verhandlungslage erfährt. Zwischenzeitlich hatte die Bahn auch den Verkauf des Gebäudes versucht, aber offenbar keinen Interessenten gefunden. Der Stadt jedenfalls war der sanierungsbedürftige Bau schlicht zu teuer. Nun teilt die Bahn mit: „Das Bahnhofsgebäude in Ebersberg ist nicht zum Verkauf vorgesehen.“

„ServiceStore“ ist seit Jahren zu

Momentan ist sein Zustand trotz sauberen Fassadenanstrichs eher erbarmungswürdig, besonders, was den Kiosk angeht. Hinter einer verdreckten Glas-Schiebetür, deren Aufschrift Kaffee, Sacks und Zeitschriften verspricht, hängen über dem nackten, staubigen Fliesenboden die Rohre aus der Wand. Der „ServiceStore“ hätte einen Service selber dringend nötig. Seit Jahren ist hier zu.

Schon 2011, vor über einem Jahrzehnt, titelte die Ebersberger Zeitung dazu schlicht: „Der Schandfleck“ – O-Ton des damaligen CSU-Bürgermeisters Walter Brilmayer. Dieser war schon 2006 mit dem Versprechen eines neuen Service- und Geschäftszentrums in den Kommunalwahlkampf gezogen. Die Verbesserung zu damals: Es gibt jetzt den Dönerstand – „Gottseidank!“, sagt Brilmayers parteifreier Nachfolger Proske.

Bürgermeister. „Wir bräuchten dringend ein Klo“

Mittlerweile sind die Wünsche im Rathaus bescheidener geworden. „Wir bräuchten am Bahnhof dringend ein Klo“, sagt der Bürgermeister. Und im Untergeschoss, das weiß er schon aus seiner Zeit als Wassermeister, gäbe es eins – sobald sich jemand findet, der den Laden samt Toilette übernimmt. Für die Stadt sei der Unterhalt für das Häuserl im Bahnhof kostenmäßig nicht zu stemmen – und es gehöre ihr ja nicht einmal.

„So wie es jetzt ist, ist es greislig“, sagt Bürgermeister Proske und drückt der Bahn bei der Mietersuche die Daumen. „Zur Einweihungsfeier komme ich auf jeden Fall vorbei!“

Eingang zum Bahnhofsgebäude, das leer steht. © Rossmann

Für die Räume im Obergeschoss hat die Bahn übrigens weiterhin Verwendung. „Im Gebäude befinden sich noch Ruhe- bzw. Sozialräume für Eisenbahner“, schreibt die Sprecherin. Damit sind die Möglichkeiten zur Belebung begrenzt, wer also von einer Bahnhofskneipe oder Veranstaltungsräumen träumt, hat schlechte Karten. Die Bahn schreibt: „Die Räume werden entsprechend weiterhin mit aktivem Mietvertrag von DB Regio genutzt und können derzeit nicht anderweitig genutzt werden.“

