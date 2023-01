Hohenlindener hatten den besten Faschingswagen

Hier gibt es nur Gewinner: Robert Gockner, Präse der Ebersberger Faschingsgesellschaft (vorne 3.v.l.) und Bürgermeister Ulrich Proske (hinten (3.v.r.) zeichneten die besten Faschingszug-Teilnehmer aus. © Stefan Rossmann

Nach der Corona-Zwangspause hat die Ebersberger Faschingsgesellschaft zusammen mit der Stadt endlich wieder Preise vergeben können. Ausgezeichnet wurden Teilnehmer des Gaudiwurms 2020.

Ebersberg – Es gibt ihn wieder, den Ebersberger Fasching. Nach zwei Jahren Zwangspause aufgrund von Corona wird sich am Faschingsdienstag, 21. Februar, der Gaudiwurm wie in all den Jahren vor der Pandemie von der Friedenseiche durch die Straßen und über den Marktplatz schlängeln, mit geschmückten Wagen, bunten Kostümen und feiernden Menschen. Zur Einstimmung hat die Faschingsgesellschaft Ebersberg am Donnerstag im alten kino die besten und witzigsten Faschingszug-Teilnehmer aus dem Jahr 2020 für Phantasie, Ideenreichtum und Ausführung prämiert.

Dies soll die Vereine und Gruppen motivieren, auch 2023 besonders kreativ zu sein. Ulrich Proske, Bürgermeister von Ebersberg und Jury-Mitglied, überreichte die Geldpreise der Stadt an die Gewinner. Dabei wurden Wagen und Fußgruppen getrennt beurteilt.

Die „Tiefen des Atlantiks“ machen das Rennen

Großen Jubel gab es bei der Hohenlindener Gruppe „Einer für alle, alle für einen“: Sie bekamen für ihren Wagen mit dem Motto „Tiefen des Atlantiks“ den ersten Preis in Höhe von 100 Euro. Der wie in den Meereswogen schwankende Wagen in Form eines Schiffes hatte die Jury ebenso überzeugt wie die Kostümierungen, unter anderem als Haie mit großen weißen Zahnreihen und eine Fülle an Medusen, deren Kappen und Fangarme in allen Farben schillerten.

Den zweiten Platz belegte der Burschenverein Sankt Christoph, der mit seinem Wagen ein Statement gegen das Handwerkersterben setzte. Ein Motto, das Proske „aktueller denn je“, fand. Eine Mauer aus roten Ziegeln, ein echtes Dach und ein gelber Kran auf dem Wagen versinnbildlichten den Wert der Handwerksarbeit zusammen mit launigen Sprüchen wie „Dübeln statt Grübeln“.

Haberfeldtreiber aus Oberndorf landen auf Platz drei

Mit einem Ami-Schlitten und Trump, gefolgt von einem weißblauen Ikea-Schiff mit Greta konnten sich die Haberfeldtreiber aus Oberndorf den dritten Platz sichern. Bei den Fußgruppen triumphierte die Ebersberger Trachtenjugend mit ihrem Titel „Bob, der Baumeister“: „Wir sanieren Ebersberg“ war in großen Lettern auf einem Schild zu lesen. Damit gemeint waren alle Großbaustellen in Ebersberg wie Hallenbad, Turnhalle, Eberhardstraße und Waldsportpark. Begleitet wurde das Motto von einer ganzen Fülle an kleinen und großen Bauarbeitern, alle mit gelben Sicherheitshelm, blauen Hosen und orangefarbenen Shirts.

Der zweite Platz wurde sogar doppelt vergeben, aber praktischerweise beide Male an die Grafinger Faschingsbären: Die Kindertanzgruppe punktete mit Märchenfiguren und Fabelwesen, die zweite Gruppe aus der Bärenstadt mit eindrucksvollen Verkleidungen als Waldfeen, Elfen und Trollen. Auf dem dritten Platz landete der Narrische Anger mit seiner Performance „Tierisch guad“: Tierfiguren, darunter eine riesige Giraffe und ein großer Elch, beeindruckten Jury wie Zuschauer. Der Film des Faschingszugs 2020, produziert vom Ottobrunner Filmclub, ist auf Youtube zu sehen.

Evi Thiermann

