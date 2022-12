„Das waren abgefahrene Zeiten“: Ebersberger Impfzentrum schließt

Von: Josef Ametsbichler

Beim Ausräumen: Impfzentrums-Leiterin Laura von Winterfeld (li.) und Liam Klages, inzwischen Chef der Betreiberfirma, tragen eine Patientenliege durch die leere Wartehalle. Am 31. Dezember ist Schluss für sie am Sparkassenplatz. Die Büros in dem Gebäude werden direkt umgerüstet, damit dort Flüchtlinge unterkommen können. © Stefan Roßmann

Das Ebersberger Impfzentrum schließt nach zwei Jahren: Die Betreiber-Firma profitiert von Karriere-Sprungbrett. Ein letzter Besuch.

Ebersberg – Als über die Weihnachtsfeiertage 2020 in Ebersberg das Impfzentrum aufmachte, bestand die vielleicht spannendste Nachricht aus der Zahl 20. Der Chef im Haus, der den Landkreis Ebersberg mit dem lebensrettenden Corona-Impfstoff versorgen sollte, war damals 20 Jahre alt. Als jüngster Impfzentrumsleiter Deutschlands machte er schnell bundesweite Schlagzeilen.

Nun sitzt Liam Klages im sich leerenden Ebersberger Sparkassengebäude. Auf einem Stuhl – und auf gepackten Koffern. Am 31. Dezember, fast auf den Tag genau zwei Jahre nach der Eröffnung, schließt das Impfzentrum endgültig. „Das waren abgefahrene Zeiten“, sagt Klages, inzwischen 22 Jahre alt, und schüttelt den Kopf, als hätte er die vergangenen 24 Monate nur geträumt.

Video-Ratsch mit Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn

Die Tage vor der Eröffnung am 27. Dezember 2020, als er in den Ebersberger Hallen übernachtete, damit alles rechtzeitig fertig wird. Der Video-Ratsch mit dem damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im April 2021. Die erste öffentliche Massenimpfung mit den Hausärzten im Mai 2021: 3000 Menschen aus halb Oberbayern bekamen im Akkord in der Tiefgarage ihre Astrazeneca-Spritze verpasst.

Zweimal beutelte es die Betreiber richtig. Als sie im April 2021 wegen weggebrochener Termine zwölf Dosen des damals kostbaren Impfstoffs von Astrazeneca wegwerfen mussten. Und als sie versehentlich 1800 Biontech-Dosen verimpften, die schon einige Tage abgelaufen waren. Nachträglich stellte sich heraus: keine Gefahr für niemanden. Doch zeigte der Vorfall, welche Verantwortung Klages und die Firma Tresec, in der er bald zum Geschäftsführer aufstieg, übernommen hatten. Und der sie sich unterm Strich gewachsen zeigten, darauf lassen die Rückmeldungen von Impflingen und Behörden schließen.

Laura von Winterfeld (24): Von der Empfangskraft zur Leiterin

Zum Betriebsende hin ist das einfacher geworden als im wilden Pandemie-Jahr 2021. Klages gegenüber sitzt auf der Couch die aktuelle Chefin des Impfzentrums, Laura von Winterfeld. „Wir sind längst gut eingespielt“, sagt die 24-Jährige. Sie hat sich von der Empfangskraft zur Leiterin hochgearbeitet und wird, statt nach dem Studium als Bio-Chemie-Lehrerin zu arbeiten, der Betreiberfirma Tresec treu bleiben.

Die hat den Rückenwind durch das Impfzentrum offenbar gut genutzt: Laut Klages beschäftigt das Unternehmen nun allein 40 Mitarbeiter mit Arbeitsschutz-Dienstleistungen für Behörden bundesweit. „Das haben wir gelernt, das können wir“, sagt er über diese Zusammenarbeiten – und lobt das Ebersberger Landratsamt, seinen ersten Groß-Auftraggeber, als „100 Prozent bürgerpriorisiert“, von dem man viel gelernt habe. Nicht dass er das Bauchpinseln nötig hätte: Neben dem Arbeitsschutz- ist sein Unternehmen ins Krankentransport-Geschäft eingestiegen und mit rund 40 Fahrzeugen in München und Niederbayern unterwegs. Dazu kommen ein Security- und ein Transportdienst: Die Zwei-Mann-Firma Tresec hat sich im Lauf der Pandemie mit Klages an der Spitze zur Gruppe gemausert.

in Spitzenzeiten arbeiteten hier 150 Ärzte und 300 Mitarbeiter

In Ebersberg wird ein Pool von rund 150 Teilzeit- und 450-Euro-Kräften zum Jahresende aufhören. In der Spitze listete das Ebersberger Impf- und Testzentrums bis zu 150 Ärzte und an die 300 Mitarbeiter. Verabreicht haben sie, Stand Donnerstag, 188 859 Erst-, Zweit-, Dritt- und Viert-impfungen. Viele kommen nicht mehr dazu, räumt Betriebsleiterin von Winterfeld ein – 10 bis 20 am Tag im Haus und 20 bis 40 täglich durch den Impfbus, der durch den Landkreis tourt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Für die letzte Schicht am 31. Dezember haben sich mehr Leute beworben, als von Winterfeld überhaupt einteilen konnte, berichtet sie: „Das ist schon ein emotionales Ding.“ In der Zeit seien unter ihnen Freundschaften, Urlaubsgemeinschaften und Beziehungen entstanden und teils wieder auseinandergegangen. „Unsere Leute identifizieren sich krass mit der Firma, sagt von Winterfeld. Die 24-Jährige wird den Tag am Empfang absolvieren, dort wo sie angefangen hat. Liam Klages ist dann schon im Urlaub, im Süden. 2023 wird die Firma Ebersberg den Rücken kehren, wenn Ende Februar das Testzentrum zusperrt.

