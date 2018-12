In Ebersberg soll ein DB-Servicestore am Bahnhof eröffnen

Am Bahnhof in Ebersberg soll ein neuer Servicestore der Bahn e röffnen. Die Umbauarbeiten laufen bereits.

Es gibt auch gute Nachrichten der Bahn. Wie der Münchner Merkur erfahren hat, soll am Bahnhof in Ebersberg ein neuer Service-Store, also eine Art Kiosk eröffnet werden. Das bestätigt eine Sprecherin des Unternehmens.